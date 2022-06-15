Полет в неизвестность

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15 июня 2022, 20:15 Валерий Агеев,

Фото: И. Сталин, В. Чкалов, К. Ворошилов, Л. Каганович и А. Беляков

Риск только тогда имеет право на существование, если он необходим обществу, для которого мы работаем и живем. Всякий другой риск бессмыслен и аморален.

Юрий Гарнаев,

Герой Советского Союза,

заслуженный летчик-испытатель СССР.

15 июня в Музее Победы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию беспосадочного трансарктического полета экипажа Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 из Москвы через Северный полюс в Америку. Это был первый в истории трансполярный перелёт между Европой и Америкой.

- Полет чкаловского экипажа в США в 1937 году – этот исторический подвиг. Он был поистине триумфальным, все американское общество и весь мир рукоплескал советским летчикам, они стали кумирами простых граждан и высокопоставленных американских чиновников. Именно этот день символизирует становление России, как величайшей в мире авиационной державы», отметил президент ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз», президент международного авиационно-космического фонда, президент Российского вертолетного союза, Герой России Алексей Новиков.

- Этот полет – торжество человеческой мысли и человеческого умения. Ведь для его свершения было решено очень много технических проблем. И, даже несмотря на то, что была сделана кабина с подогревом, внутри все равно была минусовая температура, рассказала дочь Валерия Чкалова Ольга.

- Надо отметить, что это было и единение характеров всех членов экипажа, потому что перелет требовал огромного мужества. Бесспорно, это был подвиг, это было большое дело, подчеркнула она.

Неоценимый вклад внес в это достижение весь экипаж самолета, но наиболее интересной и противоречивой в нем была фигура командира Валерия Чкалова.



Бурная юность.

Валерий Павлович Чкалов родился 20 января (2 февраля) 1904 года в селе Василёво Нижегородской губернии (ныне город Чкаловск). Отец, Павел Григорьевич Чкалов — котельщик Василёвских казённых мастерских. Мать, Ирина Ивановна Чкалова — домохозяйка, умерла в 1910 году, когда Валерию было 6 лет.

В семь лет Валерий пошёл учиться в Василёвскую начальную школу. Учился средне, но выделялся отличной памятью, богатырским здоровьем и хорошими математическими способностями. Как и многие сверстники, хорошо плавал, переплывал Волгу, нырял под плоты и пароходы. Как вспоминал потом его друг летчик Байдуков, Чкалов мог в молодости по шесть минут сидеть под водой.

Любовь на всю жизнь.

В 1919 году Валерий Чкалов впервые увидел самолёт и, загоревшись мечтой об авиации, уехал в Нижний Новгород, где встретил односельчанина Владимира Фролищева, который работал бригадиром по сборке самолётов в 4-м Канавинском авиационном парке. По его совету Валерий в возрасте 15 лет вступил добровольцем в ряды Красной Армии и начал работать учеником слесаря-сборщика самолётов.

В 1921 году Чкалов добился направления на учёбу в Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС.

В июне 1924 года военный лётчик-истребитель Чкалов был направлен для прохождения службы в Ленинградскую краснознамённую истребительную авиаэскадрилью имени П. Н. Нестерова.

За время службы в эскадрилье он проявил себя как дерзкий и отважный лётчик. Совершал рискованные полёты, за что получал взыскания и неоднократно отстранялся от полётов. Широко известен случай, когда Чкалов пролетел под Троицким мостом в Ленинграде.

А 16 ноября 1925 года был осуждён военным трибуналом на один год лишения свободы за пьяную драку. Затем срок был снижен до 6 месяцев.

В марте 1928 года он был переведён на службу в 15-ю Брянскую авиационную эскадрилью. В Брянске Чкалов совершил аварию, был обвинён в воздушном лихачестве и многочисленных нарушениях дисциплины. Приговором военного трибунала Белорусского военного округа от 30 октября 1928 года Чкалов был осуждён по статье 17 пункт «а» Положения о воинских преступлениях и по статье 193−17 УК РСФСР на один год лишения свободы, а также был уволен из Красной Армии. Отбывал наказание летчик недолго, менее чем через месяц оно было заменено на условное, и Чкалов освободился из Брянской тюрьмы.

