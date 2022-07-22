Павел Сухой: конструктор, вышедший из тени

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22 июля 2022, 12:01 Валерий Агеев,

Павел Осипович Сухой

Имя выдающегося советского конструктора авиационной техники Павла Осиповича Сухого сегодня известно во всем мире, самолеты с маркой "Су" занимают достойное место в истории развития отечественного и мирового самолетостроения.

Под руководством П. О. Сухого за полувековой период его творческой деятельности было спроектировано свыше пятидесяти оригинальных конструкций, построено более четырех десятков типов самолетов, около двадцати из которых строились серийно и состояли на вооружении наших ВВС.

Это уникальный двухместный бронированный штурмовик Су-6, который по некоторым летно-техническим данным превосходил легендарный самолет Ил-2.

Это первый истребитель с изменяемой геометрией крыла Су-17. Это сверхзвуковой бомбардировщик-убийца авианосцев "Сотка" (Т-4). Он был первым в мире летательным аппаратом, оснащенным электронной дистанционной системой управления (ЭДСУ), которая сегодня применяется почти на всех самолетах мира. Хотя самолет был очень прорывным и революционным, он в серию, к сожалению, не пошел, однако наработки по "сотке" легли в основу многорежимного стратегического бомбардировщика Ту-160.

Это уникальный истребитель Су-27, модификации которого до сих пор стоят на вооружении российской армии. Это истребитель 5-го поколения Су-57. Однако путь к успеху был непростым для Павла Сухого.





Сквозь тернии к звездам!

Будущий конструктор родился 10 (22) июля 1895 г. в селе Глубокое (западная Белоруссия) в семье учителя начальной школы Дисненского уезда Виленской губернии. Через несколько лет семья Осипа Андреевича, отца Павла, переезжает в Гомель. Здесь мальчик учится в гимназии, которую он заканчивает в 1914 г. с серебряной медалью и поступает на физико-математический факультет Московского университета. При первой же возможности Сухой переходит в Московское императорское высшее техническое училище, где профессор Н. Е. Жуковский уже читает свои знаменитые лекции по аэромеханике и руководит студенческим кружком воздухоплавания.

Павел Сухой прапорщик

В 1924 г. Андрей Николаевич Туполев приглашает прилежного и способного студента Сухого, еще не окончившего учебу, работать чертежником в Центральный аэрогидродинамический институт.

Самостоятельная творческая деятельность Павла Осиповича как ведущего инженера началась с разработки и постройки первого советского цельнометаллического истребителя И-4. Он состоял на вооружении наших ВВС в течение пяти лет.

Руководя бригадой КОСОС (конструкторского отдела сектора опытного строительства) ЦАГИ, проектировавшей истребители И-14 и ДИП, молодой конструктор проявил смелость и оригинальность мышления, инженерную зрелость.

Сложнейшие проблемы были решены бригадой П. О. Сухого при проектировании и постройке всемирно известных самолетов РД ("Рекорд Дальности") или АНТ-25 и "Родина". В 1934-1937 гг. на самолетах РД был достигнут ряд мировых рекордов дальности полета, а экипаж М. Громова при перелете из Москвы в Сан-Джасинто (США) через Северный полюс установил новый мировой рекорд, преодолев расстояние в 11500 км. Этот рекорд не был побит в течение девяти лет и продержался до 1946 г.

На самостоятельной работе.

Победив в конкурсной разработке многоцелевого самолета "Иванов", Павел Осипович Сухой становится в 1940 г. руководителем самостоятельного конструкторского коллектива - КБ опытного завода. В короткий срок самолет, в технологии изготовления которого использовались новейшие достижения авиационной промышленности, был доведен и запущен в массовое производство сначала под шифром ББ-1, а позднее как Су-2 на трех серийных заводах.

К началу боевых действий с Германией Военно-воздушные силы СССР насчитывали 13 полностью укомплектованных полков ближнебомбардировочной авиации, оснащённых Су-2.

Ближние бомбардировщики Су-2 и и его модификация Су-4 принимали участие в приграничных оборонительных сражениях лета и осени 1941 года, при обороне Киева и Москвы, в сражении за Сталинград осенью 1941 — зимой 1942 годов, в сражении на Курской дуге летом 1943 года и других боевых операциях.

В трудные годы войны коллектив, руководимый главным конструктором П. О. Сухим, работает над проблемой создания скоростного высотного истребителя (Су-1, Су-3), выпускает и совершенствует самолеты-штурмовики Су-6, Су-8.

За создание штурмовика Су-6 главный конструктор самолета П. О. Сухой был удостоен в 1943 г. Сталинской премии первой степени.

Первые реактивные.

В 1944 г. Павел Осипович приступает к созданию новых образцов авиационной техники - с реактивными двигателями. Их появление позволило значительно повысить энерговооруженность самолетов и увеличить скорость полета. В начальной стадии работ по освоению и применению турбореактивных двигателей на отечественных опытных самолетах использовались образцы трофейных двигателей, которые имели большую массу, большой удельный расход топлива и относительно малую тягу.

