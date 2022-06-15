Неоднозначный реформатор

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15 июня 2022, 06:30 Владимир Корнилов

2022 год знаменуется 105-ой годовщиной Великой Русской революцией, которая состоит из двух этапов: Февральская буржуазная революция и Великая Октябрьская социалистическая революция.

До сих пор не утихают дискуссии среди историков, политологов и экономистов на предмет того, что послужило спусковым крючком для грандиозного социально-политического взрыва во втором десятилетии ХХ века в царской России, который привел к глобальным изменениям не только в нашей стране, но и во всем мире. Кто из государственных и политических деятелей того периода внес соответствующую лепту в возникновение этого грандиозного социально-политического события мирового масштаба. На заре ХХ века одним из ярчайших государственных деятелей Российской империи был, безусловно, Петр Аркадьевич Столыпин, 160-летие которого отмечала российская общественность 14 апреля 2022 года. Политическая фигура П.А. Столыпина, начиная с момента Постперестройки, оценивается весьма разнопланово. Кумирам его государственной деятельности он представляется благодетелем страны и русского крестьянина. Ярким поклонником его политики является, например, нынешний Президент РФ В.В. Путин. В год 150-летия со дня рождения Столыпина (2011 г.) он призвал всех членов Правительства РФ пожертвовать месячный оклад на строительство памятника перед Домом Правительства РФ. Для политических оппонентов (представителей коммунистических взглядов) Столыпин в наибольшей степени способствовал возникновению революционной ситуации в стране, которая сначала вылилась в Февральскую буржуазную революцию, переросшую затем в Октябрьскую революцию.

П.А. Столыпин, являясь монархистом «до мозга костей», полагал, что все общественно-политические движения в Российской империи делятся на два лагеря: за и против Царя. Карательные меры под его руководством, как губернатора Саратовской губернии, против бунтовавших крестьян были по достоинству оценены самим Царем Николаем II. Саратовская губерния была тогда одним из эпицентров крестьянских волнений и аграрных беспорядков, сопровождавшихся террором со стороны революционных радикалов. Не раз П.А. Столыпину приходилось рисковать жизнью, безоружным и без охраны отправляться в самую гущу протестующей крестьянской толпы, убедительной речью смирять бушующие страсти. В апреле 1906 г. Царь Николай II назначает Министром внутренних дел П.А. Столыпина, а уже в июле 1906 г. - Председателем Совета министров, оставив за ним Министерство внутренних дел. По этому поводу Столыпин в телеграмме на имя Царя пишет: «… Жизнь моя принадлежит Вам, Государь, что все мои помыслы, стремления мои – на благо России».

П.А. Столыпин все усилия направил на окончательное подавление революции. За период с августа 1906 г. по июнь 1907 г. из 124 заседаний Совета министров 60 было посвящено карательным мерам. Положением о военно-полевых судах за подписью Столыпина было приговорено к смертной казни свыше 11 000 человек в основном через повешение. В ноябре 1907 г. тверской земский деятель, член кадетской партии, Ф. Родичев, выступая с думской трибуны, применил выражение «столыпинский галстук», сопроводив слова жестом палача, затягивающего петлю на шее повешенного. С тех пор выражение «столыпинский галстук» стало крылатым. В не отосланном письме Столыпину Л.Н. Толстой записал: «Столыпин влюблен в виселицу, это сукин сын!». Трудно согласиться с подобной оценкой великого писателя, если имеешь представление о последствиях покушений на П.А. Столыпина и многих высокопоставленных государственных деятелей и других граждан империи. 12-го августа 1906 года террористы, проникнувшие под видом посетителей, произвели взрыв в особняке Столыпина на Аптекарском острове, который унес жизни нескольких десятков случайных людей. Получили увечья двое детей министра – Наталья и Аркадий, а их няня погибла. Сам Столыпин не пострадал.

Проводя политику усмирения страны с помощью вооруженной силы, П.А. Столыпин искал и другие пути подавления революционных настроений в обществе, особенно среди крестьян, которые составляли основную долю населения (84%). Он, как проницательный государственный деятель, глубоко понимал, что одними карательными средствами не предотвратить новой, более грозной революционной волны в Царской империи. Столыпин, гордясь родством с великим поэтом М.Ю. Лермонтовым, конечно, был знаком с неоконченной повестью великого родственника «Вадим». Основной лейтмотив книги заключался в том, что ждет помещиков в будущем за все те злодеяния, которые они совершили по отношению к крепостным. Лермонтов, живописуя жестокие картины расправы холопов над своими господами, характеризует их действия как акт возмездия за зверское отношение к ним с их стороны. «Каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь могла смыть эти постыдные летописи».