Такая у нас работа — учить самолеты летать.

В ноябре 1930 года Чкалов был восстановлен в воинском звании и направлен на работу в московский Научно-исследовательский институт ВВС РККА.

С января 1933 года Валерий вновь в запасе и переведён на работу лётчиком-испытателем Московского авиационного завода № 39 имени Менжинского.

Вроде с таким шлейфом происшествий и характеристикой «воздушный хулиган» его не должны были бы взять в испытатели самолетов. Но в то время и гораздо позже простые летчики, а тем более испытатели, считались самоубийцами. И это было действительно так.

Вот о чем говорил приказ НКО N 070 от 4 июня 1939 года:

- Число лётных происшествий в 1939 году, особенно в апреле и мае месяцах, достигло чрезвычайных размеров. За период с 1 января до 15 мая произошло 34 катастрофы, в них погибло 70 человек личного состава. За этот же период произошло 126 аварий, в которых разбит 91 самолет. Только за конец 1938 и в первые месяцы 1939 гг. мы потеряли ряд выдающихся летчиков — Героев Советского Союза, лучших людей нашей страны — тт. Бряндинского, Губенко, Серова и Полину Осипенко.

Эти тяжёлые потери, как и подавляющее большинство других катастроф и аварий, являются прямым результатом:

а) преступного нарушения специальных приказов, положений, лётных наставлений и инструкций;

б) недопустимого ослабления воинской дисциплины в частях Военно-Воздушных Сил и расхлябанности, к сожалению, даже среди лучших лётчиков, не исключая и некоторых Героев Советского Союза…

Совместно со своим старшим товарищем Александром Анисимовым Чкалов испытывал новейшие самолёты-истребители 1930-х годов И-15 (биплан) и И-16 (моноплан) конструкции Поликарпова. Принимал участие в испытаниях истребителей танков «ВИТ-1», «ВИТ-2», а также тяжёлых бомбардировщиков «ТБ-1», «ТБ-3», большого количества опытных и экспериментальных машин ОКБ Поликарпова. Он стал даже автором новых фигур высшего пилотажа — восходящего штопора и замедленной бочки.

5 мая 1935 года авиаконструктор Николай Поликарпов и лётчик-испытатель Валерий Чкалов за создание лучших самолётов-истребителей были награждены высшей правительственной наградой — орденом Ленина.

Рекордные перелеты.

Попытки достичь Северного полюса были неразрывно связаны с историей изучения и освоения Арктики. С развитием воздухоплавания и авиации открылись совершенно новые возможности в достижении Северного полюса.

В августе 1935 года Герой Советского Союза полярный летчик Сигизмунд Леваневский, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Виктор Левченко предприняли попытку перелета на самолете АНТ-25 по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско. Но летчиков постигла неудача — неисправность в маслопроводе заставила их вернуться назад. Тогда самолет едва не сгорел на земле из-за случайной искры. Леваневский в сердцах заявил, что вся беда в самолете и он больше в него никогда не сядет.

Осенью 1935 года другой известный летчик М. Громов предложил Чкалову организовать рекордный перелёт из СССР в США через Северный полюс, но лететь двумя самолетами почти одновременно. И, конечно, просить об этом Сталина, так как в подобных вопросах последнее слово оставалось всегда за ним.

Вот именно здесь и проявился непростой характер Чкалова: если быть, то всегда быть первым! Не предупредив Громова, он подал заявление И. В. Сталину с просьбой разрешить ему одному полет через Северный полюс в Америку и получил согласие.

Узнав об этом, Громов также подал заявление с просьбой о разрешении такого же полета. И тот же Сталин после встречи с летчиком дал свое добро.

Оба самолета начали готовить к полету, вспоминал Громов. Испытания подходили к концу. Но однажды утром, войдя в ангар, мы вдруг увидели, что наш самолет стоит без мотора: его передали, как нам сказали, на самолет Чкалова для замены менее надежного. Можно представить себе наше состояние. Но духом мы не упали, а продолжали работать: ведь на вновь поставленном моторе предстояло налетать двадцать пять часов.

