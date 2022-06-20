Карийцы до сих пор считаются «белым пятном» истории Малой Азии

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20 июня 2022, 20:44 Александр Крохмаль, Журналист

В древних летописях упоминаются таинственные люди, жившие в юго-западной части Малой Азии. Называются они Карийцы. Как раз область Кария и названа в честь этого народа.

Многие знают Карию по имени царя Мавсола. Мавсол был правителем этой области, пытавшийся сохранить независимость от Персии, но при этом, не желавший с ней конфронтации. А еще именно от его имени происходит слово "мавзолей". Также известно имя царицы Артемисмии, мужеством которой восхищался сам Ксеркс. Пожалуй, на этом все. Кария обычно не является предметом широкой заинтересованности среди историков. Но если посмотреть глубже, то ее история действительно увлекательна. И увлекательна она в первую очередь благодаря своей таинственности. Проще говоря, мы почти ничего не знаем о карийцах.​

Если смотреть в доперсидскую эпоху, то Кария там не только присутствует, но и играет определенную роль. Карийцы, по загадочным причинам, именуются исконным народом Карии. Но каким образом? Ведь Малая Азия в доперсидскую эру переживала немало вторжений. Если заглянуть во времена до Троянской войны, то здешние территории подвергались захвату, то индоевропейцами-хеттами, пришедшими с Балкан, то лувийцами, имевшими родство с фракийцами или троянцами. Кария же была здесь задолго до хеттов и лувийцев. Некоторые историки полагают, что ее народ мог быть связан с минойской культурой, то есть с критянами. Жители Крита, как известно, были мореплавателями. Вполне возможно, что еще в период начала 2-го тысячелетия до нашей эры они могли экспансировать регионы Эгеиды. В конце концов они могли основать поселения в Малой Азии. Древнегреческие источники говорили о загадочном народе по имени Кары. По легендам, они обитали на островах, в том числе и на Крите. А их мифическим прародителем считался некий Кар. Геродот упоминал о братьях Кара по имени Лид и Мис. Отсюда, возможно, и названия соседних областей Малой Азии, таких как Лидия и Мисия.​

Из источников, изучаемых учеными, есть те, что относятся к понятию "карийского письма". Язык этого народа был расшифрован лишь к концу ХХ века, и то не до конца. Ахейские греки, как и их потомки, утверждали, что вступали в контакты с древнейшими обитателями Карии. То есть, из этого можно отметить, что истинные карийцы вообще не относились к грекам. Ведь греки их совсем не понимали. Эллинизация области изменило язык и культуру карийцев. Те самые жители Карии в персидскую эпоху уже не представляли собой чистокровных карийцев. А вот истинные обитатели этой области, жившие в троянскую эру, были, похоже, широко известны. Например, в древнем Египте были упоминания о наемниках из Карии. Там существовал даже целый карийский квартал. Местные жители были отличными мореплавателями. Они путешествовали не только в Эгеиде, но и по всему Средиземноморью. На Делосе существует целое карийское кладбище. Если уж в Египте знали о них, как об отважных воинах, то не исключены и контакты с ними в других регионах, например в пределах северной Африки или Сицилии. А некоторые ученые и вовсе считали, что карийцы могли быть связаны с италийскими этрусками.

Как именно пала Старая Кария, мы уже, возможно, не узнаем. Вполне вероятно, что ее существование прекратилось из-за жестокой войны с хеттами или из-за вторжения "народов моря". Не стоит забывать и о том, что карийцы могли входить в лигу Арцава, которая считалась чуть ли не извечным врагом хеттского царства. Но в последующие века жители Карии уже потеряли свои исконные культурные особенности. Пришельцы с запада и востока со временем ассимилировали их. Больше всего влияния на них распространили греки. И впоследствии, карийцы прекратили свое существование как отдельная нация и культура. Теперь от них остались лишь "древние свитки" и сотни неразгаданных загадок.​