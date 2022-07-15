200 лет назад открылась Нижегородская ярмарка

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15 июля 2022, 10:38 Татьяна Савкина

15 июля 1822 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие городской ярмарки – крупнейшей в царской России.

Свою историю ярмарка ведет еще с XIII века, но впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, а также была построена первая в стране подземная сводчатая канализация.

В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе из Западной Европы, Америки и Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России.

К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве. В конце 19 - начале 20 века издавалось множество иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки.

В советское время Нижегородская ярмарка была ликвидирована, ярмарочные здания приспособили под жилые помещения.

Решение о возрождении Нижегородской ярмарки было принято весной 1990 года. Официальное учреждение Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка» состоялось 5 ноября 1991 года.

Главное место в ее работе стали занимать деловые связи, биржевые сделки, промышленные выставки и оптовая продажа товаров по образцам. «Нижегородская ярмарка» имеет многопрофильную структуру, в состав которой входят выставочный комплекс международного класса, банк, страховая компания, бизнес-центр, туристический центр.