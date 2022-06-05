Что известно о древнесирийском царстве Ямхад

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5 июня 2022, 15:40 Александр Крохмаль, Журналист

В исторических учебниках практически нет информации о древнем царстве в Сирии под названием Ямхад. А ведь о нём совсем не стоит забывать. Это было весьма могущественное государство, вполне вероятно имевшее союзнические отношения с Гиксосским альянсом и с легендарным Вавилоном. Существовало оно в пределах 19-16 веков до нашей эры, после чего было ликвидировано разросшимся царством Митанни. Ямхад образовался из слияния нескольких семитских племён амореев. Главными городами этой страны являлись Халеб (нын. Алеппо) и Алалах.

Основателем царства является некий Суму-Элух, первый известный правитель Ямхада. Ближайший сосед этого государя из страны Мари не называет его царём. Получается, что Суму-Элух вполне мог быть племенным вождём, а титул царя мог принять уже к концу своего правления в Сирии. Под властью Суму-Элуха находилась обширная территория – между Евфратом и землями в пределах реки Эль-Аси. Через землю Ямхад проходили важнейшие торговые пути из Месопотамии (Вавилонии) в Средиземноморье. На Евфрате находился город Эмар, властители которого подчинялись Ямхаду напрямую. Из этого следует вывод, что данное царство считалось крупным и весьма могущественным.

У Ямхада существует целый царский список, начиная от вышеупомянутого властителя до Илим-Илиммы I, при котором государство столкнулось с небывалым кризисом. При господстве сыновей Суму-Элуха царство заметно расширилось. В него стали входить многие города-государства Сирии и Восточной Анатолии. Местные цари признавали себя вассалами Ямхада. Но всё же раздробленность внутри росла. Ведь Ямхад не являлся крупной централизованной империей с укреплённой царской властью. Здесь скорее идёт речь об очень большой и сильной конфедерации, объединённой под одним стягом. Без сильного лидера эта конфедерация никак не могла продолжить существование. К тому же вокруг Ямхада собиралось множество врагов.

Южнее Ямхада в 18-м веке до нашей эры находилось Гиксосское объединение. Владения гиксосов или «Колесничих» вскоре продвинулись до Среднего Египта. Вся территория Нижнего Египта была захвачена. Гиксосы создали собственную столицу в городе Аварис. Очевидно, они поддерживали дружеские контакты с царями Ямхада. Ведь в противном случае, они бы завладели этим государством и установили своё владычество. Но упоминаний о вторжениях гиксосов в Ямхад нет, так что можно предположить, что они были союзниками. Но тем не менее, судьба древнесирийского государства стала незавидной уже в середине 17-го века до нашей эры.

Ближе к правлению ямхадского царя Иркабтума возникает серьёзная угроза на севере в лице Хеттов. Хетты создают могущественное царство, больше подходящее под термин «империя». Они стремятся расширить свои владения и подчинить территорию Сирии. Ямхад подпадает под зависимость Хеттского царства. Уже к концу 17-го века до нашей эры государство начинает платить ежегодную дань своим северным покорителям. Столетие спустя, Ямхад становится зависимым от расширившегося царства Митанни. При правителе Вантарашшуре царство окончательно превращается в митаннийского вассала.

Позднее владения бывшего Ямхада стали подконтрольными территориями Митанни, а спустя ещё столетия – Новохеттского государства, разгромившего митаннийцев. Город Халеб (или Алеппо) долгое время находился на линии фронта между Митанни, Хеттским царством и Древним Египтом. В 14-м веке до нашей эры покорённый Халеб имел для хеттов культовое значение. Здесь находился центр поклонения хеттскому богу погоды.