А тем временем Сталин указал другой план маршрута: Москва — Петропавловск-Камчатский, опасаясь повторения неудачной попытки С. Леваневского.

Перелёт экипажа Чкалова из Москвы на Дальний Восток стартовал 20 июля 1936 года и продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Удд в Охотском море. Общая протяжённость рекордного маршрута составила 9375 километров.

Уже на острове Удд на борт самолёта была нанесена надпись «Сталинский маршрут», сохранённая и при следующем перелёте — через Северный полюс в Америку. Оба чкаловских перелёта официально носили это название вплоть до начала борьбы с культом личности Сталина.

За перелёт на Дальний Восток весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина: медаль Золотая Звезда, введённая в 1939 году уже после смерти Чкалова, была вручена только в 2004 году его детям.

Фото: АНТ-25 в Ванкувере

Кроме того, Чкалову был подарен личный самолёт У-2 (сейчас находится в музее в Чкаловске). Об исключительной пропагандистской важности этого перелёта для своего времени говорит то, что Сталин лично приехал 10 августа 1936 года на Щёлковский аэродром близ Москвы встречать возвратившийся самолёт. С этого момента Чкалов приобрёл всенародную известность в СССР.

Старт самолёта АНТ-25 Валерия Чкалова по маршруту Москва — Северный полюс — США состоялся 18 июня 1937 г. Полёт проходил в значительно более сложных условиях, чем предыдущий (отсутствие видимости, обледенение и т. д.), но 20 июня самолёт совершил благополучную посадку в городе Ванкувер, штат Вашингтон, США. Протяжённость перелёта составила 8504 километра. За этот перелёт экипаж был награждён орденами Красного Знамени. А 1 декабря 1938 года Чкалов был срочно вызван из отпуска для проведения испытаний нового истребителя И-180.

Гибель Чкалова.

Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полёта на новом истребителе И-180 на Центральном аэродроме. Что же случилось на самом деле?

Полёт готовился в большой спешке. Дело в том, в апреле 1938 года правительственным решением обязали Н. Поликарпова построить и испытать И-180 к концу года. Этот истребитель должен был стать конкурентом немецкого «Мессершмитта», хорошо проявившего себя в небе Испании и который был для того времени самым быстрым и хорошо вооруженным военным самолетом в мире.

Кроме того, 21 декабря у И. В.Сталина должен быть день рождения. И порадовать вождя новым самолетом хотели все. Поэтому и на завод, и на Н. Поликарпова и В. Чкалова было оказано большое давление со стороны наркомата и главного управления авиационной промышленности СССР.

Полет самолёта назначался на 7 ноября, 15 ноября, 25 ноября, а 2 декабря на собранной машине… было выявлено несколько десятков дефектов. Правда, они, как сообщалось в специальной ведомости, не являлись препятствием для первого вылета. Однако вылет надо было производить, не убирая шасси и с ограничением скоростей и перегрузок.

Фото: И-180

Ознакомившись с этой ведомостью, Чкалов взлетел и… разбился. На И-180 при посадке отказал мотор, самолет врезался в кучу щебня, летчика выбросило из кабины и он ударился головой о лежащие металлические стержни, сложенные на небольшом дворике.

Говорят, Чкалов еще жил 40 минут после удара. И последними его словами по воспоминаниям очевидцев были следующие: в случившемся прошу никого не винить, виноват я сам. В Боткинскую больницу его привезли уже мертвым.

К. Е. Ворошилов назначил комиссию по расследованию причин катастрофы. Михаил Громов был членом этой комиссии. Мнение ее было единым: винт остановился из-за переохлаждения мотора. Кроме того, комиссия прямо указала, что «гибель т. Чкалова является результатом расхлябанности, неорганизованности, безответственности и преступной халатности в работе завода № 156».

Прошло довольно много лет, вспоминал Громов. Уже после войны меня и конструктора мотора снова вызвали для объяснения причин гибели Чкалова и выявления виновных. Мы снова, как и тогда, подтвердили свое мнение, что если говорить о виновных, то винить можно только конструктора самолета Н. Н. Поликарпова и самого В. Чкалова.

