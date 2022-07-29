От Су-2 до Су-57: таков творческий путь ОКБ Сухого

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29 июля 2022, 13:38 Валерий Агеев,

Фото: Су-24

29 июля этого года ОКБ Сухого, одному из лучших на сегодняшний день авиационных конструкторских бюро в России, исполнилось 83 лет. За это время оно создало целый ряд уникальных самолетов марки «Су», завоевавшей известность и авторитет во всем мире.



Су-2

Всего за годы своего существования коллективом ОКБ Сухого создано около 100 типов самолетов и их модификаций, из которых более 60 типов выпускались серийно, а общее число серийно выпущенных самолетов превышает 10000 экземпляров. Свыше 2000 самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов.





Как все начиналось?

29 июля 1939 г. вышло постановление правительства СССР, согласно которому бригаду конструкторов московского авиазавода № 156, возглавляемую П.О. Сухим, перевели в Харьков. Там, на заводе, осваивавшем серийное производство самолетов Су-2, началась биография КБ.

Основателем конструкторского бюро и его бессменным главой в течение тридцати шести лет был Павел Осипович Сухой - выдающийся советский авиаконструктор, доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий.

Авторитет творческой школы создает учитель. Сухой, ученый с большим именем и конструктор от бога, не снискал академических лавров. Но, по словам его коллеги О.К. Антонова, «… Павел Осипович Сухой в науке все-таки выше всех нас, хотя и не имел звания академика. Я не отступлю от истины, если назову Павла Осиповича квинтэссенцией нашей авиации…»

Павел Сухой

За период с 1939 по 1949 гг. в КБ, руководимом П. О. Сухим, были разработаны, изготовлены и испытаны более полутора десятков самолётов, обладавших отличными лётно-техническими характеристиками. Однако ни один из этих самолётов, кроме самолёта Су-2, не производился серийно.

14 ноября 1949 года решением правительства ОКБ было ликвидировано. Одной из причин ликвидации КБ была авария самолёта Су-15 (1949). Однако до сих пор неясно, почему, в чьих интересах было принято решение о расформировании коллектива, вступившего, по существу, в этап освоения сверхзвуковых скоростей полёта, решение, приведшее, как показали дальнейшие события, к задержке развития отечественной сверхзвуковой авиации на несколько лет.



Возрождение.

В мае 1953 КБ было восстановлено, П. О. Сухой был назначен главным конструктором ОКБ-1, сформированного в 1952 г. с целью определения возможности использования конструктивно-технологических решений, применённых на американском реактивно самолёте «Сейбр».

«Второе рождение» ОКБ по времени совпало с появлением сверхзвуковой реактивной авиации. В августе 1953 года вышло постановление правительства, по которому ОКБ П.О. Сухого поручалось создание двух совершенно новых типов истребителей. Поэтому основными направлениями в работе конструкторского коллектива на начальном этапе стали сверхзвуковые истребители С-1 и Т-3.

В то время в ЦАГИ не могли определиться крыло какого вида в плане лучше для реактивных самолётов — треугольное или стреловидное. Так в ОКБ Сухого решили развивать оба варианта, присвоив изделиям шифры Т - треугольное крыло, С - стреловидное. Эти две темы стали основными для ОКБ на ближайшие десять лет.

Первый полет фронтового истребителя С-1 состоялся в сентябре 1955 года. В 1957 году он был запущен в серию под обозначением Су-7. Серийное производство этих истребителей продолжалось более 15 лет, было выпущено более 1800 машин различной модификации, самолеты поставлялись на экспорт в девять стран мира.

ОКБ Сухого спроектировало истребитель-перехватчик с треугольным крылом Т-3, который стал прототипом перехватчиков Су-9 и Су-11. Первый полет Т-3 совершил в июле 1957 года. Серийно было выпущено более 1100 самолетов. Самолеты этого типа в 60-е годы были самыми скоростными в СССР и оставались на вооружении вплоть до 1980 года.

В мае 1962 года совершил первый полет всепогодный перехватчик Су-15 (Т-58), который отличался высокой степенью автоматизации полета. Было построено около 1500 самолетов Су-15 различных модификаций.

С-21И, первый отечественный самолет с крылом изменяемой стреловидности, совершил первый полет в августе 1966 года и стал прототипом истребителя-бомбардировщика Су-17. Истребитель-бомбардировщик Су-17 родоначальник самого большого семейства модификаций самолетов марки Су. Серийный выпуск Су-17 осуществлялся с 1969 по 1973 годы.

