Чарли Чаплин: смех и слезы великого комика

Аргументы Недели → История 13+

3 августа 2022, 14:16 Михаил Смиренский,

Фото: globallookpress.com

Смешные усики, чёрный котелок, несуразные ботинки, тросточка, самобытная походка маленького человека… Конечно, это он – гениальный комик, актер, режиссер, композитор и продюсер Чарли Чаплин!



Мультимиллионер, скупой до скаредности, человек с наследственными психическими проблемами и фобиями, латентный педофил, отец 12 детей, сэр, рыцарь, кавалер Ордена Почётного легиона, Чарльз Спенсер Чаплин – это тоже он, комичный и нелепый лишь на экране бродяга Чарли. Смысл поговорки «от смешного до великого….» Чарльз Чаплин всему миру раскрыл и своим творчеством, и своей непростой жизнью полно и абсолютно откровенно. Гениям это позволено…



И это всё о нём.



Малейший жест Чаплина так легко вызывает человеческие эмоции, что его поистине можно назвать «киноволшебником!» - восторженно сказал о нем известный американский кинокритик Льюис Джекобс. Знаменитый писатель Юджин О’Нил величал актера не иначе, как «Великим магом», что было чистой правдой…



Будущий покоритель мирового экрана родился в Лондоне 15 апреля 1889 года, хотя сам Чаплин почему-то отмечал его 16 апреля, а в некоторых биографиях и вовсе утверждал, что родился во Франции. Причуды великого?



Его отец, певец-неудачник, в основном зарабатывавший на разных подпевках, рано умер из-за алкоголизма. Мать, когда-то неплохо танцевавшая в кабаре, после смерти мужа оставшаяся с тремя детьми на руках, оставила сцену и была вынуждена зарабатывать на жизнь всеми способами, не исключая и проституцию. Дети жили впроголодь, нередко попадая с улицы в благотворительные приюты. Вскоре мать из-за обострившихся психиатрических проблем легла в спецклинику для душевнобольных. Как оказалось, навсегда. Дети, в том числе маленький Чарли, начали выживать, как могли.



В 1898 году Чарли приняли в детскую танцевальную группу «Восемь ланкаширских парней». Именно в их нехитрых антрепризах маленькому Чарли удавалось сильно смешить публику, что стали замечать и некоторые театральные критики.



В 1903 году, когда ему было уже 14 лет, Чарли пригласили в местный театр-варьете и даже дали небольшую самостоятельную роль со словами, чего сам Чарли панически испугался. Дело в том, что мальчик в свои годы был… абсолютно неграмотным и просто не мог прочесть с листа текст своей роли. Ему помог старший брат Сидни, который вслух и с интонациями читал роль, а Чарли все это запоминал и тут же в комнате начинал импровизировать. Спектакль прошел «на ура», Чаплина заметили…



В 1908 году уже освоившего грамоту, ставшего брать уроки сценического мастерства, и даже научившегося играть на скрипке Чаплина пригласили в модное тогда театральное ревю Фреда Карно, где «под ключ» готовились различные комиксы и юмористические пантомимы для их перепродажи затем в крупные мюзик-холлы. Этот момент сам Чарли Чаплин называл «поворотным» в его судьбе. Почему? Наверное потому, что впервые приехав вместе с группой Карно на гастроли в США, Чарли так очаровался бесшабашной свободой и вседозволенностью этой страны, что сразу решил добиваться мировой славы именно в Америке. Дальнейшая жизнь доказала, что тот выбор оказался, как говорится «в самую десятку!» и стал для Чарли творчески счастливым пожизненным билетом.



Клоун со слезами на глазах.



В США Чаплина пригласили в киностудию «Кинстоун», где продюсер Мак Сеннет сразу предложил ему зарплату в 600$, а взамен - создать на экране смешной и трогательный образ «маленького человека-бродяжки». Чаплину и зарплата, и идея очень понравились и уже скоро перед американским зрителем появился нелепый человечек с усиками, очаровательной улыбкой и очень грустными глазами. В остросоциальной Америке таковых людей в реальной жизни было предостаточно и любой из зрителей в немом экранном образе Чаплина конечно находил какую-то частичку самого себя. Над «человечком Чарли» не только хохотали, ему сопереживали, что для немого кино и конечно – самого Чаплина было сверхуспехом.



