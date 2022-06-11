Аварис долгое время был столицей Гиксосского Египта

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11 июня 2022, 21:40 Александр Крохмаль, Журналист

В 18 веке до нашей эры Египет становится объектом многочисленных ударов со стороны так называемого Гиксосского союза. Причём доподлинно неизвестно, откуда именно пришли Гиксосы, также прозванные «Колесничими». По одним данным, они могли представлять собой аморейскую ветвь, по другим – хуррито-хеттскую. Есть даже теория, что «Колесничие» могли прийти из Армении. Их вторжение едва не прекратило существование Египта как такового. И только благодаря Фиванской династии и её отважным воинам, древнее царство всё же сохранилось, а потом взяло реванш и отбило все захваченные земли.

Аварис или Хут-Варет считался древнейшей столицей Гиксосского Египта. Но где именно он находился? Учёные считают, что сейчас на его территории могут находиться местности Телль-эль-Даба, Эзбет-Рушди и Эзбет-Хелми. Город располагался приблизительно на востоке Дельты Нила, на правом берегу от Пелусийского рукава. До Авариса город в этих землях существовал, но не представлял собой стратегического значения. Сделав его столицей, завоеватели-гиксосы видимо хотели, чтобы их вероятная родина Ханаан была ближе к ним. Историк Манефон сообщает, что при владычестве «колесничих» население города состояло не менее 240 000 человек. По тем временам это был настоящий мегаполис.

К сожалению никто не может предположить, как Аварис выглядел на самом деле. Да и очень интересно его название. Слово «Аварис» напоминает нечто кавказское или даже тюркское, но оно просто не может относиться к таковым значениям из-за протяжённости территорий и из-за отсутствия контактов тех народов с Египтом и Ханааном. Известно, что во времена гиксосского правления город постоянно расширялся, превращаясь в настоящую твердыню. Дело дошло до того, что недостаток места привёл к жилым застройкам на территории погребений. Погребения не только стали примыкать к жилым зданиям, но и даже оказались внутри них.

Мы не знаем, как именно реагировали местные жители на своих новых властителей. Всё, что мы можем, это предполагать. Ведь египтяне не любили гиксосов и считали их захватчиками-чужеродцами. Соответственно, они могли негодовать, ввиду появления новых преступных законов, постоянных застроек города и ложных фараонов у власти. К тому же в Гиксосском Египте основная религия строилась вокруг Сета, змееподобного божества, от которого потом пошёл миф об антихристе и змее-искусителе. В Фивах и других областях Египта, неподконтрольных гиксосам, верили в старых богов, таких как Гор, Мин или Светоносец Ра. Склоняться перед змеевидным богом там никто не желал.

Аварис долго держался и мог выдержать любую осаду. Он до последнего оставался оплотом так называемых гиксосских фараонов. Но фиванцы вскоре начали одерживать верх. Первые победы над гиксосами появились у египтян ещё при фараоне Камосе. Взошедший на трон Яхмос разбил множество их воинов, а затем подступил к Аварису. Этот город был полностью захвачен фиванцами на 11-й год правления Яхмоса I. Таким образом, гиксосы лишились столицы, а вскоре и вовсе бежали за пределы Египта. После освобождения города, Аварис продолжил стоять на том же самом месте. Но столицей государства он уже не являлся.

Известно, что в начале 13-го века до нашей эры Аварис снова стал ключевым городом Египта. Столица была перенесена в новосозданный Пер-Рамзес. Аварис же становился главным портом Нового царства. Также отмечается, что в этом городе могло находиться посольство Критской цивилизации, которая активно сотрудничала с египтянами. В Аварисе был обнаружен фрагмент минойской фрески, относящийся как раз к культуре Крита.