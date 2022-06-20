Что называют «катастрофой Бронзового века»

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20 июня 2022, 21:06 Александр Крохмаль, Журналист

В истории древнего мира, и в частности ближнего востока, часто упоминаются события, известные под именем "Катастрофы Бронзового века". Но что означает такое понятие? На самом деле мы имеем дело с поистине катастрофическим явлением, произошедшим примерно в 12-м веке до н. э. и вероятно связанном с эпохой Троянской войны.

Катастрофа представляла собой несколько разных явлений. Ученые утверждают, что ее пришествию могли способствовать не только войны, но и климатические явления. Считается, что она могла случиться благодаря чудовищной засухе, вынудившей многих людей покинуть свои места обитания. Либо же вина за грядущий коллапс могла лежать на извержении вулкана Гекла и последующее увеличение тектонической активности. Но большинство признают, что дело всё-таки за "народами моря" и масштабным дорийским вторжением в Грецию.

Кто именно представлял собой таинственных "народов моря" - точно сказать нельзя. К ним относили жителей Крита, ахейских Греков, филистимлян, карийцев и даже обитателей Сицилии. Но вероятнее всего полагать, что это были как раз-таки ахейцы. Именно они славились своими путешествиями по морю и грабежами торговых кораблей. Их постоянные налеты на купеческие суда могли повлечь за собой коллапс поставок. И это могло отрицательно воздействовать на экономику той или иной страны. Как известно из легенд, именно ахейцы стали теми, кто прекратил существование могучей Троянской цивилизации, с которой торговала вся Малая Азия.

Еще одну роль могли сыграть дорийцы, предки классических Греков. Они стали теми, кто положил конец уже микенской цивилизации, а заодно и всех царств, созданных ахейцами. Приход к власти дорийцев привёл к радикальным изменениям. В Греции появилось множество разных полисов. У руля встали теократы, верховные жрецы, возглавившие государства и их армии. Оставшиеся ахейцы могли бежать под воздействием дорийского вторжения. Естественно им были нужны ресурсы для продолжения своего существования. Для освоения новых земель нужно было покорить всех, кто живёт в них. А туземцы, как правило, просто так не сдавались.

Катастрофа Бронзового века привела не только к падению Трои и последующему крушению ахейцев. Она затронула всю Малую Азию и даже Палестину. Прекратило своё существование великое Хеттское царство. Египет потерял владения в Сирии. Пали многие независимые города Финикии. Иными словами, это был настоящий коллапс коллапсов. Но полную информацию о том, что тогда случилось, современная наука не знает до сих пор.