От Су-2 до Су-57: таков творческий путь ОКБ Сухого

29 июля этого года ОКБ Сухого, одному из лучших на сегодняшний день авиационных конструкторских бюро в России, исполнилось 83 лет. За это время оно создало целый ряд уникальных самолетов марки «Су», завоевавшей известность и авторитет во всем мире.
Всего за годы своего существования коллективом ОКБ Сухого создано около 100 типов самолетов и их модификаций, из которых более 60 типов выпускались серийно, а общее число серийно выпущенных самолетов превышает 10000 экземпляров. Свыше 2000 самолетов поставлены в 30 стран мира. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов.
Как все начиналось?
29 июля 1939 г. вышло постановление правительства СССР, согласно которому бригаду конструкторов московского авиазавода № 156, возглавляемую П.О. Сухим, перевели в Харьков. Там, на заводе, осваивавшем серийное производство самолетов Су-2, началась биография КБ.
Основателем конструкторского бюро и его бессменным главой в течение тридцати шести лет был Павел Осипович Сухой - выдающийся советский авиаконструктор, доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий.
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Авторитет творческой школы создает учитель. Сухой, ученый с большим именем и конструктор от бога, не снискал академических лавров. Но, по словам его коллеги О.К. Антонова, «… Павел Осипович Сухой в науке все-таки выше всех нас, хотя и не имел звания академика. Я не отступлю от истины, если назову Павла Осиповича квинтэссенцией нашей авиации…»
За период с 1939 по 1949 гг. в КБ, руководимом П. О. Сухим, были разработаны, изготовлены и испытаны более полутора десятков самолётов, обладавших отличными лётно-техническими характеристиками. Однако ни один из этих самолётов, кроме самолёта Су-2, не производился серийно.
14 ноября 1949 года решением правительства ОКБ было ликвидировано. Одной из причин ликвидации КБ была авария самолёта Су-15 (1949). Однако до сих пор неясно, почему, в чьих интересах было принято решение о расформировании коллектива, вступившего, по существу, в этап освоения сверхзвуковых скоростей полёта, решение, приведшее, как показали дальнейшие события, к задержке развития отечественной сверхзвуковой авиации на несколько лет.
Возрождение.
В мае 1953 КБ было восстановлено, П. О. Сухой был назначен главным конструктором ОКБ-1, сформированного в 1952 г. с целью определения возможности использования конструктивно-технологических решений, применённых на американском реактивно самолёте «Сейбр».
«Второе рождение» ОКБ по времени совпало с появлением сверхзвуковой реактивной авиации. В августе 1953 года вышло постановление правительства, по которому ОКБ П.О. Сухого поручалось создание двух совершенно новых типов истребителей. Поэтому основными направлениями в работе конструкторского коллектива на начальном этапе стали сверхзвуковые истребители С-1 и Т-3.
В то время в ЦАГИ не могли определиться крыло какого вида в плане лучше для реактивных самолётов — треугольное или стреловидное. Так в ОКБ Сухого решили развивать оба варианта, присвоив изделиям шифры Т - треугольное крыло, С - стреловидное. Эти две темы стали основными для ОКБ на ближайшие десять лет.
Первый полет фронтового истребителя С-1 состоялся в сентябре 1955 года. В 1957 году он был запущен в серию под обозначением Су-7. Серийное производство этих истребителей продолжалось более 15 лет, было выпущено более 1800 машин различной модификации, самолеты поставлялись на экспорт в девять стран мира.
ОКБ Сухого спроектировало истребитель-перехватчик с треугольным крылом Т-3, который стал прототипом перехватчиков Су-9 и Су-11. Первый полет Т-3 совершил в июле 1957 года. Серийно было выпущено более 1100 самолетов. Самолеты этого типа в 60-е годы были самыми скоростными в СССР и оставались на вооружении вплоть до 1980 года.
В мае 1962 года совершил первый полет всепогодный перехватчик Су-15 (Т-58), который отличался высокой степенью автоматизации полета. Было построено около 1500 самолетов Су-15 различных модификаций.
С-21И, первый отечественный самолет с крылом изменяемой стреловидности, совершил первый полет в августе 1966 года и стал прототипом истребителя-бомбардировщика Су-17. Истребитель-бомбардировщик Су-17 родоначальник самого большого семейства модификаций самолетов марки Су. Серийный выпуск Су-17 осуществлялся с 1969 по 1973 годы.