Считая главной угрозой существованию монархического режима незавершенность Крестьянского вопроса в ходе реализации Царского Манифеста от 19 Февраля 1861 года, П.А. Столыпин взялся за разрешение этой чрезвычайно чувствительной проблемы, как для крестьян, так и помещиков. Крестьяне видели, что многие помещики, лишившись даровой рабочей силы в лице крепостных, оказались не в состоянии заниматься хозяйством, разорялись, но держались за землю до последнего. Вот почему крестьяне желали разделить помещичьи земли – немедленно и даром. Ленин отмечал: «Малоземелье» русского крестьянина (если употребить излюбленное либеральное и народническое выражение) есть не что иное, как оборотная сторона многоземелья, этого класса (помещиков – В.К). Аграрный вопрос, стоявший в центре нашей революции 1905 г., сводился к тому, сохранится ли помещичье землевладение – в таком случае неизбежно сохранение на долгие и долгие годы нищенского, убогого, голодного, забитого и задавленного крестьянства, – как массы населения, или масса населения сумеет завоевать себе сколько-нибудь человеческие, сколько-нибудь похожие на европейские свободные условия жизни, – а это было неосуществимо без революционного уничтожения помещичьего землевладения и неразрывно связанной с ним помещичьей монархии». Желание заполучить помещичью землю усиливалось по мере уменьшения размеров крестьянских наделов в результате демографического роста сельского населения при постоянном переделе одного и того же количества общинной земли.

Взяв курс на проведение Аграрной реформы, П.А. Столыпин одновременно с целью расширения социальной базы правящего режима решил ускорить создание деревенской буржуазии путем разрушения крестьянской общины. В докладе П.А. Столыпина Николаю II говорилось: «Только таким путем будет создана та крепкая среда мелких и средних собственников, которая повсеместно служит оплотом и цементом государственного порядка». В ходе буржуазной революции 1905-1907 годов радикально меняется взгляд и царских властей на роль крестьянской общины, которая теперь воспринималась ими, как идеальный объект для революционной пропаганды социалистов разных политических оттенков: от эсеров, меньшевиков до большевиков. По инициативе Председателя Совета министров П.А. Столыпина был издан 9 ноября 1906 г. Указ о порядке выхода крестьян из общины и закреплении в личную собственность надельной земли. Он знаменовал собой начало Аграрной реформы. Царизм перешел от поддержки крестьянской общины к ее слому, насаждая повсеместно хутора и отруба, которые должны были разъединить крестьян, выражаясь ее языком, «на богатых и сильных и пьяных и убогих». Царизм, «распростившись со всеми романтическими иллюзиями и надеждами на «патриархальность» мужичка, ища себе союзников из новых, буржуазных элементов России вообще и деревенской России, в частности» (Ленин).

По П.А. Столыпину, выход крестьян из общины на хутора и отруба мыслился таким образом, чтобы он не затрагивал помещичьего землевладения. Правда, в отличие от основной массы помещиков он считал, что те имения, в которых землевладельцы не занимались производством сельхозпродукции, уже отжили свой век, следовательно, их земли с помощью Крестьянского банка должны быть проданы «богатым и сильным» крестьянам. Вместе с тем он был решительно против принудительного отчуждения неиспользуемой помещичьей земли, ибо такое действие, по его мнению, «окрашивается в цвет социализма». В этой связи П.А. Столыпин принял меры по стимулированию продажи помещиками земли Крестьянскому банку, выделив ему значительные финансовые средства на условиях кредитования. Это позволило банку значительно поднять выкупную цену и немалому числу помещиков стало выгодно продавать землю и жить на проценты вложенных средств на банковский депозит. Исследователь деятельности П.А. Столыпина А. Бородин отмечал: «Крестьянский банк так поднял цены на землю, что помещики стали предпочитать продажу имений риску самостоятельного хозяйствования». Всего за 1907–1915 гг. Крестьянским банком было продано крестьянам 3 млн. 909 тысяч десятин земли (1 десятина равна 1,09 г), разделенных приблизительно на 280 тысяч хуторских и отрубных участков.

