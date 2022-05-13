13 мая - день Черноморского флота России​

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13 мая 2022, 21:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Mail.ru

Как известно, вот уже 26 лет в РФ отмечается праздник 13 мая – День Черноморского флота. После присоединения Крыма к Российской империи, уже весной 1783 года императрицей Екатериной II был подписан указ об основании Черноморского флота. В том же году 13 мая 11 кораблей Азовской флотилии вошло в Ахтиарскую бухту. Немного позднее к ним присоединились 17 судов Днепровской флотилии. Как раз эти корабли и стали своеобразным ядром зарождавшегося Черноморского флота.

Несмотря на то, что впервые флот был создан ещё при Екатерине, праздник был учреждён 15 июля 1996 года приказом главнокомандующего ВМС РФ. В 1784 году городу Ахтияр было присвоено название – Севастополь. В переводе с греческого слово означает «величественный». Вскоре именно Севастополь стал базой русского флота на Чёрном море. Главные центры празднования дня ЧМФ – это Севастополь и Новороссийск. В этот день на кораблях проходят торжественные построения, а также в прибрежных зонах. Поднимаются флаги. Организуются праздничные концерты и встречи с флотскими ветеранами. Среди традиций праздника – возложение цветов к памятникам, среди которых есть монумент государыни Екатерины. По давним поверьям, в этот день перед тем как отправиться в далёкий путь, нужно было искупаться в талой воде из мартовского снега. На такой случай её специально сохраняли.

Корабельный состав нынешнего Черноморского флота насчитывает около 40 единиц, включая две подводных лодки, два больших противолодочных судна и три сторожевых, а также малые ракетные, разведывательные и десантные корабли, спасательные суда и тральщики.