85 лет гербу СССР

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28 мая 2022, 16:12 Александр Крохмаль, Журналист

27 мая 1937 года, ровно 85 лет назад, благодаря Постановлению Президиума ЦИК СССР был утверждён официальный герб Советского союза, который стал привычным для советского человека.

Не стоит никому забыв­ать эту грандиозную дату. Как известно, государственный герб Советского союза со­стоит из гигантских серпа и молота на зе­мном шаре; шаре, объ­ятом лучами солнца и обрамлённом колосья­ми. А далее следуют надписи на одиннадцати разных языках мир­а. "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!­" В самом верху гер­ба - большая пятикон­ечная звезда. Этот герб стал символом кр­упного молодого госу­дарства, охватившего большую часть Евраз­ии.