Как Винсент Ван Гог лишился уха и не выдумка ли это?

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21 июля 2022, 13:29 Диана Дьякова

Винсент Ван Гог

Многие из нас знают историю о том, что Ван Гог отрезал себе ухо. Это действительно так, но на самом деле художник срезал только мочку и возможно не сам. Давайте разбираться.



Самая популярная теория была о том, что художник сделал все нарочно и самостоятельно. Но сейчас она считается мифом, прицепившемся к Винсенту после одного случая. В то время Винсент жил и творил вместе с Гогеном. В один из вечеров они пошли в паб. Там обоих привлекла девушка легкого поведения, с которой позже ушел Гоген. Ван Гогу это не понравилось. В результате конфликта Гоген отрезал мочку уха художнику шпагой. Случайно это произошло или преднамеренно, в данной версии никто не знает. Винсент не захотел подставлять друга, потому придумал свою историю про бритву, которую рассказал полиции и врачам.

После этой истории художники перестали общаться.



На сегодняшний день до сих пор появляются теории о случившемся.

В 2020 году ВВС сообщил ещё одну версию от ученых из Университетского медицинского центра Гронингена. По ней Ван Гог страдал от синдрома, который выражался в приступах бреда. Художник так же писал об этих случаях своему брату Тео. По ним и медицинским данным учёные сделали предположение, что Ван Гог мог отрезать мочку уха во время очередного приступа. Но эта версия все ещё не может считаться окончательной.



