18 декабря 1917 года Совнарком признал независимость Финляндии, но без серьёзных проблем не обошлось

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13 июня 2022, 21:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ещё во времена февральской революции в Финляндии, бывшей тогда генерал-губернаторством в составе Российской империи, царили настроения о независимости и суверенитете. Вплоть до конца осени 1917 года дела со статусом бывшей провинции обстояли не лучшим образом. 15 ноября того же года финский парламент взял на себя высшую власть в стране. 27 ноября уже был сформирован новый состав правительства. При этом, все прошедшие месяцы, во времена господства Временного правительства, Финляндия оставалась де-факто частью России. История этой страны, как независимого государства, началась уже с декабря.

4 декабря 1917 года председатель Сената Свинхувуд огласил заявление «к народу Финляндии». Там было объявлено о намерении изменить государственный строй и принять республиканскую форму правления. Одновременно Сенат представил ряд разного рода законопроектов, которые должны были обеспечить будущее новой республики. 6 декабря данное заявление было официально одобрено парламентом. Этот день позднее стал национальным праздником новообразованного государства. Но оставалась одна проблема в лице РСФСР. Совнарком, пришедший тогда к власти, должен был тоже одобрить суверенитет Финляндии. Правительство РСФСР признало независимость новой республики 18 декабря 1917 года.

Во многих делах, связанных с признанием суверенитета и финансовой составляющей, принимал участие будущий председатель Госбанка СССР Арон Шейнман. Он входил в состав комиссии по подготовке договора с Финляндией. В госведомстве ему доверяли, и всё из-за его знании обстановки и состоянии хозяйства в Гельсингфорсе. По предложению самого Ленина Шейнмана назначили председателем созданной в феврале 1918 года Ликвидационной комиссии по делам Финляндии. Этой комиссии вместе с новыми финскими властями надлежало делить бывшую российскую госсобственность, находящуюся на территории республики.

Тем не менее, без сложностей и проблем здесь не обошлось. Новые российские госорганы только-только формировались. Ленинское правительство переехало из Петрограда в Москву, что только добавляло неразберихи. А финны воспользовались ситуацией в своих целях. Арон Шейнман пытался разрешить обстановку всеми имеющимися способами. К концу марта 1918 года он направлял письма Ленину с собственными выводами. «За одно время войны Россией было вложено в Финляндию свыше 1.5 млрд рублей», - расписывал Шейнман, «Финляндия театром военных действий не была, так что даже одно военное сохранившееся там имущество оценивается ещё во многие сотни миллионов».

«При ликвидации представляется возможность часть этого имущества вывезти, часть продать», - отмечал финансист, «Между тем при создавшихся обстоятельствах России не только не удастся ничего выручить, но ещё придётся ухлопать сотни миллионов на «возмещение убытков» и ликвидацию». Писал он также и о том, что под видом возвращения финского имущества из РСФСР в Финляндию её представители скупают и вывозят большое количество ценностей. Потому Шейнман предлагал отстранить центральные органы власти от финских дел. Им надлежало сосредоточить решение в Ликвидационной комиссии, а ещё в Северной области Петрограда, откуда шёл вывоз в Финляндию.

Стоит напомнить, что отношения между Финляндией и РСФСР стали резко ухудшаться с самого начала контактов. Ведь коммунистические идеи давно распространились и в этой части суши и вызывали недовольство большинства местных жителей. В то же самое время началась гражданская война в России, страна оказалась на грани развала. В Финляндии противостояние с красными дошло до жестокости и кровопролития. Началось кровавое противостояние между теми, кто поддерживал Ленина и его политику, и теми, кто выступал за демократические принципы и за избранную власть. Война продолжалась до 16 мая 1918 года. Красные проиграли кампанию и потерпели сокрушительный крах. С тех пор Финляндия была независимым государством с республиканской формой правления. Впрочем, не обошлось и без репрессий по отношению к левым фракциям, в число которых входили коммунисты. Некоторые аналитики называют победу финнов в гражданской войне – единственным успехом белой армии.