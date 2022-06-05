Как церковь боролась с ведьмами​

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5 июня 2022, 08:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

История борьбы церкви с ведьмами – это трагедия, такая же тёмная и печальная, как и вся Святая Инквизиция. Тысячи и тысячи невинных было уничтожено, благодаря «неутомимой борьбе» религиозных диктаторов с так называемыми «еретиками», среди которых часто были учёные люди, научные гении и просто те, кто отказывался следовать идеалам Ватикана. Последние расправы над ведьмами происходили ещё в конце 17-го – 1-й половине 18-го века. Впоследствии, это явление стихло. Но осталась гигантская царапина на истории всего человечества. Под ведьмовством нередко воспринимали не только эзотерические течения и философию, но и просто отклонение от норм католической церкви.

С женщинами – история сложнее, а может даже и хуже. Бывало и так, что женщину обвиняли в колдовстве за её редкую красоту. Или же похотливый епископ, возжелавший деву невиданной красы и получивший отказ, в гневе объявлял её еретичкой и приказывал казнить. Одумываться люди стали лишь к середине 18-го века, когда начиналась Эра Просвещения. Тогда в 1735 году в Великобритании был принят закон о колдовстве. Этот закон отменял уголовное преследование за так называемое занятие магией. Схожие процессы шли и в других государствах Европы. Последняя же казнь женщины за ведьмовство состоялась в Швейцарии в 1782 году.

С прекращением преследования ведьм, феномен колдовства и ведьмовства подвергся абсолютно новому переосмыслению. В 1749 году аббат Джироламо Тартаротти опубликовал свой трактат под названием «О ночном собрании ведьм». Он впервые высказал предположение, что преследование колдуний могло быть связано с ожесточённой борьбой христианства с приверженцами старых религий или языческих верований. Позднее эту теорию поддержали фольклорист Якоб Гримм и юрист Карл Эрнст Ярке. Они считали, что древние верования пережили христианизацию на сотни лет и закрепились в христианской среде.

Естественно, поклонения старым богам и духам окутывались строжайшей тайной. Люди, исповедовавшие древние религии, могли ходить в церковь вместе с другими, но глубоко внутри веровали в совсем иной пантеон. Сейчас, в нынешние времена, нет никакой религиозной дискриминации, и среди прохожих на улице вполне можно встретить тех, кто всё ещё верит в старых богов. Но в средневековье и в начале Нового времени церковники ненавидели любое ответвление от христианской веры. Они могли обвинить в ереси человека, читавшего Гомера. А уж что говорить, если этим человеком была женщина.

Бывали, конечно, и сомнительные культы. Например, культ рогатого бога, который подразумевал собой создание шабашей и чтение всевозможных заклятий. Естественно, никакую порчу никто не наводил. Все эти люди, что верили в своих древних божеств, необязательно кому-то вредили. Но церковь была заинтересована как раз в выдавливании таких «вольнодумцев». Потому преследование ведьм вполне можно отнести к тяжёлой и страшной истории диктатуры церковных иерархов Рима, которая продолжалась вплоть до Эры Просвещения. Однако некоторые церковники, якобы ратующие за правое дело, нередко сами отворачивались от Бога, своими деяниями и поступками.