Су-17

С 1962 года велись работы по созданию дальнего ударно-разведывательного комплекса Т-4 «Сотка», первый полёт опытной машины состоялся 22 августа 1972 года. Впервые в практике авиастроения на этом самолёте были внедрены: сварной планер из титана и высокопрочных сталей, электродистанционная система управления, высокотемпературная многократно резервированная гидравлическая система сверхвысокого давления, многоцилиндровые гидроприводы рулевых поверхностей, автомат тяги, регулируемый воздухозаборник смешанного сжатия, внутренние отсеки вооружения и многие другие оригинальные устройства и технологические решения.

Это было связано с необходимостью разработки конструкции и систем, работающих в условиях высоких рабочих температур, определявшихся заданной крейсерской скоростью до 3200 км/час. Такой скорости полета не было не только у существующих истребителей, но и у большинства управляемых ракет.

Этот самолёт, обогнавший в научно-техническом плане своё время более чем на 20 лет, постигла участь многих блестящих начинаний П. О. Сухого. В октябре 1974 г. неожиданно для руководства и коллектива КБ работа по теме была прекращена на этапе летных испытаний опытного самолета. Через много лет выяснилось, что самолёт Т-4 составил серьёзную конкуренцию разработкам ОКБ А. Н. Туполева, что явилось причиной прекращения работы по этому самолёту и стало огромной потерей для отечественного авиастроения.

Т-4

Но это была не последняя потеря. 15 сентября 1975 года ушел из жизни основатель ОКБ П.О. Сухой, которому удалось сформировать коллектив единомышленников, способных при создании машин сочетать новейшие достижения науки и техники с оправданным, всесторонне оцененным техническим риском. Очевидно, поэтому многие разработки ОКБ получали весьма лестную в авиационной среде характеристику – самолеты, обогнавшие свое время.

Генеральным конструктором ОКБ был назначен его ученик Е.А. Иванов. Он достойно продолжил дело Павла Осиповича. Под его руководством был выполнен комплекс летных, заводских и государственных испытаний самолетов Су-17, Су-24, Су-25, первой модификации Су-27. Именно при нем в ОКБ впервые в отечественной авиастроительной практике внедрили систему автоматизированного проектирования.

Однако в ходе испытаний истребителя Су-27 в катастрофах погибли четыре летчика-испытателя ОКБ. И в этой ситуации было принято решение о смене руководства ОКБ. В январе 1983 года Генеральным конструктором вместо Иванова был назначен М.П. Симонов. Под его руководством разрабатывались новые модификации Су-27: учебно-боевые Су-27УБ и Су-30, палубный Су-33, ударный Су-34, многофункциональный Су-35.

Михаил Симонов

В конце 1980-х годов специалисты «ОКБ Сухого», совместно с ЦАГИ, ЛИИ им. М.М. Громова и ГосНИИАС осуществили прорыв в область режимов сверхманевренности, что значительно повысило уровень боевых возможностей самолетов «Су». С середины 1990-х годов они оснащаются двигателями с управляемым вектором тяги, разработанными под руководством генерального конструктора В.М. Чепкина. Это позволило (в том числе) решить задачу взлета с коротких взлетно-посадочных полос.



Конверсия и многое другое.

Более 30-ти лет назад поднялся в воздух первый гражданский спортивный самолет Су-26. Теперь это конверсионное направление занимает прочное место в тематике ОКБ. Начиная с 1986 г., российские спортсмены весьма успешно выступают на Су-26, Су-29 и Су-31 в международных соревнованиях. Выступая на этих машинах, сборная команда СССР и РФ по высшему пилотажу завоевала на чемпионатах Мира и Европы 156 золотых, а всего 330 медалей.

Высокие технологии, используемые при создании военных летательных аппаратов, применялись и применяются в проектировании и постройке пассажирских самолетов, в частности, регионального Sukhoi Superjet 100. 19 мая 2008 года совершил полет первый опытный экземпляр этого самолета и в апреле 2011 года началась эксплуатация самолета на регулярных рейсах в авиакомпаниях.



В новый век с новым истребителем.

В 1999 году ОКБ в инициативном порядке приступило к работам по созданию истребителя пятого поколения (И-21). Самолёт предназначен для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27.

В 2002 г. проект перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 одержал победу в тендере ВВС РФ и был принят к практической реализации. Первый полет опытный самолет Т-50-1 совершил 29 января 2010 г. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолётов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений.

Т-50

В 2018 г. самолет Т-50 завершил государственные испытания и под обозначением Су-57 был принят к серийному производству. 25 декабря 2020 года ВВС РФ получили первый серийный истребитель... Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023—2025 годах...

До конца 2024 года планируется поставить 22 самолёта Су-57 из числа 76 законтрактованных, остальные 54 будут поставлены в 2025—2028 годах.

Эти самолёты полностью укомплектуют 3 полка. Контракт на поставку 76 Су-57, по мнению независимых экспертов, оценивается в сумму до 170 млрд. руб., что делает его крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода как минимум на десятилетие.