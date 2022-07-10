«МиГ», которого не было, но он стал прототипом советского истребителя

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10 июля 2022, 12:24 Валерий Агеев,

Фото: Настоящий МиГ-31

Эта история началась более сорока лет назад, когда в 1978 г. в свет вышла книга американского писатели Крейга Томаса "Огненный лис" («Firefox»). В ней описывался новый самолёт ВВС СССР МиГ-31, который сравнивался по техническим характеристикам с разрабатываемым в то время перспективным американским самолетом «Аврора Мак-6» (Aurora Mach 6), который мог развивать скорость 6000 км/ч и двигаться на высоте 30 км.

Однако в отличие от «Авроры», МиГ-31 был невидим для радаров. Советский истребитель также был оснащён современной системой наведения, контролируемой мыслительной деятельностью пилота. Для изучения новой разработки ЦРУ и Службы внешней разведки Великобритании договариваются, чтобы выкрасть у русских этот самолёт.

Советский летчик-испытатель

ЦРУ нанимает бывшего пилота ВВС США Митчела Ганта и даёт ему задание проникнуть на советскую авиабазу с помощью шпионов, диссидентов и про-американски настроенных учёных. Гант преодолевает прежние воспоминания, оставшиеся со времён Вьетнама, где он, если мыслить логически, побывал в плену и где его научили кое-как говорить и мыслить по-русски советские охранники, охранявшие лагерь, где он сидел.

Затем Гант крадёт секретный советский самолет, поднимается в воздух и летит к границе Великобритании. Кульминацией истории становится дуэль Ганта и главного лётчика-испытателя советских ВВС на борту второго прототипа «Огненного лиса». Естественно, американский ас сбивает советского аса и с триумфом возвращается назад.



Киношный «МиГ».

Несмотря на то, что МиГ-31 "Firefox" был лишь фантазией автора, однако многие его идеи воплощаются в жизнь уже сегодня. Так, в частности, «киношный» истребитель был оснащён двумя мощными прямоточными воздушно-реактивными двигателями С. П. Туманского RJ-15BD-600, позволяющими ему развивать сверхзвуковую скорость. Эти двигатели были сильно модернизированными двигателями R-15BD-300 от настоящего МиГ-25. Тяга каждого двигателя составляла 22680 кг, это были самые мощные двигатели в истории, превосходящие P&W J58, созданные для SR-71 и имеющие тягу 14515 кг (разработчикам АЛ-41Ф такое сегодня только снится).

Административный самолет на базе MиГ-25П

В дополнение к основным двигателям, МиГ-31 имел 6 твердотопливных ускорителей с тягой в 7212 кг, которые обычно применялись при взлете с полной нагрузкой или при ускорении на высоких скоростях.

Максимальная скорость составляла 6М, но при огромном потреблении топлива. Крейсерская скорость "Огненного лиса" находилась в пределах от 3,8 до 5,2 М, а высота полета - 26-29 км. Основной особенностью вымышленного МиГ-31 была система наведения, управляемая непосредственно мыслительной деятельностью пилота. Проблема, однако, состояла в том, что команды эта система распознавала только на русском языке.

Истребитель нес до четырёх ракет Р-40 КБ «Молния» (AA-6 Acrid по классификации НАТО) класса «воздух-воздух», модифицированных для новой системы наведения, о которой говорилось выше, две 23 мм пушки и четыре подвесных контейнера с дипольными отражателями, служащими как оборонительное средство для поражения ракеты противника.

Дальность полёта «Огненного лиса» составляла 4800 км, высотный потолок – более 37-ми км, первый летный прототип поднялся на высоту 39953 м и установил новый мировой рекорд, побив старый рекорд E-266M в 37640 м. Самолёт был оснащён системой наблюдения, дающей картинку происходящего перед, ниже и за пилотом на центральной панели.

Огненный лис

В книге американский лётчик Митчел Гант (Mitchel Gant) несколько раз воспользовался этой системой, чтобы отслеживать вражеский истребитель и направленные на свой самолёт ракеты.

Как говорится в книге, до принятия на вооружение ВВС Советского Союза были построены два опытных образца МиГ-31 «Огненный лис». Под личиной реально существующего коммерсанта, который становится жертвой игры разведок, Гант прилетает в Москву, встречается с местным связным-диссидентом и отправляется в путь на восток. Тело коммерсанта вскоре обнаруживается, и КГБ начинает поиски агента-двойника, не догадываясь о его истинной цели.

Один образец был выкраден Митчелом Гантом, действовавшим под прикрытием Западного разведывательного сообщества. Оставшийся самолёт перехватил Ганта перед тем, как он успел скрыться, и в жестокой дуэли был сбит.

Книга была написана в конце 70-х, когда холодная война снова стала набирать обороты. В начале 80-х в США президентом избирается Рональд Рейган и называет СССР «империей зла». Возрастающее напряжение в отношениях между двумя странами в середине 80-х породило множество фильмов, вроде «Красный рассвет» (Red Dawn) и «На следующий день» (The Day After).





Шведский Saab, F-4 «Фантом II», Ту-16 и многие другие.

По книге Томаса был снят одноимённый фильм, в котором главного героя Митчела Ганта играл голливудский актер Клинт Иствуд, более известный, как герой вестернов про Грязного Гарри.

