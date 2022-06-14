Тайна лувийского народа такая же неразгаданная, как и загадка Трои

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14 июня 2022, 12:28 Александр Крохмаль, Журналист

Лувийцы считаются таким же неизученным народом Бронзового века, как, собственно, и троянцы. Историки полагают, что они пришли с территории Балкан или Греции, как и их родственники-хетты. Лувийцы признаются индоевропейскими народностями, но их язык считается уникальным и плохо поддаётся изучению. Его расшифровали лишь в ХХ веке, благодаря упорной работе чешского учёного Берджиха Грозного. Лувийские иероглифы существовали и в Хеттском царстве. Однако некоторые элементы этого языка были близки аккадскому, относящемуся к семитической группе. Лувийцы - это, без сомнения, загадка истории.

Лувийские народы испытали на себе влияние цивилизаций Древнего Востока. Некоторые из их имён и названий напоминают не только хеттские, но также и ассирийские. Есть даже мнение, что лувийцы могут быть связаны с таинственными «народами моря», досаждавшими Египту и всему побережью Малой Азии. Что касается государственных образований, то есть много свидетельств, говорящих о том, что у лувийцев не было единого центра. Они создали сразу несколько государств в Малой Азии. Некоторые из них входили в Хеттское царство. Отдельные историки относят к лувийскому образованию конфедерацию Арцава, существовавшую в юго-западной части Малой Азии. Именно Арцава считалась для хеттов «опасной занозой».

От лувийцев происходят многие малоазийские народы. Среди них – лидийцы, ликийцы, исавры, писидийцы и киликийцы. Лидийцы, как известно, создали крупное государство, которое пыталось расшириться на весь регион. В 6-м веке до нашей эры Лидийское царство было близко к своему расцвету, но война с Мидией разрушила все планы местных правителей. В 546 г. до н.э. Лидия была подчинена Персии. Что касается Ликии, то эти народы тоже создавали своё государство. О Сарпедоне, царе ликийцев, есть упоминания в древнегреческой мифологии. Но историк Геродот полагает, что Ликия была страной, завоёванной термилами, переселенцами с Крита. Возможно, местное лувийское население ассимилировалось с ними.

Многие лувийские регионы оказывались под прямым влиянием хеттов. И это совсем не означало ликвидацию их культуры. Напротив, хеттский язык пополнялся множеством заимствованных слов. Также есть сведения, что на лувийском говорила беднота в Хеттском государстве. В царстве также существовали лувийские ритуалы, которые официально разрешались властями. Очевидно, некоторые представители этих народов использовались и в войнах. Существует также теория, согласно которой, жители Трои, противостоявшие ахейцам, тоже могли говорить на лувийском языке, и представлять собой часть данного этноса. По одной из версий, часть лувийцев, объединённая с хурритами, могла участвовать в сложении армянского народа.

До времён поздней античности дошли сведения о войнах между Римом и народом исавров. Исавры так же считались потомками лувийского населения Малой Азии. Они отличались воинственностью и непокорным нравом. Окончательное покорение исавров произошло лишь в конце 5-го века нашей эры. Часть из них была переселена в центр Византии. А в 8-м веке в Константинополе возникла целая династия, происходящая от народа исаров. Она получила название Исаврийской династии, и некоторое время правила Византийской империей. В нынешней Турции могут до сих пор оставаться потомки древних лувийцев, которые остались на территории Малой Азии.