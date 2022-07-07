М-25 - «Адский косильщик»: он должен был убивать врагов ударной волной

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7 июля 2022, 12:03 Валерий Агеев,

Самолёт М-25

Как это не парадоксально звучит, со дня появления на свет человечество начало придумывать оружие для своего ... уничтожения! Вначале это были стрелы, потом пули, снаряды, бомбы. Для их доставки до человека создавали луки, винтовки, пушки и, наконец, самолеты.

Потом выяснилось, что для полной победы надо сохранять постройки, ценности поверженного врага и человечество начало разрабатывало проекты как человека уничтожить, а ценности сохранить.

Одним из них стал проект самолета, который должен был убивать солдат противника мощной сверхзвуковой волной при полете на малой 30-50 м высоте. При этом было известно, что американцы летали во Вьетнаме на истребителях F-4на малой высоте на сверхзвуке. И при этом вьетнамским солдатам, которые попадали в зону этих полетов разрывало кишки, глаза и ушные перепонки!

В СССР эксперименты на истребителе МиГ-21 также показали, что полеты на низкой высоте наносили травмы живой силе противника, в том числе, смертельные. Правда, история умалчивает, где проводились такие антигуманные эксперименты, хотя мест для их проведения было много. Советский Союз тогда воевал во многих концах мира.

Экспериментаторы убедились, что такой самолет, летая туда-сюда, смог бы выводить из строя в полосе шириной до 100-150 м солдат противника, как обычный косарь траву косой, без всякого оружия, атомных бомб, радиации. Недаром узнавшие об этом проекте подлые капиталисты обозвали советский самолет «Адским косильщиком»!

Первым был Советский Союз.

Такой самолет получил название М-25 и он начал разрабатываться в ОКБ В.М. Мясищева в СССР в 70-годах прошлого столетия. Проект получил название «самолет специального назначения с ударной волной» или просто ССН.

Следует отметить, что первые исследования по тематике «самолета с ударной волной» начались раньше, еще в середине 1968 года. Во второй половине шестидесятых в профильной зарубежной прессе появились сообщения о разработке новых ударных самолетов, способных атаковать противника без «обычного» вооружения. Такие машины должны были иметь чрезвычайно высокую тяговооруженность, позволяющую развивать сверхзвуковую скорость на малых и сверхмалых высотах. Пролетая над позициями противника, самолет должен был создавать мощную ударную волну и поражать живую силу и незащищенную технику, а также разрушать легкие постройки.

Особенности конструкции.

Для такого самолета необходимо было спроектировать конструкцию особого планера, создать или подобрать к нему необходимые двигатели, которые смогли бы обеспечить звуковую скорость на малой высоте, а также новые системы управления полетом.

По результатам предварительных исследований в ЦАГИ, были сформированы основные положения проекта. Самолет М-25 должен был иметь большие габариты и соответствующий взлетный вес. Ему требовались мощные двигатели, способные обеспечить сверхзвуковую скорость на малой высоте. Следовало предусмотреть некие агрегаты для создания ударной волны. Для этого предлагалось использовать «неаэродинамичную» носовую часть фюзеляжа или иные нестандартные средства – т.н. волнообразователь. Волнообразователь и мощная силовая установка стали основными элементами, от которых зависела компоновка всей машины.

Реактивные или ракетные двигатели?

Кроме того, двигатели могли разогнать машину лишь до М=1,15. В связи с этим появилось предложение о применении жидкостных ракетных двигателей для дополнительного разгона на режиме атаки. Возможно, в средней перспективе могли бы появиться новые проекты двигателей с желаемыми характеристиками.

Также возникли проблемы с компоновкой двигателей. Наличие клина и убираемого уступа влияло на характер обтекания фюзеляжа. Как следствие, могли возникнуть проблемы с поступлением воздуха в заборные устройства двигателей под крылом или фюзеляжем. Оптимальной посчитали компоновку двигательной установки с хвостовым размещением моторов и надфюзеляжными воздухозаборниками. Однако прорабатывались и иные компоновки.

Тема создания самолета в ОКБ получила номер «25» и была названа «штурмовой самолет специального назначения с ударной звуковой волной». В ОКБ проработали несколько вариантов самолета с разной взлетной массой от 20 до 165 т. На него предполагалось установить четыре турбореактивных двигателя АЛ-21Ф разработки ОКБ А.М. Люльки или Р59Ф-300 ОКБ С.К. Туманского.

Штурмовикам М-25 предстояло летать на сверхзвуковой скорости на малой высоте с огибанием рельефа местности. Все это предъявляло особые требования к системам управления или даже приводило к необходимости применения автопилота. Предложение о полетах строем приводило к новым сложностям.

Расчеты показали, что эффективность ударной волны от штурмовика М-25 можно увеличить в полтора-два раза за счет организации боевой работы авиации. Для этого над целью должны пролетать строем несколько самолетов, образующих несколько ударных волн. Одновременное образование нескольких волн и их отражение от поверхности должно было приводить к сложению энергий и усилению воздействия на цель.

Предварительные расчеты показывали, что создаваемая таким самолетом при сверхзвуковом полете ударная волна могла срывать башни даже с танков!

Печальный финал.

Несмотря на перспективность проекта, он был закрыт в 1972 года по ряду причин: разработчики не сумели определить оптимальный технический облик самолета и проработать его в техническом плане. Не был решен вопрос с двигателями и авиационным оборудованием.

Дали себя знать и другие факторы. Ведь полет на высоте 50м сам по себе опасен, даже сейчас. А если по самолету со временем начнут стрелять из всех видов оружия?

В случае если самолет собьют, то летчик, скорее всего не успеет катапультироваться. Возможно, поэтому проект и прикрыли. А жаль!