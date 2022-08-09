Как американцы пытались провоцировать СССР

Аргументы Недели → История 13+

9 августа 2022, 16:18 Михаил Смиренский,

Фото: Эсминец «Кэрон» в 1983 году

Недавняя провокационная поездка Нэнси Пелоси на Тайвань и немедленное враньё американских СМИ об этом визите и вызвала в мировой геополитике волну обсуждения по размеру не меньшую, чем океанское цунами: США снова сделали явный шаг в сторону мирового ядерного конфликта. Впрочем, янки к этим провокациям не привыкать: даже и некогда могучий Советский Союз нередко подвергался похожим заокеанским «укусам». Лишь выдержка наших военных помогла тем конфликтам не превратиться в мировую мясорубку.



А вас здесь не стояло…



Морские государственные границы любого государства всегда более размыты в прямом смысле, нежели границы сухопутные: в океане нет полосатых пограничных столбов, вспаханных КСП, грозных табличек «Запретная зона», бдительных овчарок и т.д. Однако это не значит, что территориальные воды суверенных государств никак не охраняются. Напротив – охраняются и очень тщательно! Одним из таких «шлагбаумов» на пути нежелательных визитеров является Конвенция ООН по морскому праву, которую Советский Союз подписал в 1982 году.



Этот международный документ призван регламентировать проход через те или иные территориальные воды иностранных военных кораблей, не проводящих в тех водах никаких учений и не ведущих любую разведывательную деятельность вблизи уже границ сухопутных. (Впрочем, какой корабль-нарушитель самолично признается в том, что он – шпион?)



Для сбора таковых доказательств и существуют морские пограничные части с досмотровыми группами. Но для их высадки на корабль-нарушитель «заблудивший борт» необходимо остановить. А это подчас сделать весьма непросто…



Вы нарушили границу СССР!



В феврале 1988 года разведка Черноморского флота доложила командованию о том, что через Босфор из Средиземного моря в Черное уверенно движутся два американских корабля: эсминец «Кэрон» и фрегат «Йорктаун». Наши адмиралы напряглись: именно эти два «странствующих флибустьера» 6-го флота США уже однажды в 1986 году якобы «случайно» вспарывали форштевнями территориальные воды СССР. Тогда скандал удалось замять: американцы списали инцидент на невнимательность вахтенной службы и неполадки в РЛС. Ну, если и в этот раз их вахтенные или РЛС тоже что-нибудь «проморгают»? – подумали в штабе Черноморского флота и экстренно выслали навстречу «гостям» два боевых сторожевых корабля: СКР «Беззаветный» и СКР-6.



Видимо, в тот раз у американцев и вахтенные дальномерщики, и РЛС работали исправно: «Кэрон» и «Йорктаун» от возможной встречи в наших водах стали уклоняться и продолжили движение к берегам Крыма уже по территориальным водам бессловесных Румынии и Болгарии. Подойдя к Севастополю на расстояние в 40 миль, уже в нейтральных водах американские корабли на двое суток легли в дрейф. Кто скажет мне, что в течение этих двух суток американцы лишь пили виски со льдом и не предприняли ни одного противоправного разведывательного действия, пусть первым бросит в меня гранату! «Беззаветный» и СКР-6 находились неподалеку, терпеливо наблюдая за пришельцами, в любое время готовые выполнить Директиву главкома ВМФ СССР на «вытеснение иностранных кораблей-нарушителей» любыми способами вплоть до навала бортами наших сторожевиков на корпуса нарушителей.



Внезапно 12 февраля американские корабли начали движение курсом 90 градусов в сторону Фороса, где уже заканчивалось секретное оборудование госдачи №1 Михаила и Раисы Горбачевых. С советского СКР «Беззаветный» американцам передали сигнал: «Ваш курс ведет в советские воды, что недопустимо. Имею приказ вытеснять вас вплоть до навала и тарана». Американский ответный семафор был по традиции тех «дружелюбно-горбачевских» лет циничен и краток: «Ничего не нарушаем. Следуем прежним курсом с той же скоростью».



Янки говорили сущую правду кроме того, что «ничего не нарушают»: в 10-40 их корабли «прежним курсом и той же скоростью» вломились в территориальные воды СССР. «Беззаветный» и СКР-6 получили приказ на выполнение Директивы Главкома ВМФ…



На помощь нашим кораблям, значительно уступавшим размерами американцам, подошли еще два советских борта: СКР «Измаил» и морской спасатель «Ямал». В 10-45 на «Измаиле» подняли международный сигнал: «Ваш корабль нарушил госграницу СССР», а «Беззаветный», СКР-6 и «Ямал», сыграв тревогу, начали сближение с американцами. В 11-02 «Беззаветный» на полном ходу правым бортом навалился на корму «Йорктауна»: скрежет, искры, запах горелой бортовой краски, вопли американцев…



От удара американский корабль «свалился» с курса, его стало разворачивать. Своей лапой якорь советского корабля разорвал бортовую обшивку «Йорктауна», сделав там внушительную пробоину выше ватерлинии. Одновременно СКР-6 снёс часть левого борта у эсминца «Кэрон», сорвал его леера и спасательную шлюпку и тоже порвал обшивку борта.



Удержав после первого столкновения «Беззаветный» на прежнем курсе, его командир вновь направил свой корабль на «Йорктаун», разбив своим форштевнем вертолетную площадку последнего и снеся за борт его пусковую ракетную установку «Гарпун». Ко всему прочему на «Йорктауне» начался пожар, который совсем не походил на торжественный салют, очевидно ожидаемый американцами…



Для усиления эффекта «незваного гостя», на наших сторожевиках экстренно произвели наведение реактивных бомбометных установок РБУ-6000 по курсу американских кораблей. На горящем «Йорктауне» попытались было подготовить к взлету свои палубные вертолеты, но тут же получили сигнал: «В случае подъёма в воздух вертолетов они будут сбиты, как нарушившие воздушное пространство СССР». Точку в этой, слава Богу, несостоявшейся дуэли поставили два советских МИ-24, экстренно прилетевших к месту инцидента. Американцы наконец поняли, что все происходящее совсем не похоже на их популярное шоу «Счастливый случай» и, прибавив хода, ушли в нейтральные воды. «Йорктаун» после этой морской «прогулки» долго стоял на ремонте в доке, после выхода оттуда более в Чёрном море его не видели…



P.S. Не в свои сани не садись?



Конечно, американские СМИ (как и в нынешнем визите Пелоси) тут же начали тиражировать отмазки пентагоновских чиновников о том, что их корабли, дескать, ничего не нарушали, исправно следовали всеми разрешенными курсами, отдавали честь рыбацким фелюгам, даже дымить старались как можно меньше и прочее бла-бла-бла.



Вдохновенное прилюдное враньё коллег покоробило даже советника министра обороны США по международной безопасности(!) Ричарда Армитиджа, который хоть уклончиво, но все же произнес в тех же СМИ о том, что подобный проход «с оперативной точки зрения не являлся необходимым». Более конкретно и ёмко в адрес проваливших операцию адмиралов советник министра обороны очевидно высказался при их личной встрече.