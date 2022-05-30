Императрица Екатерина II не была первой вакцинированной от оспы

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30 мая 2022, 22:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В 18-м веке оспа считалась тяжелейшим заболеванием, практически не поддающемся лечению. Это было своего рода чумой для всего населения Земли.

Вспыхни оспа где-нибудь в отдельной деревне, так через месяц это уже превращалось в серьёзную эпидемию. В Российской империи с оспой боролись нещадно. Народу заявляли, что сама государыня Екатерина первой в стране и с успехом прошла прививание оспой. Потом в вакцинации был задействован и её наследник. Считалось, что примеру венценосной особы должны последовать все подданные. Однако не всё из сказанного людям было правдой. Дело в том, что Екатерина не была первой вакцинированной от оспы, как считали придворные.

С древних времён в России, как и в других странах, «прививки» от оспы тоже практиковались. Только назывались они по-другому – народными методами, а иногда и чародейством. Способы часто бывали совершенно различными. Где-то обмакивали в лимфу из пузырьков на теле больного ткань или нитки, а потом натирали ими кожу «вакцинированного». Ну а где-то вставляли в нос подсушенные струпья, а потом три дня потели в бане. Стоит упомянуть один интересный метод, заимствованный британцами в начале 18-го века у греческой целительницы в Константинополе, где оспа вспыхивала регулярно. Метод отличался тем, что кожу прививаемого прокалывали в нескольких местах и втирали туда оспенную лимфу.

Правда врачи, практиковавшие способ греческой знахарки, часто забывали о других его составляющих. Знахарка ведь вакцинировала только здоровых детей, причём осенью или зимой. Предварительно ребёнок должен был сидеть на особой диете. Кроме того, гречанка очень тщательно выбирала подходящего донора. Как утверждали знакомые с этой «волшебницей» люди, у неё вообще не было смертей среди пациентов. Но когда стали копировать её методы чисто механически и без диеты, начались летальные исходы. После прививания умирал один из 60 привитых детей. С точки зрения статистики, это было совсем немного, но для родителей данные случаи становились ударом.

Оспопрививание в Великобритании поддержала вся королевская семья, включая множество придворных представителей. Врачи требовали строгого соблюдения диеты перед прививкой, часто экспериментировали, пытались разработать дополнительные методы для облегчения течения постпрививочной оспы. Также они разработали метод вакцинации надрезом кожи ланцетом, которым заносилась оспенная лимфа. Но сомнения оставались даже у самих медиков. Противники вакцинации достаточно обоснованно считали, что из-за неудачного привитого пациента эпидемия оспы возможна там, где её просто не должно быть.

Несмотря ни на какие проблемы, в Англии продолжалась вакцинация. Во Франции же этот вопрос вызвал нешуточный конфликт. В 1723 году после рассмотрения вопроса в Медколлегии было принято решение, что вакцинация – незаконное дело. То есть те, кто её проводили, являлись преступниками и нарушителями. Об оспопрививании во Франции забыли аж на три десятилетия. Однако в 1756 году герцог Орлеанский вызвал из Голландии специалисты, чтобы привить своих детей. Дискуссия снова разгорелась. В ней участвовали не только врачи, но и видные учёные. Например, знаменитый математик Д`Аламбер доказывал с помощью статистики определённую пользу от вакцинации.

Вскоре в споры включились французские философы, среди которых был великий Вольтер. Он как раз и был тем, кто поддержал вакцинацию, «противную воле Создателя». Считается, что именно он решил получить главный аргумент в дискуссии – царствующую особу, прошедшую вакцинацию от зловредной оспы. Речь шла как раз о Екатерине II, с которой тот состоял в переписке. Кстати, лимфа для её прививания была взята у предварительно привитого кадета Морского корпуса П.Б. Басова. Сама операция с вакцинацией императрицы прошла вполне успешно и без особых осложнений. А вот сведения о состоянии великого князя Павла Петровича лишены подробностей. Возможно, ему повезло меньше, и выздоровление от побочных эффектов вакцины было отнюдь не молниеносным.