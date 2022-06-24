Минийцы были неизвестным народом догреческой эпохи

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24 июня 2022, 21:45 Александр Крохмаль, Журналист

Задолго до ахейцев и микенской цивилизации Древняя Греция была населена так называемым догреческим населением. Никто не знает о его происхождении. Относились ли они к индоевропейцам или же представляли собой отдельную группу – учёные до сих пор не могут ответить на этот вопрос. Известно то, что задолго до ахейцев в этих местах жили некие минийцы и пеласги. Причём, минийцы проживали в регионе острова Лемнос ещё до прихода пеласгов. Их враги, в свою очередь, изгнали исконное население, а часть людей могли поработить. Кстати, ахейцы приходят в Грецию уже после эпохи владычества пеласгов.

Самое интересное – это то, что в древнегреческой мифологии упоминания о пеласгах и минийцах есть. А вот в исторических хрониках они относятся к «полулегендарным народам». Иными словами, эти народы существуют в одних лишь сказаниях. Также стоит упомянуть термин «минийской керамики». Им обозначают все находки, относящиеся к доисторическому периоду Греции, или как его ещё называют, Среднеэлладскому периоду (1-я половина 2-го тыс. до н.э.). С минийцами керамические объекты связаны лишь косвенно. На данный момент не существует никаких стопроцентных научных доказательств расцвета или падения минийской культуры.

Сами греки, осевшие на Балканах и в будущей Центральной Греции, часто не различали минийцев и пеласгов, а то и вовсе могли обозвать их одним народом. Греческие мифологи полагали, что минийцы могут происходить от легендарного царя Миния, сына Посейдона. Примечательно ещё и то, что Миния нередко связывают с критским царём Миносом, что вероятно, является заблуждением. Согласно ещё одним мифологическим данным, минийцы после изгнания с Лемноса осели в Беотии и построил город Орхомен. Они были успешными мореплавателями и осваивали множество окрестных земель. Павсаний упоминает Атамаса, сына Эола, который вместе с минийцами осваивает город Теос в Ионии. Но история гласит, что Теос был основан примерно в 10-м веке до нашей эры ионийскими греками.

Миф о Геракле тоже рассказывает нам про минийцев. Как гласит одна из легенд, однажды могучий воитель прибыл в город Фивы и обнаружил, что местные жители платят дань деспотичному минийскому царю Эргину, правившему в Орхомене. Минийцы на время подчиняют себе Фивы, но потом Геракл вступается за людей и поднимает восстание. Фиванцы собирают армию и громят минийцев. Заканчивается всё разрушением Орхомена и убийством Эргина. Однако Павсаний приводит сведения, что Эргин всё же уцелел и даже заключил мир с восставшим городом. Война минийского царя с Гераклом была описана в эпосе «Миниада», но эти древние источники были безвозвратно утрачены.

Вполне возможно, что легендарные минийцы могли смешаться с пеласгами, а позднее и с ахейским населением Греции. Благодаря этому, будущие греки могли стать наследниками, как пришедших, так и былых цивилизаций. Соответственно, жители Беотии и города Орхомен могли представлять собой смешанную группу. Также есть сведения, что Орхомен посылал корабли против Трои и поддерживал походы микенского царя Агамемнона.