Задание на постройку опытного реактивного самолета было выдано ОКБ П. О. Сухого еще в 1945 г., и началось проектирование самолета Су-9 с двумя турбореактивными двигателями РД-10 тягой по 900 кгс.

Впервые в практике отечественного самолетостроения на нем были применены тормозной парашют для уменьшения пробега при посадке, бустерное управление для уменьшения усилия на ручке управления при больших скоростях полета и катапультируемое кресло.

Во время испытаний самолета еще в 1947 г., на него были установлены два стартовых ускорителя, позволявшие сократить длину разбега самолета при взлете. Самолет имел максимальную скорость полета на высоте 5000 м до 885 км/ч и потолок около 13 000 м. По отзывам летчиков-испытателей, самолет Су-9 был прост и удобен в пилотировании.

После его появления за рубежом появились публикации о том, что Сухой просто скопировал немецкий реактивный самолет Ме-262. Однако Ме-262 имел фюзеляж треугольного сечения, Су-9 — овального; крыло Ме-262 в плане имело форму трапеции, крыло Су-9 — двойной трапеции; вертикальное оперение на Ме-262 было треугольным, на Су-9 — элиптическим и т. д.

Однако по ряду причин (возможно, авария самолета Су-15 в 1949 г.) КБ Сухого было закрыто. До сих пор неясно, почему, в чьих интересах было принято решение о расформировании коллектива, вступившего, по существу, в этап освоения сверхзвуковых скоростей полета. Это было решение, приведшее, как показали дальнейшие события, к задержке развития отечественной сверхзвуковой авиации на несколько лет. И Сухой становится снова заместителем главного конструктора в КБ Туполева.

На новых рубежах.

В 1953 году Павлу Осиповичу предлагают возглавить КБ-1, которое с июля 1952 года занималось исследованием американского истребителя F-86 «Сейбр» (трофей с Корейской войны) с целью его воспроизводства в СССР. Однако Павел Осипович добивается закрытия бесперспективной темы и берется за новые прогрессивные проекты.

КБ приступает к разработке фронтового истребителя С-1. А уже весной 1956 года, этот самолет достиг в горизонтальном полете рекордной скорости в 2170 км/ч. Параллельно шло проектирование и первого советского самолёта, оснащенного треугольным крылом - перехватчика Т-3. Эта машина также показала выдающиеся характеристики. На ней в 1959-1962 годах было установлено несколько мировых рекордов высоты и скорости полёта. Обе машины пошли в крупносерийное производство, получив наименования Су-7 и Су-9. Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-7Б, начиная с конца 50-х гг., стал одним из основных боевых самолетов ВВС Советского Союза.

После ошеломляющего показа этих машин в ходе воздушного парада в 1956 года, западная пресса назвала П. О. Сухого "конструктором, вышедшим из тени". В июне 1957 года П. О. Сухому присваивается почетное звание Героя Социалистического Труда...

ИЗМЕНЯЕМАЯ ГЕОМЕТРИЯ.

Выдающимся достижением ОКБ П. О. Сухого и всего советского самолетостроения явилось создание на базе Су-7Б самолета с крылом изменяемой в полете геометрии Су-17. Три десятилетия он состоял на вооружении ВВС СССР и России, широко экспортировался, применялся и применяется в ряде вооружённых конфликтов.

Создание семейства Су-17 стало большой удачей ОКБ Сухого. С 1967 года самолет прошел долгий путь модификационного развития. По комплексу боевых характеристик для своего времени Су-17 являлся одним из наиболее эффективных боевых самолетов ВВС СССР, что показывает, насколько удачно были изначально подобраны и проработаны схема и основные конструктивные решения, положенные в его основу еще при разработке прототипа самолета Су-7 в начале 50-х под руководством П. О. Сухого и творчески развитые в конструкции Су-17 под руководством главного конструктора Н. Г. Зырина...

Выпуск всех модификаций Су-17 осуществлялся на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Всего за период с 1969 по 1990 год было построено 2867 самолетов, 1165 из них было поставлено на экспорт в 15 стран мира.

Никто не забыт, ничего не забыто.

В последние годы жизни П. О. Сухого под его руководством был спроектирован целый ряд сложнейших авиационных комплексов, которые могут эксплуатироваться в любых метеоусловиях, в любое время суток. Многие из них стоят на страже наших границ и сегодня.

За его титанический труд Павлу Сухому в 1957 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1965 году он был награждён второй Золотой медалью «Серп и Молот».

Сухой был кавалером трёх орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почёта».

Ему была присуждена Сталинская премия Первой степени (1943 — за создание штурмовика Су-6), Ленинская премия (1968), Государственная премия СССР (1975 — посмертно), Государственная премия Российской Федерации в области дизайна (1997 — посмертно) — за дизайнерскую и эргономическую разработку семейства самолётов Су-27. В 1977 году в Гомеле был открыт памятник П. О. Сухому — бронзовый бюст на постаменте.

У Сухого последние годы обострились последствия перенесённого на фронте туберкулёза лёгких, из-за которых приходилось пользоваться кислородным баллоном. Скончался он 15 сентября 1975 года в подмосковном санатории Барвиха. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.