У императрицы Елизаветы Петровны была страсть к обжорству

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2 июня 2022, 23:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: zen.yandex.ru

Елизавета Петровна с детских лет славилась красотой. Уже в тринадцать лет будущая императрица и любимая дочь Петра Великого считалась завидной невестой. Взрослея, она становилась лишь только краше и в прямом смысле сводила с ума всех, кто на неё глядел.

Высокий рост, роскошные белокурые волосы, обворожительная улыбка – всё это было её главным «оружием». Мужчин она сражала, подобно лезвию Экскалибура. Но мало кто знает, что был у неё и порок, причём очень серьёзный. Она страдала неуправляемым гневом и не могла контролировать свою страсть к удовольствиям. Порою у неё случались припадки ярости, превращавшие её в нечто опасное и непредсказуемое.

И вот, историки исследовали странности её поведения. Как выяснилось, к сорока годам из прекрасной и стройной блондинки она превратилась в располневшую и злобную «старуху». Знакомые с повседневной жизнью российского императорского двора полагали, что всему виной был беспорядочный образ жизни, который вела Елизавета. Ещё в юности она любила танцевать до упаду, до самого рассвета, а потом спать до середины дня. С годами её любовь к полуночным развлечениям усилилась, что сильно сказалось на её здоровье. Постоянные потребления алкоголя и отсутствие контроля над здоровьем в итоге привели к неприятностям.

Ещё говорили, что она очень опасалась заговоров. Как раз один из таких заговоров и возвёл её на престол. То была тяжёлая эпоха, когда гвардия, по сути, решала всё. С боязнью покушений связывали любовь Елизаветы к переезду из резиденции в резиденцию. Во многих строениях, принадлежавших царице, гуляли сквозняки. Это привело впоследствии к смерти государыни, которой не исполнилось и 55. Но на тот момент она выглядела уже как очень пожилая женщина. Кроме того, не стоит забывать, что мать и отец Елизаветы тоже умерли рано. Великий Пётр скончался в возрасте 52-х лет, а Екатерина Алексеевна – в 43.

Питалась государыня Елизавета тоже без осторожности и диет. Фатальным для неё стала безумная любовь к сладким и жирным блюдам. Пиры при царских дворах закатывались «на весь мир», но за здоровьем редко кто следил. Очень практиковался принцип «ста блинов». Современники Елизаветы считали, что любовь императрицы к «вкусненькому» переходит все границы. Для неё ничего не стоило съесть пару тарелок супа, закусить кулебякой и доброй порцией буженины, а затем выпить пару рюмок сладкого хереса. И да, это ведь только на завтрак, а впереди ещё сытный обед с множеством разных яств.

Но кто мог возразить самодержице и заставить её заняться своим здоровьем? Пожалуй, никто. А если кто и пытался, того уже через неделю везли на каторгу в кандалах. Придворные медики не решались перечить слову императрицы. А если советы и давались, то очень осторожные, дабы не разгневать её величество. Когда измученная множеством болезней Елизавета Петровна скончалась, её лейб-медик сказал: «В жизни государыни было слишком много мужчин, удовольствий и вина». И он был абсолютно прав. Именно эта безудержная тяга к удовольствию и сгубила великую царицу.