С 1962 года велись работы по созданию дальнего ударно-разведывательного комплекса Т-4 «Сотка», первый полёт опытной машины состоялся 22 августа 1972 года. Впервые в практике авиастроения на этом самолёте были внедрены: сварной планер из титана и высокопрочных сталей, электродистанционная система управления, высокотемпературная многократно резервированная гидравлическая система сверхвысокого давления, многоцилиндровые гидроприводы рулевых поверхностей, автомат тяги, регулируемый воздухозаборник смешанного сжатия, внутренние отсеки вооружения и многие другие оригинальные устройства и технологические решения.
Это было связано с необходимостью разработки конструкции и систем, работающих в условиях высоких рабочих температур, определявшихся заданной крейсерской скоростью до 3200 км/час. Такой скорости полета не было не только у существующих истребителей, но и у большинства управляемых ракет.
Этот самолёт, обогнавший в научно-техническом плане своё время более чем на 20 лет, постигла участь многих блестящих начинаний П. О. Сухого. В октябре 1974 г. неожиданно для руководства и коллектива КБ работа по теме была прекращена на этапе летных испытаний опытного самолета. Через много лет выяснилось, что самолёт Т-4 составил серьёзную конкуренцию разработкам ОКБ А. Н. Туполева, что явилось причиной прекращения работы по этому самолёту и стало огромной потерей для отечественного авиастроения.
Но это была не последняя потеря. 15 сентября 1975 года ушел из жизни основатель ОКБ П.О. Сухой, которому удалось сформировать коллектив единомышленников, способных при создании машин сочетать новейшие достижения науки и техники с оправданным, всесторонне оцененным техническим риском. Очевидно, поэтому многие разработки ОКБ получали весьма лестную в авиационной среде характеристику – самолеты, обогнавшие свое время.
Генеральным конструктором ОКБ был назначен его ученик Е.А. Иванов. Он достойно продолжил дело Павла Осиповича. Под его руководством был выполнен комплекс летных, заводских и государственных испытаний самолетов Су-17, Су-24, Су-25, первой модификации Су-27. Именно при нем в ОКБ впервые в отечественной авиастроительной практике внедрили систему автоматизированного проектирования.
Однако в ходе испытаний истребителя Су-27 в катастрофах погибли четыре летчика-испытателя ОКБ. И в этой ситуации было принято решение о смене руководства ОКБ. В январе 1983 года Генеральным конструктором вместо Иванова был назначен М.П. Симонов. Под его руководством разрабатывались новые модификации Су-27: учебно-боевые Су-27УБ и Су-30, палубный Су-33, ударный Су-34, многофункциональный Су-35.
В конце 1980-х годов специалисты «ОКБ Сухого», совместно с ЦАГИ, ЛИИ им. М.М. Громова и ГосНИИАС осуществили прорыв в область режимов сверхманевренности, что значительно повысило уровень боевых возможностей самолетов «Су». С середины 1990-х годов они оснащаются двигателями с управляемым вектором тяги, разработанными под руководством генерального конструктора В.М. Чепкина. Это позволило (в том числе) решить задачу взлета с коротких взлетно-посадочных полос.
Конверсия и многое другое.
Более 30-ти лет назад поднялся в воздух первый гражданский спортивный самолет Су-26. Теперь это конверсионное направление занимает прочное место в тематике ОКБ. Начиная с 1986 г., российские спортсмены весьма успешно выступают на Су-26, Су-29 и Су-31 в международных соревнованиях. Выступая на этих машинах, сборная команда СССР и РФ по высшему пилотажу завоевала на чемпионатах Мира и Европы 156 золотых, а всего 330 медалей.
Высокие технологии, используемые при создании военных летательных аппаратов, применялись и применяются в проектировании и постройке пассажирских самолетов, в частности, регионального Sukhoi Superjet 100. 19 мая 2008 года совершил полет первый опытный экземпляр этого самолета и в апреле 2011 года началась эксплуатация самолета на регулярных рейсах в авиакомпаниях.
В новый век с новым истребителем.
В 1999 году ОКБ в инициативном порядке приступило к работам по созданию истребителя пятого поколения (И-21). Самолёт предназначен для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27.
В 2002 г. проект перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 одержал победу в тендере ВВС РФ и был принят к практической реализации. Первый полет опытный самолет Т-50-1 совершил 29 января 2010 г. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолётов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений.
В 2018 г. самолет Т-50 завершил государственные испытания и под обозначением Су-57 был принят к серийному производству. 25 декабря 2020 года ВВС РФ получили первый серийный истребитель... Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023—2025 годах...
До конца 2024 года планируется поставить 22 самолёта Су-57 из числа 76 законтрактованных, остальные 54 будут поставлены в 2025—2028 годах.
Эти самолёты полностью укомплектуют 3 полка. Контракт на поставку 76 Су-57, по мнению независимых экспертов, оценивается в сумму до 170 млрд. руб., что делает его крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода как минимум на десятилетие.