85 лет гербу СССР

27 мая 1937 года, ровно 85 лет назад, благодаря Постановлению Президиума ЦИК СССР был утверждён официальный герб Советского союза, который стал привычным для советского человека.
Не стоит никому забывать эту грандиозную дату. Как известно, государственный герб Советского союза состоит из гигантских серпа и молота на земном шаре; шаре, объятом лучами солнца и обрамлённом колосьями. А далее следуют надписи на одиннадцати разных языках мира. "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" В самом верху герба - большая пятиконечная звезда. Этот герб стал символом крупного молодого государства, охватившего большую часть Евразии.