Гараж Леонида Ильича Брежнева

Аргументы Недели → История 13+

21 июля 2022, 17:46

Автомобили, как и охота, были не просто мальчишеской прихотью Генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, это была его страсть, такая же неуемная, как и жажда власти: укротить в одиночку волю мощного мотора, созданного многими передовыми технологиями и сотнями инженеров – это ли не наслаждение? Ему-то Леонид Брежнев и отдавал немало личного времени.



Свой первый личный автомобиль бывший тогда I-м Секретарем ЦК Казахстана Брежнев получил в подарок в 1955 году от главы СССР Никиты Хрущева. Бело-зеленый Chevrolet Bel Air, купленный в Австрии на деньги партии, хитрый Хрущёв преподнес Брежневу «за заслуги при освоении целинных земель». На самом деле, подарок был хорошо замаскированной взяткой своему вассалу, неким авансом за будущую преданность и верную службу ему, Хрущеву.



Брежнев подарок принял, Хрущёва облобызал, в верности поклялся, что не помешало ему стать во главе заговора против благодетеля, а в 1964 году и вовсе спихнуть того с кремлевского трона. Презент Хрущёва Брежнев отдал дочери Галине, а та передарила авто бывшему тогда ее мужем циркачу Евгению Милаеву.



Милаев тут же понял, какого рода подарки обожает его тесть: в 1960 году с гастролей по Германии артист пригнал в Союз купленный на гонорары «Opel Kapitän» и через дочь Галину «по случаю» преподнес авто Брежневу. Так в кремлевском гараже особого назначения стала формироваться личная автоколлекция машин Леонида Ильича.



Вскоре в гараже ГОНа обосновался и красавец Chrysler 300, пригнанный в 1966 году для Генсека из США. В 1968 году руководители итальянской компартии презентовали коллеге из Москвы шикарный Maserati Quattroporte. Брежнев был в восторге, а потому без излишних проволочек утвердил проект по возведению в Самарской области автогиганта «ВАЗ». Все остались довольны. Брежнев – автомобилем, итальянцы – заводом, ценою для них в один «Мазератти», советские люди «Жигулями», которые и по сей день задорно гремят гайками на наших дорогах.



На Западе быстро смекнули, что просто так пугать СССР атомной бомбой – себе дороже, надо лишь умело и грамотно преподносить советскому лидеру его любимые игрушки – дорогие автомобили. Так в коллекции генсека появились Opel Diplomat от немцев и Chrysler Newport из США. Вскоре к ним «прибился» и шикарный Mercedes-280. Точно подсчитать сегодня количество подаренных Ильичу автомобилей невозможно: оценки специалистов разнятся от 68 штук до более чем…300. Подаренные автомобили были уникальными и эксклюзивными. И два «Кадиллака», и «Линкольн» от президента США Никсона, и «Нисан-Президент» от премьера Японии, и два Роллс-Ройса от англичан.



Всего в автобиографии Брежнева было шесть автоаварий, в которых он участвовал как водитель. Последняя, после которой генсек самостоятельно за руль уже не садился, случилась в 1980 году на одном из его любимых «Роллс-ройсов».



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