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Аргументы Недели История 13+

Память: полководческие ордена

, 20:20 ,

Память: полководческие ордена

Шёл второй год Великой Отечественной войны. Страна отходила от поражений, обозначились намётки Побед, наши офицеры научились воевать. Нужны были поощрения не только за личное мужество, но и за планирование и руководство удачными военными операциями. Так появилась задумка учредить ордена для офицерского состава, и назвать их именами полководцев прошлого, одержавших большие победы во славу Отечества и навечно вписавших свои имена в историю России. Так 80 лет назад, 29 июля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил первые три ордена имени известных полководцев: А.В. Суворова, М.И. Кутузова и Александра Невского.

Ордена имели различный статут, но направление их было одно – отличить командиров разных рангов в умелом руководстве войсками в боевых действиях.

Орден Суворова имел три степени. Первым кавалером ордена Суворова 2-й степени стал командир танкового корпуса генерал-лейтенант В.М. Богданов 26 декабря 1942 г., первым кавалером ордена 1-й степени был Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

Орден Кутузова имел две степени, позднее 8 февраля 1943 г. была введена третья степень, предназначался для командиров рангом ниже. Первым орденом Кутузова 1-й степени был награждён 28 января 1943 года генерал И.В. Галанин, командующий армией.

Орден Александра Невского имел одну степень и им награждались офицеры Советской Армии от командира взвода до командира дивизии за личную отвагу, мужество, храбрость, умелое руководство боевыми действиями, в результате которых был нанесён существенный урон противнику. Первым кавалером ордена Александра Невского стал старший лейтенант, командир батальона морской пехоты 154-й стрелковой бригады И.Н. Рубан 5 ноября 1942 г.

Все ордена, получившие имена великих полководцев тогда, и позже, в народе стали называть «полководческими».

Времена меняются, не стало Советского Союза, была пересмотрена и наградная система страны. Но постановлением Верховного Совета РФ от 20 марта 1992 года в наградной системе страны были сохранены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова и Нахимова. Долгое время про них как бы забыли, но вот 7 сентября 2010 года на основе Указа Президента РФ они получили новый статут и новое описание. Облик их изменился. Теперь они по старому образцу смотрятся на фоне православного креста.

К сожалению, орден Александра Невского из боевого ордена превратился в чиновничий орден. Сегодня им больше награждают не военных, а чиновников, учёных и артистов.

И вообще, при идущей ныне военной операции в Украине никто не был награждён вышеназванными орденами. Почему? Вопрос интересный. Мне кажется, что нет сегодня офицеров, достойных награждения этими почётными орденами. Появятся ли таковые, покажет будущее.

Традиции должны быть незыблемы!

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