Крестьяне, которые не в состоянии были приобрести землю в Европейской России, могли переселиться в Енисейскую и Иркутскую губернии, Алтайский и Туркестанский края и на Дальний Восток. Государство, по инициативе П.А. Столыпина, выделило немало финансовых ресурсов для осуществления политики переселения крестьян из Европейской России в Восточную Сибирь и провело ряд соответствующих организационных мер по обустройству переселившихся крестьян. Специально был сконструирован вагон, получивший название «столыпинский», в котором вместе с семьей, со скарбом и скотом крестьяне добирались до места назначения. Там их принимало переселенческое бюро, которое вместе с земледельческим и строительным бюро обустраивало крестьянские семьи во всех отношениях: выдавало земельный участок, обучало передовым методам ведения сельскохозяйственного производства, строило дорогу к крестьянскому хозяйству и, наконец, школу и больницу. Несмотря на масштабную по тем временам финансовую, материальную и организационную поддержку развертыванию переселенческого дела, что свидетельствовало о таланте П.А. Столыпина, как государственного деятеля, Правительство едва справлялось с наплывом желающих переселиться. В результате бюрократических проволочек быстро нарастала диспропорция между количеством необеспеченных земельными наделами и инвентарем переселенцев, например, в Томской губернии, и одновременно возрастающей площадью незаселенных участков в Енисейской и Иркутской губерниях.

Положение с реализацией Аграрной реформы было настолько серьезным, что в августе 1910 г. П.А. Столыпин вместе с главой землеустроительного ведомства А.В. Кривошеиным отправился в продолжительную поездку по Сибири, в ходе которой он более четко увидел огромные трудности дальнейшего проведения реформы сельского хозяйства. Что же касается других регионов страны, то они настолько отличались друг от друга – центр России, Северо-Запад, Юг и Причерноморье, Поволжье – что проводить аграрную реформу по одному шаблону, теперь и ему представлялась не возможным. К тому же крестьяне, исходя из чисто житейских соображений, тем не менее, сопротивлялись переходу на хутора, в особенности в Центральной и Северо-Западной части страны, где их хозяйства в немалой степени зависели от состояния погоды. Благодаря чересполосице, поддерживаемой общиной, крестьянская семья получала надел, состоящий из кусков земельных участков, расположенных на взгорке и в низине. В дождливые годы выручали взгорки, в засушливые – низины. Получив отруб в одном месте, крестьянин оказывался теперь в более зависимом положении от природной стихии.

По приблизительным подсчетам за период с 1907 по 1916 год из общины вышло около 3 млн. хозяев, что составляло чуть менее трети всех владельцев в тех губерниях, где проводилась реформа. Из общинного оборота было выведено 15% площади крестьянского общинного землевладения. Аграрной реформе сопротивлялась не только общинные крестьяне. Враждебно относились к Столыпинским начинаниям – думские партии в лице октябристов и кадетов. Тех, кто из числа депутатов в Думе поддерживал Столыпина, было немного. Тем более, крайне отрицательно относились к политике Столыпина радикально настроенные социалистические партии, которые выступали за ликвидацию монархического строя. В 1909 году П.А. Столыпин в интервью газете «Волга» говорил: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего. И вы не узнаете нынешней России!» Но парадокс Истории заключается в том, что она никому не дает никаких гарантий, а следует своим путем, невзирая на благие пожелания политических деятелей. Думается, если бы подобные преобразования в аграрных отношениях по-столыпински произошли при отмене Крепостного права, то они вполне бы успешно завершились. Тогда российское общество не так было политически разношерстным в силу отсутствия пропагандистского воздействия на него влиятельных диаметрально противоположных политических сил.

В конце августа в Киеве состоялось открытие памятника Александру II, на которое приехал царский двор. Несмотря на предпринятые меры по охране празднества, 1 сентября 1911 г. во время оперного спектакля, на котором присутствовала царская чета, в период второго антракта П.А. Столыпин был смертельно ранен (11-ое покушение) Богровым, который одно время примыкал к эсерам-анархистам, потом был завербован в охранку. Он был двойным агентом, что позволило ему войти в доверие царской охранки и заполучить проходной билет в театр. Рана Столыпина оказалась смертельной, и он скончался. Пока он был жив и боролся со смертью, Царь Николай II даже не навестил его в больнице. Более того, в письме супруге Николай II писал, он сожалеет, что полиция отбила террориста у публики для допроса. Получается, что, можно предположить, Царь был не заинтересован в расследовании убийства П.А. Столыпина.