Очень быстро актер становится одним из самых высокооплачиваемых и узнаваемых лицедеев Голливуда. В 1917 году киностудия «Фёрст Нэшнл» предложила ему ежегодный гонорар в миллион долларов! (что на сегодняшний день равняется более чем ста миллионов! – авт.) Так у Чарли в США появились не только верные поклонники, но и влиятельные завистники, что впоследствии сыграет свою роль…



В Америке, где каждый цент необходимо отрабатывать полно и добросовестно, Чаплин работает «на износ», выдумывая и доводя до совершенства, а то и абсурда, каждый малейший жест, трюк, движение своего героя в кадре. Один «танец с булочками» стоит всего его гонорара.



Вскоре коллеги стали замечать у Чаплина некоторые странности в поведении: он мог неделями не мыться и ходить в обносках, очень похожих на его студийный реквизит. Будучи уже очень богатым человеком, предпочитал жить в третьесортных отелях и питаться чуть ли не в благотворительных столовых. Подолгу засматривался на малолетних студийных девочек-статисток, что в пуританской тогда Америке считалось чуть ли не преступлением. Коллеги списывали все это на хроническую усталость и бытовую бережливость, но истина была в ином: начинала сказываться генетическая наследственность психиатрического заболевания еще его матери.



А я девочек люблю!



Свою первую жену Милдред Харрис Чаплин встретил, будучи уже тридцатилетним мужчиной. То, что избранице едва стукнуло тогда лишь 16 лет, его не только не остановило, но лишь раззадорило! Тем более, юная нимфетка сообщила своему взрослому кумиру, что она от него уже беременна. Сыграли свадьбу, после которой девица призналась, что ее беременность – лишь предлог для этого брака. Чарли Чаплин впал в транс, пустился во все тяжкие с голливудскими старлетками, а брак скоро распался, принеся скупому Чаплину существенные финансовые потери, но не лишил юмора.



«- Эти мегеры могут легко превратить мужчину в миллионера, если он до этого был миллиардером!» - эту фразу Чаплина после очередного развода сегодня можно часто слышать и в России в качестве анекдота среди «новых русских».



Во второй раз Чарли Чаплин отважился переступить порог брачного бюро с некой Литой Грей, с которой познакомился, когда девочке стукнуло всего …12 лет! В день своего пятнадцатилетия именинница получила от Чаплина контракт на участие в его фильме и… первую совместную с ним ночь. Девица быстро забеременела, что по законам США грозило Чарли приличным тюремным сроком. Она отказалась от предложенных 35-летним актером 20.000 долларов отступных и аборта, прекрасно понимая, что неизбежный брак с Чаплиным принесет ей и профессиональных, и финансовых удач много больше.



Чтобы скрыть скандальность момента, регистрироваться решили в Мехико, что, впрочем, не очень помогло: уже по возвращению на вокзале в Калифорнии их ожидала толпа вездесущих репортёров. Вскоре вся Америка узнала о пристрастиях «великого немого». Естественно, сам брак тоже оказался недолгим: родив Чаплину двоих сыновей и получив от него почти миллион долларов «откупных», девица с актером рассталась. По условиям заключенного перед разводом с Чарли контракта, Лита Грей отныне не имела права на какие-либо прилюдные воспоминания и подробности об известных ей похождениях с малолетками Чарли Чаплина. Контракт она не нарушила.



После этого скандала у актера вновь обострилась психическая наследственность, он полностью поседел, попал в элитную клинику для душевнобольных, долго лечился… А некоторые литературные критики до сих пор спорят о том, что сюжет своего скандального романа «Лолита» Владимир Набоков, долго живший в Америке, полностью списал с жизнеописания самого Чаплина: даже имя своей героине дал очень похожее на имя Литы Грей. Впрочем, сегодня, это уже конспирология...



В третий раз руку и сердце уже пожилой ловелас Чаплин в 1936 году предложил актрисе Полет Годдар, по всем биографическим данным для официального брака подходившей: девушке было 26 лет, она красива и самодостаточна. Видимо, это обстоятельство, финансовая независимость Годдар и тяжелый характер «молодого» заставили ее в 1940 году сделать актеру «ручкой» и переехать к уже модному и богатому писателю Эриху Мария Ремарку. А Чарли на некоторое время вновь превратился в того самого экранного бродягу, так страстно ищущего в жизни личного счастья.



Вскоре эти поиски привели уже немолодого ловеласа в объятия тоже несовершеннолетней 17-летней девицы Уны О'Нил, дочери великого американского писателя. 16 июня 1943 года их брак был оформлен. Узнав об этом, отец Уны в ярости разорвал с ней всякие отношения, лишил наследства, что на молодую девушку, вышедшую замуж за самого богатого актера Голливуда, мультимиллионера Чаплина, конечно особого впечатления не произвело. За их совместную жизнь Уна родила Чаплину 8 детей, переехала с ним в 40-комнатный дворец, выстроенный Чарли в Беверли-Хиллс и стала просто любящей матерью и женой, что в ее жизни оказалось самой трудной ролью.



