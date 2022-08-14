Дорийское вторжение стало ключевым фактором падения ахейской цивилизации

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14 августа 2022, 13:48 Александр Крохмаль, Журналист

Одним из самых загадочных событий древней истории было и остаётся Дорийское вторжение. Произошло оно примерно на рубеже 12-11 веков до нашей эры, а возможно, началось и ранее, во времена падения Трои. Известно, что вторжение дорийцев, пришедших с севера, положило конец Ахейской цивилизации Греции. Иными словами, именно эти племена стали своеобразными «всадниками апокалипсиса» для древней Греции периода Атридов. В истории об этом событии упоминают вскользь, так как фактов явно недостаточно. Но судя по всему, размах вторжения был весьма масштабный, раз это привело к крушению целой цивилизации. А ведь, если вспомнить мифы и легенды, ахейцы считались сильнейшими воинами и завоевателями.

Так кем же на самом деле являлись дорийцы? Историки приписывают им индоевропейское происхождение. Что до их прародины, то этот вопрос остаётся открытым. Одни считают, что они пришли из Македонии, другие указывают на Эпир и Северную Грецию. Отдельные аналитики заявляют про северное происхождение дорийцев, и даже связывают их с прагерманцами. В любом случае, их точное происхождение – это открытый вопрос. Также неизвестна и причина их внезапной атаки на всю Южную Грецию. Дорийцы победили ахейцев, не столько благодаря внезапности, сколько благодаря железному оружию. Если во всём остальном мире была ещё бронзовая эпоха, то у суровых варваров, нахлынувших в Элладу, уже наступил Железный век.

В военном отношении дорийцы намного превосходили ахейцев. Железное оружие несло куда более серьёзный урон, чем бронзовое. К тому же варвары умели использовать построение стены щитов, «мать» будущей фаланги. Активно применяли в боях кавалерию. Вся эта армия стала настоящим ударом для древних царств Греции. Микены прекратили своё существование навечно. Очевидно, что дорийцы разграбили город и уничтожили всю его армию. Некогда могучее царство, бросавшее вызов Трое, перестало существовать. Город опустел и обратился в руины. Но разрушены были не только Микены. От вторжения пострадали и другие города – Афины, Тиринф, Аргос, Пилос, Спарта, возможно, Орхомен.

Историки считают, что дорийцы считались своеобразной нацией воинов. То есть, воевать они умели прекрасно, славились искусными атлетами и яростными бойцами. Но чтобы построить цивилизацию снова – им пришлось потратить на это долгие столетия. В мифологии дорийцам приписывается родство с могучим Гераклом. Также говорится и о том, что Гераклиды, потомки великого воителя, участвовали в дорийском вторжении. Никто не знает, правда это или банальный вымысел мифологии. Но отважных и искусных бойцов (пращуров спартанцев) у дорийцев хватало. И возможно, именно они всегда больше внимания уделяли спорту и боевым искусствам. Таким образом, они впоследствии, могли ввести эти порядки в новую Грецию.

Дорийцы, благодаря завоеванию Эллады, принесли в эти земли новые общественные устои. Считается, что они не были носителями единой культуры. Это объяснило бы некую разносторонность в развитии будущих эллинских полисов. Некоторые историки полагают, что именно дорийцы принесли понятие демократии, как политического устройства, где у власти стоят выборные люди. Ведь до вторжения дорийцев, ахейская Греция была целиком и полностью сосредоточена в руках тираничных царей. Никто и в мыслях не помышлял, чтобы как-то ограничить власть монарха. И напомним, что Агамемнон, правивший ещё до дорийцев, по праву называл себя «царём царей», как восточные деспоты.

Вероятно, дорийцы принесли в Грецию патриархальный уклад. После их завоевания, роль женщины в обществе отошла на второй план. Также в моду были введены всяческие нововведения. На плащах появились фибулы, специальные застёжки. Возникла культура погребальных урн. Старые ахейские традиции навечно ушли в прошлое. Власть какое-то время держалась вокруг высших дорийских жрецов, и только потом перешла уже к советам старейшин. Прошло немало лет, прежде чем Греция превратилась снова в цивилизацию. Именно поэтому период после вторжения называют «греческими тёмными веками». Если вспомнить, тёмные века, последовавшие после падения Рима, то можно увидеть некоторые схожести. Варварским королям, как и могучим дорийцам, тоже пришлось потратить время, чтобы превратиться потом в цивилизованных европейских монархов.