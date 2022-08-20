Память: битва на Девичьем поле

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20 августа 2022, 14:06 Вадим Кулинченко,

Год 1612 в истории России особенный, в этот год Россия благодаря своему народу и вере отстояла свой государственный суверенитет. Подходили к концу годы великой Смуты.

Становление русского государства связано с тяжёлыми испытаниями 17 века, в течение которых помрачение охватило значительные массы населения и правящих слоёв. В течение нескольких лет Смуты борьба за власть была одновременно и поиском утраченного доверия к власти, поиском легитимного правителя.

Русский взгляд на историю России до сих пор не сформирован, все оценки и концепции, которые до сих пор получили широкое распространение в системе образования и в обществе, имеют мало общего с реальной историей и игнорируют множество фактов, которые изменили бы оценки на противоположные. Но все эти факты «не вписываются» в то, что принято считать общеизвестным.

Например, времена той же Смуты рассматриваются однобоко, только с точки зрения господствующей теории. Личности Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина преподносятся только как героев и не рассматриваются их моральные качества, а именно за них по достоинству им воздвигнут памятник на главной площади страны.

Казалось бы, у Пожарского были все основания взять на себя ответственность за страну, стать избранным царём. Но, как и Кузьма Минин, отказался от претензий на верховную власть, и тем самым совершил величайший подвиг самоотречения, который избавил страну от последующих волнений, которые были неизбежны, если бы Пожарский стал править как царь. Пожарский понял это, и по этой причине его следует считать одним из главных героев, обеспечивших преодоление Смуты. Это не акцентируется в истории, потому что Смута 1990-х годов в России, прямо противоположна этим принципам.

Но не будем вдаваться в подробности тех далёких лет, а обратимся к историческому факту Московской битвы, которая произошла 22-24 августа 1612 года по старому стилю (1-3 сентября по новому), которая ещё называется Битвой на Девичьем поле, которая положила конец смутному времени, и героями которой были Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.