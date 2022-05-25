Из-за событий «Пражской весны» два футбольных клуба из СССР не приняли участие в еврокубках

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25 мая 2022, 16:35 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В 1968 году советские танки вошли в Чехословакию. «Пражская весна» длилась несколько месяцев. Последствия ее разгона нашли отражение и в футболе, когда два советских клуба - московское и киевское «Динамо» - отказались проводить международные матчи.



В феврале 1948 года в Чехословакии к власти пришла Коммунистическая партия. Следующие 20 лет страной руководил верный сталинист Клемент Готвальд, после чего его сменил более умеренный, но авторитарный Антонин Новотный.



С конца 1967 года политику государства определял первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек. Он озвучил новую программу, которая предполагала большие перемены в общественной жизни Чехословакии. Реформы Дубчека были обоснованы существенными экономическими причинами. После войны страна проводила индустриализацию (при том, что она и так была промышленно развитой) и даже коллективизацию. Это обеспечивало экономический рост, который всё же в начале 1960-х явно замедлился. К изменениям было готово и чехословацкое общество.



В апреле 1968-го Александр Дубчек опубликовал «Программу действий». В документе говорилось о свободе прессы, слова и передвижения, а в экономическом плане делался акцент на потребительский сектор и развитие частной инициативы. Кроме того, политически Чехия и Словакия получали больше самостоятельности в составе федерации.



Александр Дубчек пытался убедить Леонида Брежнева, что Чехословакия не собирается покидать соцблок. Тем временем в самой стране на митингах и собраниях зазвучали антисоветские и антикоммунистические призывы.



Объединенные силы стран Варшавского договора вошли на территорию Чехословакии 21 августа. В страну ввели 500 тысяч солдат СССР и союзников. Местные жители продолжали митинговать, требуя вывода войск. Известно, что в те дни в Чехословакии погибло больше сотни гражданских и примерно столько же военных.



Александр Дубчек 26 августа подписал Московский протокол, после чего начался 20-летний этап «нормализации». Все это время Чехословакия оставалась под полным контролем Кремля.



Политический кризис в Восточной Европе коснулся даже футбола. Из-за ввода войск из Праги не могли выехать игроки венского «Рапида», которые должны были сыграть с местной «Дуклой» в Кубке Интертото. Им пришлось получать специальное разрешение в советском посольстве, чтобы уехать домой на автобусе. Встречу так и не провели, хотя в случае победы «Дукла» выходила в следующий раунд.



Австрийцы пожаловались в Европейский футбольный союз, который всерьез забеспокоился перспективами международных турниров. Жеребьевка Кубка чемпионов прошла за полтора месяца до ввода советских войск, но первые матчи были запланированы на осень. В первом раунде было несколько пар, где сходились клубы из капиталистических и социалистических стран. Например, «Милану» предстояло сыграть против болгарского «Левски», «Цюриху» – с «Карл Цейссом» из ГДР, а «Селтику» – с венгерским «Ференцварошем». В Шотландии очень опасались поездки в Восточную Европу, и самые убедительные доводы представил президент клуба из Глазго Роберт Келли. Он отправил в УЕФА телеграмму, где призвал к отказу от контактов с социалистическими странами.



УЕФА проигнорировал ультиматум Келли, после чего «Селтик» и «Милан» заявили, что не поедут на гостевые матчи из соображений безопасности. В итоге стороны нашли компромисс: УЕФА провел повторную жеребьевку, где команды были разведены по группам «Восток» и «Запад». «Селтику» достался «Сент-Этьен», «Милану» – «Мальме», а «Цюриху» – датский «Академиск». Киевскому «Динамо» предстояло встретиться с «Рухом», а «Левски» – с «Ференцварошем». Пострадали и болельщики соцстран, которые не поддержали операцию «Дунай». Жеребьевка определила в соперники «Црвене Звезде» «Карл Цейсс», а «Стяуа» достался «Спартак» из Трнавы.



Федерация футбола СССР не приняла новую жеребьевку. Клубы отказались играть.



Против внезапной перетасовки пар выступили и на Западе, и на Востоке. Например, «Сент-Этьен», получивший в соперники «Селтик», негодовал, ведь изначально ему достался скромный польский «Рух». В итоге французы вылетели в первом же раунде.



Вторым по значимости соревнованием в то время считался Кубок кубков. В нем СССР представляло московское «Динамо», также от соцблока играли софийский «Спартак», восточноберлинский «Унион», польский Гурник и венгерский «Дьер». По результатам второй жеребьевки они тоже должны были встретиться друг с другом.



Эти перетасовки стали прецедентными в истории УЕФА, и, по мнению национальных федерацией восточноевропейских стран, нарушали устав союза. Сначала бойкот главным еврокубкам объявили поляки, венгры и болгары, затем последовал черед ГДР, а вскоре и Советского Союза. В итоге некоторые западноевропейские команды, победив в первом круге, перешли сразу в третий, то есть в четвертьфинал.



Из-за бойкота два динамовских клуба – киевский и московский – сосредоточились на чемпионате. Осенью золотые медали достались киевлянам, а москвичи финишировали лишь пятыми.



Чехословакия (как и Румыния с Югославией) к бойкоту не присоединилась. Символично, что из восточноевропейских команд дальше всех в Кубке чемпионов прошел «Спартак» из Трнавы – чемпион страны добрался до полуфинала, где проиграл «Аяксу». Еще большего успеха достиг братиславский «Слован», который взял Кубок Кубков, одолев в финале «Барселону». Причем, в отличие от каталонцев, чехословацкая команда сыграла во всех встречах и из-за бойкота восточноевропейских клубов не пропустила ни одного раунда.



