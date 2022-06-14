Историческая памятка: Почему малоазийских Хаттов не стоит стопроцентно причислять к Хеттам

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14 июня 2022, 14:50 Александр Крохмаль, Журналист

Некоторые люди, интересующиеся историей Древнего Востока, невольно путаются в терминологии цивилизации хеттов. И это не удивительно, ведь в истории того периода действительно встречаются два разных названия – хетты и хатты. Различаются они всего лишь одной буквой. Но полагать, что хетты и хатты являются синонимами, не слишком правильно. На самом деле всё гораздо глубже. Хатты жили в Малой Азии задолго до того, как с территории Балкан и Греции туда нахлынули хеттские индоевропейские племена.

Так кто же такие хатты и почему названия сходятся? О хаттах упоминалось ещё в хрониках Саргона Древнего, а это, как минимум, 24-й век до нашей эры. Там сказывалось о его войнах с этим народом. В аккадских хрониках упоминалась некая страна Хатти, но к хеттам середины Бронзового века она тогда отношения не имела. Всё дело в том, что язык хаттов является неизученным в целом. Если хеттская культура ещё хоть как-то исследовалась учёными, то хаттская представляет собой сплошную загадку. Скорее всего древние хатты не только не причислялись к индоевропейцам, н но и даже к семитическими народностям. Возможно, речь идёт об отдельной группе. К таким же «белым пятнам», например, относятся до-минойские критяне и лелеги.

Анатолия к концу 3-го тысячелетия до нашей эры называлась страной Хатти. Страна была разбита на несколько мелких государств, воевавших друг с другом и не имевших единения. До нас дошло лишь несколько царских имён, относящихся к державе исконных хаттов – Нурдагал, живший во времена Саргона Великого (правителя Аккада), Памба, с которым воевал уже преемник Саргона и, наконец, Пийушти, сдерживавший наступление хеттов. Известно, что держава Хаттов прекратила своё существование, полностью подчинившись хеттам, пришедшим в Малую Азию из Балкан. Здесь мы имеем дело с неизвестной для нас историей завоевания этой части планеты. Как именно оно происходило – мы опять же не знаем в деталях.

На рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры произошло вторжение хеттов, которые и покорили области Страны Хатти. Вторжение проходило постепенно. Индоевропейцы-хетты заимствовали многие элементы из местных культур. Не исключено, что хатты, проживавшие в этих местах, не только не подверглись полной ассимиляции, а наоборот – «сразили» пришельцев с запада своей культурой и заставили их признать исконные обычаи этих земель. В конце концов, хетты сами стали называть себя Хатти, испытав на себе сильное влияние здешнего населения. Напомним, что столицей Хеттского царства впоследствии стал город Хаттуша (Хаттусас).