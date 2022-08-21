«Молюсь трём грациям в одной богине»: чем сразила великого Пушкина княгиня Урусова

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21 августа 2022, 13:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: moskvichmag.ru

Александр Сергеевич Пушкин был не только поэт, но ещё и знатный ловелас. Жизнь его проходила ярко и насыщенно. Балы, красавицы, дуэли, творческие вечера. Конечно, куда уж тут без сильных влюблённостей. Немногие знают об увлечении Александра Пушкина одной княгиней, которую по праву называли «Венерой Московской» или «царицей московских красавиц». Звали её Софья Урусова. Софья прекрасно изъяснялась на английском, обладала непревзойдённым умом и совершенно неописуемой красотой.



«Она такая приятная, умная, благовоспитанная и элегантная особа», - говорила про княгиню английская путешественница Анна Листер. В Софью Урусову влюблялись политики, офицеры разных чинов, известные дипломаты. Её внешность отмечали даже ревнивые дамы. Совсем неудивительно, что Александр Сергеевич потерял голову. Поэт познакомился с ней в 1826 году в Москве. Он настолько сильно проникся красотой княгини, что сочинил четверостишие. Можно привести его в пример:



Не веровал я троице доныне

Мне бог тройной казался всё мудрён:

Но вижу вас, и верой одарён,

Молюсь трём грациям в одной богине.



Увлечение Пушкина было достаточно сильным. Оно едва не закончилось дуэлью. Поэт часто бывал в гостях у Урусовых, и там он серьёзно поссорился с поклонником княгини – офицером Владимиром Соломирским. Соломирский, будучи не только поклонником, но и родственником Урусовой, счёл увлечение Пушкина за личное оскорбление и вызвал того на дуэль. Но к счастью, всё обошлось. Секунданты успешно примирили соперников. В противном случае, могла случиться трагедия. Софья Урусова много рассказывала о Пушкине своей подруге Анне Листер.



Однако судьба «Московской Венеры» не сложилась удачно. Ей приписывали связь с императором Николаем I. Но дабы пресечь такие неприятные слухи, государь решил выдать Урусову замуж. Жениха он выбрал сам, и им стал польский князь по имени Лев Радзивилл. От того, княгиня Урусова и получила своё фамильное продолжение, и стала называться Урусова-Радзивилл. Любви в браке совсем не вышло. Муж предпочитал службу обществу супруги. Она скучала, нуждалась в любви и внимании. Детей не было. В конце концов, дошло до измены со стороны Льва Людвиговича.



Закончилась жизнь Софьи Урусовой уже в конце 19-го века в Париже. Своего мужа она пережила, как впрочем, и Александра Сергеевича Пушкина и императора Николая.