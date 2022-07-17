17 июля 1918 была расстреляна семья последнего Всероссийского Императора Николая II

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17 июля 2022, 11:32 Татьяна САВКИНА

Семья Николая II. Россия, 1913 год.

В подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге большевиками был расстрелян последний российский император Николай II. Вместе с ним были убиты императрица Александра Федоровна, их дети - великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

В результате Февральской революции Николай II отрекся от престола и вместе с семьей находился под домашним арестом в Царском Селе. В августе 1917 года Николай II и его семья по решению Временного правительства были высланы в Тобольск, в мае 1918 года - доставлены под охраной в «красную столицу Урала» - Екатеринбург, где к тому моменту уже находились другие представители императорского дома Романовых.

Убийство произошло во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Оригинал этого решения не сохранился. Только через неделю после расстрела был опубликован официальный текст приговора.

Большинство современных историков сходятся во мнении, что принципиальное решение о расстреле Николая II было принято в Москве, при этом обычно указывают на руководителей Советской России Якова Свердлова и Владимира Ленина. Однако единства по вопросам, была ли дана санкция на расстрел Николая II без суда, что фактически произошло, и была ли дана санкция на расстрел всей семьи, среди современных историков нет.

По распоряжению Правительства Российской Федерации в 1993 году была создана Комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков императора Николая II и членов его семьи.

После проведения генетических экспертиз в 1998 году комиссия пришла к выводу, что останки, обнаруженные в Екатеринбурге, являются останками Николая II, членов его семьи и приближенных людей.

Священный Синод Русской Православной Церкви высказался в пользу безотлагательного погребения останков. Правительство России приняло решение о захоронении останков Николая II и членов его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в день 80-летия расстрела царской семьи - 17 июля 1998 года.

В траурной церемонии приняло участие более 3 000 человек, в том числе члены Правительства, общественные деятели, деятели науки и культуры, более 60 членов Дома Романовых.

В 1981 году Русской православной церковью заграницей члены семьи Николая II были причислены к лику святости - мученики.

В 2000 году, после продолжительных споров, вызвавших значительный резонанс в России, они были причислены Русской православной церковью Московского патриархата к лику святости - страстотерпцы, в настоящее время почитаются этой церковью как царственные страстотерпцы.