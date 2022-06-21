Почему Сербия поддержала в 90-е годы Слободана Милошевича​

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21 июня 2022, 21:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Слободан Милошевич. Неоднозначная личность. Одни считали его патриотом и защитником Великой Сербии, другие называли тираном и диктатором, виновным в убийстве невинных. Третьи заявляли, что у него просто не оставалось выбора.

Но где же правда? Вероятнее всего, где-то посередине. Милошевич, разумеется, считал себя патриотом и защитником и даже предпринимал попытки защищать свою нацию от врагов. Безусловно, он был человеком на уровне многих известных полководцев и царей. Но если начинал он, можно сказать, за здравие, то закончил за упокой. Даже великий Александр, царь Македонии, в итоге признавал, что перегибает палку, и из «просвещённого владыки мира» превратился в монстра. Никто не знает, что было бы, если бы Александр не пал жертвой заговора. Так же можно сказать и про Милошевича.

Начинал Слободан, как это обычно бывает, с огромного количества обещаний и планов ввергнуть родную Югославию в «новую эпоху счастья». «Никто больше не посмеет вас бить!» - обращался он в конце 80-х к косовским сербам. Уже тогда в этом регионе вспыхивали межэтнические столкновения. Албанцы стремились вытеснить сербов, сербы – албанцы. И никто уже не знал, кто прав, а кто виновен. Правда у каждого была своя. На самом деле Милошевич не планировал становиться заступником косовских сербов. Это вышло практически случайным образом. В момент его общения с местными вспыхнула драка. Тогда к Слободану подошёл один из тамошних активистов и попросил о помощи. И именно в тот миг прозвучали легендарные слова будущего тирана о заступничестве. Пообещав защиту сербам, он показал, что старые правила игры, когда вненациональный федеральный центр пресекал любые проявления национализма, более не действует.

Вернувшись в Белград, Слободан получил достаточно «очков» позитивной репутации. В глазах сербов он стал «неутомимым борцом за народное счастье». Заодно он успел выдавить со всех постов всех неугодных, в том числе и своего наставника Стамболича, которого десяток лет спустя нашли мёртвым. Милошевич начинает активно поддерживать сербских националистов, а те, в свою очередь, загораются желанием провозгласить самих себя избранными. В 1990-м году в Белграде выходит в печать книга о сербах. «Самый древний народ» - гласит её название. В ней рассказывается о том, что предки сербов, некие мистические сорабы, пришли на Балканы из Индии, попутно оставив свой след в других частях суши. Звучало почти как легенда об Ариях или могучих Гиперборейцах. Среди радикалов поползли слухи о том, что сербы достойны большего, и что к ним необходимо особое уважение. В конце концов, они ведь признавались едва ли не ровесниками фараонов.

Вместе с идеологией «абсолютизма» сербов пришла и музыкальная мегаломания. Возникла музыка сербского турбофолка. В газетах спокойно писались статьи о превосходстве и о возможностях сербской доминации. Радикалы разных мастей появились на улицах со своими мыслями и идеями. Но вместе с ними возникла и оппозиция, для которой присутствие у власти Милошевича было явлением спорным и порою неприемлемым. Оппозиция включала в себя разных людей, от диссидентов времён социализма и проевропейской интеллигенции до социал-демократов и гражданских активистов. С самого начала гражданской войны в Югославии находились люди, которые выступали против боевых действий. Тогда в стране проходили антивоенные протесты. Но об их ходе, как правило, журналисты замалчивали. А ближайшие сторонники Милошевича и вовсе поливали антивоенщиков грязью.

Культ личности Слободана продолжал укрепляться. Для его сторонников он стал едва ли не царём Сербии. А вместе с ним росли настроения националистов. Для радикалов Милошевич был всем и вся. Не стоит забывать, сколько радикальных команд участвовали в боевых действиях против хорватов или боснийцев. Хотя и по ту сторону тоже имелось немало экстремистов. В любом случае ни одну из враждующих сил того периода оправдывать не нужно. В зверствах и кошмарах были виновны все: и сербы и их противники. Вмешательство НАТО в Боснийскую войну принесло ещё больше смертей и разрушения. Милошевич же продолжал поддерживать экстремистских лидеров марионеточных государств и провозглашать пансербские идеи. Но недовольство в обществе стало расти. Гражданская война привела к серьёзным военным поражениям и мощнейшему экономическому кризису. Режим Милошевича приравнивался к диктатуре Хусейна. Дыма без огня здесь явно не было. Режим безжалостно уничтожал всех несогласных, пытая их и зверски убивая. Внутренний ресурс поддержки стремительно подходил к тотальному коллапсу.

Последним ударом по диктатору стал Косовский кризис. Считается, что первыми войну начали именно косовские сепаратисты. Но сербские войска, подчинённые Милошевичу, ответили таким же террором. Когда убийства с обеих сторон дошли до финальной точки, НАТО приняло решение вмешаться в конфликт снова. На этот раз они перегнули палку ещё больше, чем в Боснии. Бомбардировки Белграда унесли сотни невинных жизней. Сербы возненавидели заокеанских «коллег» вдвое больше. Однако ненависть к Милошевичу, втянувшему их в бессмысленную бойню, нарастала. В конечном итоге в начале 2000-х, когда возникла угроза очередного избрания Слободана на пост президента, по всей стране начались бунты. Уличный хаос перерос в Бульдозерную революцию. Экономический кризис, войны, разруха и постоянный террор достаточно надоел местным жителям. Милошевич был свергнут. Его личная гвардия перестала существовать. Жестокая диктатура в Югославии обрушилась, как карточный домик.

А Косово, воспользовавшись удачным шансом, объявило вскоре о своей независимости, превратившись в довольно спорную частично признанную республику. Диктатор же благополучно угодил в Гаагу, а вскоре умер, так и не дождавшись мирового порицания. Прошли годы, и Сербия перешла к демократии, близкой системе, преобладающей в ЕС. Но несмотря на то, что режим Милошевича уже давно не существует, в Сербии всё ещё остаются националисты, считающие его скорее героем нации, чем безжалостным убийцей. Они до сих пор не забывают идеи о «Великой Сербии», гипотетической империи, которая могла бы, по их мнению, стать центром всей европейской цивилизации.