Химеры и видения вечного бродяги.



Тяжелая наследственность по материнской линии приносила горе не только самому Чаплину, но более всего – его последней жене Уне, которая ежедневно видела его физиологические и психические деформации.



С годами у Чаплина стали проявляться весьма странные и необычные фобии. Например, он никогда не брал в руки молочную тару, а от запаха кипяченого молока актер мог вообще потерять сознание. Избегал больших скоплений людей, включая и его верных поклонников, искренне считая, что среди них обязательно будет таиться его потенциальный убийца. По этой же причине постоянно ходил с заряженным пистолетом, взяв за привычку внезапно по ночам обходить все 40 комнат своего особняка, включая и детские спальни.



Патологически опасался любых резиновых изделий, запрещал использовать их на съемочных площадках, нещадно увольняя реквизиторов за невнимательность. (Возможно, именно эта «антирезиновая» фобия и сделала Чаплина отцом аж 12 детей? – авт.).



С годами причуды актера приняли вообще малообъяснимый характер. Чаплин вдруг стал панически боятся случайно заразиться…венерическим заболеванием. На ироничные замечания супруги, что, дескать, лучшая профилактика от такой напасти – всяко избегать случайных связей на стороне, Чаплин реагировал по своему: мог, например, ниже пояса полностью обмазать себя йодом или зелёнкой, чем приводил в ужас своих любовниц из числа голливудской массовки. Часто впадал в депрессии, однажды вдруг, без объяснений пытался выброситься из окна своего дворца.



Уна конечно страдала, но помочь ничем мужу не могла, как не могли сделать этого и лучшие в то время медики. Зато основательно «помогли» Чаплину его многочисленные недруги, так и не простившие мэтру ни его мировую актерскую славу, ни его неизменный успех режиссера и продюсера, ни, конечно, его баснословные гонорары.



В 1940 году после выхода на экраны антигитлеровского фильма «Великий диктатор», где Чаплин не только блестяще сыграл главную роль, но был и режиссером, вместо ожидаемых аплодисментов на великого комика обрушился вал оголтелой критики. Старалась все: ФБР по указке Эдгара Гувера вытащило из сейфов какие-то изрядно запылившиеся показания сплетников на актера еще с 30-х годов. Вместо поддержки его антинацистских взглядов Чаплину предъявили… пособничество американским коммунистам, хотя сам актер был абсолютно аполитичен, чего никогда не скрывал.



Но главной «вишенкой» на этом горьком торте стали его былые увлечения молоденькими партнершами. В этот список недруги занесли даже Уну О’Нил, несмотря на то, что она в жизни маэстро явила самый удачный образец преданной терпеливой супруги и любящей матери. Ко всему прочему «оживились» и антисемиты, начав травить Чаплина и за его национальность (несмотря на то, что вся остальная верхушка Голливуда по субботам тоже истово соблюдала Шаббат и ходила в синагогу).



Не выдержав несправедливых гонений, Чарли Чаплин вместе с семьёй переехал в Швейцарию, где 25 декабря 1977 года в городке Корсье-сюр-Веве и умер естественной смертью. Было ему 88 лет.



P.S. Король умер. Да здравствует король?



Чаплин прожил прекрасную, хоть и драматичную жизнь, самостоятельно добившись в выбранной профессии всего, о чем только можно было мечтать. Он при жизни всегда маниакально боялся насилия, но оно настигло его лишь после погребения: неизвестные вандалы выкрали гроб с телом великого комика! У вдовы потребовали огромный выкуп за возврат.



Уна отказалась, т.к. этим делом уже занимались лучшие сыщики Интерпола. Мерзавцев нашли. Одним из них оказался эмигрант из Польши Роман Вардас (если где-то на планете происходит гнусное преступление, в первую очередь нужно искать негодяев именно среди земляков нынешнего пана Дуды: такова польская генетика – авт.). В подмастерьях у польского гробокопателя был и ущербный эмигрант из Болгарии некто Ганчо Ганев. Оба были осуждены на разные сроки.



Прах же великого Чарли Чаплина захоронили заново, но в этот раз его могилу надежно залили двухметровым слоем бетона: ведь алчное преступление, совершенное польско-болгарским дуэтом однажды, может быть клонировано вторично. Либо их земляками, либо более циничными и абсолютно беспринципными «коллегами-эмигрантами» с Украины, которые осквернять прах и надгробия великих людей уже профессионально научились у себя на родине.