Почему в Иркутске так часто падают самолеты?

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25 октября 2022, 12:00 Александр Потапов

Фото: место крушения Су-30, t.me/s/irk38mchs

После каждой авиатрагедии этот вопрос мучает иркутян. Ответа пока нет.



Первая подобная документально подтвержденная катастрофа произошла в 1940 году. Авиалодка Ж-7 разбилась во время перелета в Иркутск из Бурятии. Крушение произошло в районе бухты Фролиха на берегу Байкала. Погиб летчик и четыре пассажира.



1949 год. Во время перелета по маршруту Иркутск-Нижнеудинск разбился грузовой Ил-12 с шестью членами экипажа и восемью сопровождающими.



25 марта 1951 года. Самолет Ли-2, следовавший по маршруту Иркутск-Якутск разбился сразу после взлета в условиях плохой видимости из-за снегопада. Погибли четыре члена экипажа и восемь пассажиров.



14 октября 1953 года. При взлете рухнул Ил-12, следовавший из Иркутска в Южно-Сахалинск. Из 28 человек на борту погибло четверо.



31 декабря 1954 года. Пассажирский самолет Ил–14 летел из Пекина в Никосию с дозаправкой в Иркутске. Разбился почти сразу после взлета из иркутского аэропорта. Погибли 17 человек.



18 ноября 1956 года. При посадке в Иркутске произошла авария нового Ил-14, перегонявшегося из Новосибирска. Из пяти членов экипажа четверо выжили.



28 ноября 1959 года. Военный Ан-12 рухнул при взлете с аэродрома иркутского авиазавода. Погибли 10 человек.



20 октября 1960 года. Самолет ТУ-104А, выполнявший рейс Москва-Хабаровск, должен был совершить промежуточную посадку в Иркутске. Из-за погодных условий борт перенаправили в Усть-Орду, при посадке самолет загорелся. Погибли три члена экипажа, еще четверо и 61 пассажир остались живы.



13 июля 1963 года. При промежуточной посадке в Иркутске разбился самолет ТУ-104Б, выполнявший рейс «Москва-Пекин». Погибли восемь членов экипажа и 27 пассажиров, в том числе 22 иностранца.



25 июля 1971 года. При жесткой посадке ТУ-104Б в Иркутске погибли 97 из 126 пассажиров рейса Одесса-Владивосток.



4 октября 1974 года. Над Иркутском столкнулись АН-12Б (выполнял тренировочный полет) и АН-2, следовавший из Иркутска в Казачинское. Погибло два члена экипажа и 12 пассажиров АН-2. Пятеро членов экипажа АН-12Б выжили.



9 февраля 1976 года. Самолет ТУ-104Б, выполнявший рейс Иркутск-Ленинград, рухнул при взлете, погибли девять из 10 членов экипажа и 15 из 104 пассажиров.



1 сентября 1978 года. АН-2, следовавший по маршруту Иркутск-Онгурен, упал через несколько минут после взлета. Погибли два члена экипажа и 11 пассажиров.



6 августа 1986 года. Военный АН-12, выполнявший тренировочный полет, рухнул в 27 километрах от Иркутска. Погибли шесть членов экипажа.



26 августа 1988 года. Самолет Л-410, выполнявший перелет Батагай-Маган-Ленск-Киренск-Иркутск, разбился в 21 километре от Иркутска. Погибли два члена экипажа и два пассажира.



16 мая 1991 года. При заходе на посадку на аэродром иркутского авиазавода, разбился АН-8, погиб один из восьми членов экипажа и один из трех пассажиров.



14 июля 1992 года. В 46 километрах от Иркутска разбился грузовой АН-12Б. Члены экипажа остались живы.



3 января 1994 года. ТУ-154, выполнявший рейс Иркутск-Москва, загорелся и через четыре минуты после взлета упал вблизи деревни Мамоны под Иркутском, погибли 115 человек, девять членов экипажа и один местный житель, находившийся на земле.



6 декабря 1997 года. АН-124 «Руслан» при взлете с аэродрома иркутского авиазавода рухнул на жилые дома. Погибло 23 человека, находившиеся на борту, и 45 местных жителей.



26 июля 1999 года. Грузовой ИЛ-76 не смог оторваться от взлетно-посадочной полосы в Иркутске, выкатился за пределы ВПП и сгорел. Все члены экипажа остались живы.



4 июля 2001 года. ТУ-154, выполнявший рейс Владивосток-Иркутск, разбился при посадке, погибли все 145 человек, находившиеся на борту.



9 июля 2006 года. Аэробус А310, следовавший по рейсу Москва-Иркутск при посадке выкатился за пределы ВПП и сгорел. Погибли пять из восьми членов экипажа и 120 из 195 пассажиров.



26 декабря 2013 года. При посадке в Иркутске разбился АН-12, следовавший из Новосибирска. Погибли шесть членов экипажа и трое пассажиров.



3 ноября 2021 года. В четырех километрах от поселка Пивовариха упал грузовой самолет, следовавший по маршруту Якутск - Иркутск. Погибли семь членов экипажа - граждане России, Белоруссии и Украины.