Первоначально Иствуд рассчитывал «снять» в роли «русского» истребителя шведский Saab 37 Viggen. Шведы напрочь отказали, и пришлось прибегнуть к многочисленным макетам (всего было выполнено 9 макетов, из них два — летали). Обычная технология комбинированных съёмок на синем фоне не устраивала создателей фильма — угольно-чёрный самолёт, по сценарию, должен был летать и над снежными равнинами Арктики, и на фоне лесов, поэтому была разработана особая технология съёмок «обратного синего поля» (reverse bluescreen). Отснятый материал впоследствии использовался в фильме «Назад в будущее - 2».

Фильм вышел на экраны через год после первого полёта прототипа F-117A — первого боевого самолёта с использованием технологии «стелс». Само это слово в фильме ни разу не произносится, однако угловатые черты «огненного лиса» действительно напоминают реальные самолёты «стелс». Также самолет, по сюжету фильма, действительно «невидим» на радарах.

В фильме также «снимались»: поршневой A-1 «Скайрейдер» (эпизод во Вьетнаме), Рипаблик F-105 «Тандерчиф», Макдоннел-Дуглас F-4 «Фантом II», Нортроп F-5, советские самолеты Ту-16, Ту-154 и другие. В роли станции метро «Павелецкая» была снята станция Stadtpark Венского метрополитена.

Сам «Огненный лис» стал настоящей звездой фильма, что неудивительно, так как специалисты затратили огромные усилия для создания спецэффектов. Позэтому не удивительно, что кинокомпания Warner Bros наняла для фильма всемирно известного режиссера Джона Дейкстру, который работал над эпопеей "Звездные войны".

На обложке книги изображён самолёт, больше напоминающий МиГ-25, однако создатели фильма посчитали необходимым сделать новый концептуальный дизайн «Огненного лиса» для съёмок в фильме. Интересно заметить, что, хотя этот самолёт лишь плод воображения, многие из технических новшеств, отображённых в художественном произведении, в ближайшее десятилетие появятся в оснащении реальных истребителей.

Фюзеляж «Файрфокса» представляет собой многогранные поверхности, скошенные вертикальные хвосты, как у F-117, треугольное крыло и компоновку типа «утка», типичную для всех европейских истребителей, вроде Eurofighter Typhoon. В фильме же он выглядит как XB-70 «Валькирия», а отнюдь не детище ОКБ «Микояна».



Грязный Гарри уступил место герою технотриллера.

Несмотря на то, что это была далеко не лучшая роль Клинта Иствуда, она отодвинула от него стереотип героя вестернов, вроде Грязного Гарри. Кроме того, он не только играл главную роль в нём, но и выступил в качестве режиссёра..

На создание картины были затрачены сумасшедшие по тому времени деньги: 18 миллионов долларов. Однако его посмотрели почти 16 млн. зрителей, которые заплатили за просмотр более 46 млн. долл. Хотя критики разгромили фильм в пух и прах. Они изощрялись в остроумии, как бы побольней воткнуть шпильку Иствуду. "Джеймс Бонд без девок или не смешной Супермен", писали одни.

"Скучный, затянутый, нелепый и медленный фильм, в котором первый раз в карьере Иствуд-режиссер так плохо показал Иствуда-актера, что это заставляет даже нервничать", писали другие. Тем не менее «Огненный лис», выпущенный Warner Brothers, стал родоначальником нового жанра романов – технотриллера.

«Огненный лис» был даже переиздан на DVD. Крейг также написал три сиквела к роману. Действие первого сиквела «Падение «Огненного лиса» начинается с того места, где закончилась первая книга, и рассказывает о соперничестве разведки СССР и ЦРУ за обладание секретным самолётом.

Клинт Иствуд в роли Митчела Ганта

Действие в «Зимнем ястребе» («Winter Hawk») разворачивается 2 года спустя. Главный герой Митчел Гант снова проникает в Советский Союз с миссией спасения учёного, обладающего информацией о секретном лазерном оружии. В последней части «Другая война» («A Different War») Гант расследует мистические события, происходящие на одной из авиалиний.

А был ли мальчик?

Посмотрев недавно этот фильм в интернете, автор статьи попытался найти прототип «Огненного лиса» и нашел его в книге Р. А. Белякова и Ж. Мармена «Самолеты «МиГ» 1939-1995». Им стал разработанный на базе самолета МиГ-25П проект делового (точнее, в соответствии с нашей терминологией «административного») самолета, работа над которым велась еще в 1963—1965 годах!

Цель заключалась в создании самолета для перевозки шести пассажиров или срочных грузов. ВВС проявили некоторый интерес к проекту, но работы велись скорее в инициативном порядке.

Одним из основных принципов эскизного проекта была максимальная унификация будущего сверхзвукового гражданского самолета с перехватчиком МиГ-25П. Фактически должна была модифицироваться только носовая часть фюзеляжа.

Эта часть самолета значительно увеличивалась по длине и боковому размеру, а кабина экипажа соответствовала по своему расположению передней кабине двухместного самолета МиГ-25ПУ. За ней образовывался на левой стороне фюзеляжа входной люк и салон для размещения в один ряд шести кресел с прямым проходом, салон мог трансформироваться в грузовой отсек.

Увеличение миделя позволило также увеличить запас топлива, что должно было обеспечить дальность полета в 3000—3500 км при полете на крейсерском режиме с числом М=2,35 (2500 км/ч). Как говорит народная мудрость: «Не бывает дыма без огня» и все - таки советский самолет стал прототипом «Огненного лиса»!