В выводах комиссии говорилось, что «Поликарпов был ответственен за то, что разрешил первый полет на опытном самолете, совершенно не подготовленном к полету при низких температурах воздуха, в частности, отсутствовали жалюзи, регулирующие охлаждение мотора.

Чкалов был ответственен за то, что, имея богатый опыт эксплуатации истребителей в различных температурных условиях, согласился лететь без жалюзи. Во-вторых, знал, что полет без жалюзи ненадежен, но понадеялся на свое искусство пилотирования: выполнял полет по большому кругу в таком удалении от него, что в результате отказа матчасти не мог спланировать на аэродром без мотора.

Переохладив мотор при планировании, Чкалов не смог воспользоваться им и не дотянул до аэродрома, приземлился на поселок. Усачев М. А., Беляйкин С. И. и Порай В. М. не смогли бы запретить вылет В. П. Чкалову на самолете И-180, так как необходимо учесть, что Чкалов и Поликарпов пользовались таким авторитетом, что их решение едва ли кто смог отменить».

Вопросы, вопросы, вопросы…

Это происшествие, равно как и его последствия по-прежнему вызывает массу вопросов едва ли не мистического характера. Не удивительно, что в том числе имела место версия о том, что к аварии И-180 и его дальнейшей судьбе приложили руку не то инопланетяне, не то вообще какие-то потусторонние силы. Понятно, что с потусторонним в те времена было все, мягко говоря, не очень, но посудите сами.

Сразу после катастрофы были арестованы заместитель Поликарпова Д.Л. Томашевич, директор завода № 156 М.А. Усачев, начальник главка Наркомата авиационной промышленности С.И. Беляйкин, начальник Летно-испытательной станции (ЛИС) полковник В.М. Порай и многие другие. И почти все они погибли в ГУЛАГе.

Самого Поликарпова не тронули, поскольку, как утверждали очевидцы, так приказал Сталин. Однако после гибели Чкалова удачливая до той поры судьба конструктора круто переменилась.

И-180 словно прокляли. На втором экземпляре самолета 5 сентября 1939 года погиб летчик-испытатель Томас Сузи. Уже в процессе внедрения И-180 в серийное производство, средь бела дня 26 мая 1940 года на ровном месте капотирует опытнейший летчик Степан Супрун. Спустя немногим более месяца, 5 июля, летчик НИИ ВВС Афанасий Прошаков, исчерпав все свои возможности по усмирению штопорящего вверх ногами И-180, спасается на парашюте.

Эпилог.

Масштаб фигуры Валерия Чкалова, конечно, впечатляет — личный друг и протеже Сталина, общенародная, мировая знаменитость, рекордсмен, увешенный с ног до головы орденами и наградами. Кроме того, как сказал один из его соотечественников, «в его дерзновенной, мятущейся личности сошлись многие потрясающие качества русской загадочной души, которая во все времена была непостижима для иностранцев».

Неудивительно, что память о нём сохранилась не только в официальных документах и пыльных архивах, но и в названных в честь него объектах культуры, архитектуры и памятников.

В его честь названы 2 города, 2 села, 4 посёлка, район в Екатеринбурге, 6 микрорайонов в 6 городах России. Имя Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и переулков в 43 городах России и в 22 городах за рубежом; 12 учебных заведений страны; 4 станции метро и 1 железнодорожная станция; 1 воинская часть; 4 предприятия; один остров; один горный пик в Дагестане; один астероид; 4 дворца культуры; 1 теплоход и 1 самолёт.

Фото: Дома у Чкаловского проспекта в Санкт-Петербурге

В Нижнем Новгороде есть музей Чкалова. В Москве ему установлены две мемориальные доски. В различных городах страны и за рубежом лётчику поставлены 32 памятника. В Санкт-Петербурге их 2, а в Нижнем Новгороде — 3. В честь Чкалова выпущены 2 монеты, 4 почтовых марки и 3 почтовых конверта.

О нём написаны десятки, если не сотни книг, различных исследований, сняты 4 фильма. В Ванкувере создан Чкаловский комитет трансполярного перелёта. Там же «в знак уважения к великому русскому народу» был открыт памятник, названный Чкаловским монументом. И в памяти всего человечества, несмотря ни на что, Валерий Чкалов останется великим летчиком и человеком с большой буквы!