Что символизировал главный «пирамидальный» символ Карфагена

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4 июня 2022, 21:40 Александр Крохмаль, Журналист

Карфагенская республика родилась из финикийских колоний в Северной Африке, и со временем стала представлять серьёзную угрозу для всех культур, обитающих в Средиземноморье. Величие Карфагена никем не оспаривались. Лишь только Риму удалось полностью сокрушить эту цивилизацию и захватить все владения, принадлежавшие наследникам финикиян. Главным символом Карфагена считалась пирамида, имевшая над собой круг. С таким знаменем карфагенские воины и суффеты выходили на поле боя против римских легионов или испанских племён. Но что же символизировала пирамида с кругом, и что она означала?

На самом деле этот символ был священным знаком богини Танит. Божество происходит из семитских регионов Палестины и Сирии, а возможно и имеет связи с пантеоном Месопотамии. Поначалу Танит поклонялись в Угарите, древнейшем сирийском городе. Местные называли её Анат. Считалась супругой Бал-Хаммона, ещё одного известного бога древнесемитического пантеона. Существуют свидетельства, что Танит (или Анат) приносились жертвы в виде детей. Это означает возможность наличия кровавого культа у данной богини. Правда гипотеза о детских жертвоприношениях оспаривается. Некоторые учёные считают, что так оно и было, и вплоть до самого падения Карфагена чудовищные ритуалы свершались в храмах Танит.

Танит считалась самой почитаемой богиней в Карфагенской республике. Её культ был таким же популярным, как и культ Баала, бога войны. Она считалась небесной покровительницей войны и одновременно плодородия. Её называли богиней-девственницей, хотя, согласно местной мифологии, у неё имелся божественный супруг – Бал-Хаммон. Иногда её изображали не столько, как человека, сколько, как женщину с львиной головой, что указывало на черты бесстрашной воительницы. Примечательно то, что её культ сохранился даже после падения Карфагена. Она некоторое время была известна у североафриканцев, как Юнона Калестис.