Итак, в личностном плане П.А. Столыпин являл собой для своего времени новый тип государственного служащего: творчески мыслящий, публичный волевой с широким кругозором политик, активно работавший с разными ветвями государственной власти. Был смел и самоотвержен, дисциплинирован и инициативен, удивительно трудоспособен. По масштабам последствий Столыпинская аграрная реформа далеко выходила за рамки сугубо сельскохозяйственной сферы, так или иначе, затрагивая важнейшие стороны жизни страны: экономическую, политическую, психологическую, культурную, социально-юридическую. П.А. Столыпин не зря называл ее осью внутренней политики. Утверждать, что она ничего не дала для будущей России, тем более, говорить, что она потерпела крах, исторически неверно. За годы столыпинской реформы за Урал переселилось за вычетом возвращенцев 2792,8 тыс. человек, посевные площади Сибири расширились на 80%, по темпам развития животноводства Сибирь обогнала европейскую часть России. Закупка сельскохозяйственного оборудования за годы проведения реформ увеличилась в 3,5 раза. В 2,5 раза увеличился объем используемых удобрений. На Дальнем Востоке было заселено и введено в сельскохозяйственный оборот более 3,5 млн. десятин, ранее пустовавших земель.

Другое дело, Столыпинская аграрная реформа оказалась не завершенной в силу нескольких причин. Во-первых, дальнейшему проведению Аграрной реформы помешало охлаждение к его начинанию Императора Николая II, поскольку среди тех, кто окружал царский трон, для них П.А. Столыпин был чужой, чересчур «левый». На Y съезде Объединенного дворянства была высказана тревога по поводу сокращения помещичьего землевладения и он охарактеризовал процесс скупки Крестьянским банком земли у помещиков как «самое энергичное осуществление на практике социал-революционной программы». К тому же, когда миновал накал революционных страстей, самолюбивого Царя раздражал П.А. Столыпин излишней самостоятельностью в государственных делах. Это настолько беспокоило Николая II, что при назначении В. Коковцова новым Председателем Совета министров после убийства П.А. Столыпина обратился к нему с просьбой: «Пожалуйста, не следуйте примеру Петра Аркадьевича, который как-то старался все время меня заслонять». Во-вторых, хотя П.А. Столыпин неустанно подчеркивал, что русский народ и православие – это ствол Российской Империи, тем не менее, в основу переустройства хозяйственной жизни в деревне положил западную модель земледелия, базирующуюся на частнособственнической психологии производителя сельхозпродукции. Провозгласив ставку на единоличника-крестьянина, т.е. на кулака через разрушение общины и скупки через Крестьянский банк помещичьей земли, Столыпинская модель аграрной реформы носила резко конфликтный характер, внося раскол в крестьянскую и помещичью среду. Раздел имущества, который происходит в семье, как правило, не обходится без скандалов, подчас принимающих преступный характер. Представим себе 105 тыс. земельных общин, в которых, согласно Аграрной реформе, должен произойти раздел имущества. Как можно здесь обойтись без скандала и стычек вплоть до поджогов кулацких построек, убийств их владельцев? В этом отношении ленинско-сталинская модель коллективизации, которая в отличие от Столыпина фактически оперлась на крестьянскую общину как коллективного хозяина на земле. Она, преобразованная в колхозы, стала важнейшей основой создания крупно товарного сельского хозяйства. В-третьих, увеличившаяся диспропорция между количеством необеспеченных земельными наделами и инвентарем переселенцев вела к тому, если в 1905–1907 гг. возвратилось 10,1% переселенцев, то в 1910–1916 – 30,9%. Переселенцы возвращались в Европейскую часть России не в родные пенаты, их там никто не ждал, поскольку они свои земельные наделы продали. Они пополняли голодную армию безработных в крупных городах, т.е. увеличивали ряды революционно настроенной массы, социальной базы радикальных социалистических партий.

Все это вместе взятое привело к тому, что, по мнению ученых и политиков левого толка, действия П.А. Столыпина в конечном итоге обострили социально-экономические отношения в деревне и городе. Видный советский и российский социолог, профессор, С. Кара-Мурза называл его «отцом Русской революции». Попытки вернуться на столыпинский путь развития сельского хозяйства, ликвидируя в массовом порядке колхозы и совхозы, с опорой на фермеров в годы Постперестройки (в столыпинском понимании – на кулаков) обернулись немалой деградацией экономики и социальной жизни на селе. Необходимо признать, что магистральное направление в существовании современного села – создание в виде крупно товарных хозяйств: агрохолдингов, семейных домохозяйств (крестьянских, фермерских), объединенных в союз кооперативов, а также, если где до конца не исчезли, колхозов и совхозов.