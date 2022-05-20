Су-27 - советский ответ американскому истребителю Ф-16

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20 мая 2022, 18:37 Валерий АГЕЕВ

Фото: СУ-27

20 мая 1977 года в воздух впервые поднялся первый опытный образец Су-27 (Т-10-1). Одноместный высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-27 был предназначен для поражения воздушных и наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях, днём и ночью, с применением управляемых и неуправляемых средств поражения при ведении автономных и групповых действий в интересах завоевания господства в воздухе и ведения воздушной разведки на континентальных и морских театрах воздушных действий.



Интересно отметить, что судьба Су-27 была очень тесно связана с Героем России, лауреатом Ленинской премии, руководившем долгое время ОКБ Сухого, Михаилом Петровичем Симонов, который считал его главным самолетом своей жизни.



Вся его жизнь была неразрывно связана с авиацией, и почти 40 лет было отдано работе в ОКБ Сухого. С его участием, а затем под его руководством создавались лучшие в мире боевые авиационные комплексы Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-33 и Су-34. Он руководил созданием семейства спортивно-пилотажных самолетов Су-26, Су-26М, Су-29, Су-31, ставших лучшими в мире в своем классе.





Эпопея Су-27.



Осенью 1975 года скончался основатель КБ — Павел Осипович Сухой. Приказом по министерству в феврале 1976 года Михаил Симонов назначается на должность главного конструктора.



Су-27, над которым КБ Сухого работало с конца 1960-х годов, задумывался как ответ на появление в США истребителя F-15. Однако по мере того, как наш самолет приближался к испытаниям и серийному выпуску, становилось ясно, что американские конструкторы, активно модернизировавшие свой самолет, достигли заметных успехов. F-15 приобрел новые качества, делавшие его более мощным, нежели первые его образцы. Об этом говорили даже материалы открытой печати — в американских журналах, например, было опубликовано, что на F-15 увеличены емкость баков, количество ракет на внешней подвеске и т. д.



М. П. Симонов понимал, что те требования, которые выдали военные при заказе самолета, устареют в первые год-два. В понимании противостояния тоже произошли перемены: соотношение 70/30 — процент дальних ракетных боев к ближним, по мнению науки, изменился на 30/70. Маневренность становилась приоритетом.



Состояние проекта, если решать дело капитально, а не «отбывать номер», согласившись на удовлетворительное выполнение задания, требовало «хирургического вмешательства». Список необходимых изменений по уже готовому самолету достиг у М. П. Симонова 21 пункта.

Фото: М.П.Симонов

В ЦАГИ к идее переделки уже готового истребителя отнеслись, мягко говоря, прохладно. Помощь пришла издалека — из Новосибирска, где работал институтский товарищ Михаила Симонова Станислав Кашафутдинов, который слыл одним из самых грамотных аэродинамиков в СибНИА. Он согласился рассчитать и продуть новую модель самолета, привезенную ему М. П. Симоновым. Результаты новосибирских исследований показывали, что создатели нового Су на правильном пути.



Однако существует легенда о том, что Кашафутдинов и СибНИА были здесь ни при чем. По просьбе Симонова аэродинамику Су-27 якобы пересчитали в ОКБ Микояна по образу и подобию МиГ-29. Так ли это было, история умалчивает, но истребитель Су-27 получился уникальным.



Вот что говорил Герой Советского Союза маршал авиации Иван Пстыго: «Михаил Петрович при создании Су-27 смог пробить мощное неприятие и противодействие на самых разных уровнях: в КБ, НИИ, министерстве и т. д. Все они были против нового проекта. За время внедрения в серийное производство, когда многократно вносимые изменения в конструкцию самолета могли нарушить планы серийного завода, неоценимую помощь оказал руководитель КнААПО, генеральный директор этого предприятия Владимир Николаевич Авраменко».





Первый полет.



Известно, что первый полет самолета Су-27 был выполнен шеф-пилотом ОКБ Владимиром Ильюшиным 20 мая 1977 года. В конструкторском бюро знали, что снимок первого выкатывания Су-27 на аэродроме Жуковского не остался незамеченным — американский спутник-шпион зафиксировал руление и взлет нового советского истребителя, но сейчас это было уже не страшно: это были данные по старой версии Су-27.



20 апреля 1981 года тот же Владимир Ильюшин поднял в воздух опытный образец самолета Су-27 в новой версии, на которой впоследствии будет установлена целая серия мировых авиационных рекордов.



Выпуск в свет нового варианта Су-27 произвел фурор в авиационном мире, и Государственная премия создателям чудо-машины вполне заслуженно увенчала их успех. Этот истребитель и по сей день продолжает удивлять специалистов все новыми возможностями, которые воплощаются во все новые модификации.



Кто сильнее: Су-27 или F-16?



Су-27 значительно превосходит американский «аэродинамический эталон» — самолет F-16. Первые же попытки F-16 норвежских ВВС сопровождать над просторами Баренцева моря Су-27 оказались полностью несостоятельными. Они не смогли держать строй с Су-27, летящим в крейсерском режиме. Американскому самолету из-за худшей аэродинамики не хватает бесфорсажной тяги двигателя, и он резко отстает от Су-27. Включение же форсажа приводит к резкому увеличению расхода топлива. В итоге такие дерганые попытки держать строй заканчиваются быстрой выработкой топлива и срывом сопровождения «цели».



Су-27 — выдающийся истребитель, не имеющий себе равных по маневренности, дальности полета и боевой эффективности. Благодаря отличным летно-техническим и эксплуатационным характеристикам самолет по праву пользуется большой популярностью у летчиков и инженерно-технического состава. Все, кому хоть раз довелось поднимать в воздух Су-27, отмечают простоту управления им: в первом же полете пилоты все делают сами практически без вмешательства инструктора. Демонстрация пилотажа на Су-27 неизменно вызывает восхищение у зрителей.



Летом 1992 года звено Су-27 по договоренности с американской стороной совершило посадку на авиабазе Лэнгли, где базируются лучшие истребители США.



После знакомства наши летчики предложили провести учебный воздушный бой. Американцы заколебались — устраивать дуэль над аэродромом на виду у журналистов… Вызов был принят с условием, что бой состоится в 200 км от берега над Атлантическим океаном.



Схему учебного боя выработали достаточно простую. Для начала Су-27 должен удержаться на «хвосте» у F-15, затем самолетам предстояло поменяться местами. Американский F-15 на полном форсаже попытался оторваться от нашего истребителя, но ему это не удалось. На минимальном форсаже Су-27 легко «достал» американца. Поменявшись местами, Су-27 сразу же ушел от F-15 в развороте с набором высоты. Сделав несколько маневров, он пристроился американцу в «хвост».



Пилот F-15 потерял наш истребитель из виду. Он беспомощно обратился по радио к летчику самолета-наблюдателя: «Где „Флэнкер“ [кодовое название Су-27 по классификации НАТО]?» «Он за тобой», — последовал ответ. Все попытки американского аса оторваться окончились неудачей. Наш летчик надежно держал его на ракетном прицеле.



Прав был американский пилот, когда, увидев в 1989 году в Ле Бурже, как Виктор Пугачев делает «кобру» на Су-27, сказал: «Если эта „птичка“ встретится мне в бою, я вынужден буду катапультироваться».