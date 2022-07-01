Сегодня исполняется 160 лет главной библиотеке страны

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1 июля 2022, 09:44 Татьяна САВКИНА

1 июля 1862 года император Александр II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме», которое стало первым юридическим документом, определившим управление, структуру, направления деятельности, штатное расписание музея.

Это был первый общедоступный музей Москвы (сейчас – Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека, в которой был открыт первый читальный зал. В «Положении» было отмечено, что директор обязан «наблюдать» за тем, чтобы в Библиотеку Музеев попадала вся изданная на территории государства литература - обязательный экземпляр.

Дарения, пожертвования стали важнейшим источником пополнения фонда. Московский генерал-губернатор Павел Алексеевич Тучков призвал всех москвичей поучаствовать в становлении вновь создаваемого «Музея наук и искусств». В результате в фонд Московского публичного и Румянцевского музеев вошло более 300 книжных и рукописных коллекций и отдельных бесценных даров.

В годы революции и гражданской войны сотрудникам музея и библиотеки удалось не только сохранить ценности, но и спасти частные коллекции от уничтожения. В ходе массовой национализации частных коллекций, в том числе книжных, в фонд библиотеки поступило более 500 тысяч книг из 96 частных библиотек. Среди них - собрания графов Шереметевых, библиотеки князей Барятинских, дворянского рода Корсаковых, графов Орловых-Давыдовых, Воронцовых-Дашковых и другие.

Получение Библиотекой с 1922 года двух обязательных экземпляров всех печатных изданий на территории государства позволило предоставлять читателям не только литературу на языках народов СССР, но и её переводы на русский язык. С 1925 года библиотека носила название Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина.

В начале войны из «Ленинки» было эвакуировано около 700 тысяч единиц редких и особо ценных изданий и рукописей сначала под Нижний Новгород, затем в Пермь. Но сама библиотека продолжила свою работу, а в 1942 году был открыт детский читальный зал.

В 1992 году Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина преобразована в Российскую государственную библиотеку, но большинство читателей продолжает называть её «Ленинка».

Сегодня РГБ – крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших в мире. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира – свыше 45 млн единиц хранения. Российская государственная библиотека является научным центром, учёными РГБ осуществляются такие проекты, как: «Память России», «Выявление, учёт и охрана книжных памятников Российской Федерации», «Национальный фонд официальных документов».