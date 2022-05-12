Как «Отрывки из дневника неизвестного лица» связаны с Петром Первым

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12 мая 2022, 22:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Среди всех материалов Кабинета Петра Великого, хранящихся там ещё с времён Просвещения, есть один загадочный документ, известный под именем «Отрывки из дневника неизвестного лица». Только кто же подразумевается под этим «неизвестным лицом»?

Ответ прост: сам царь Пётр Великий. Ведь весь этот документ, написанный анонимным хронистом - это не что иное, как биография легендарного государя. Только вопрос, кто именно его составлял? Сам царь это сделать скорее всего не мог, и всё по той простой причине, что в таковом случае он бы написал слово «Я, Пётр Алексеевич». Другие же хронисты, составлявшие летописи, обычно писали «государь наш, Пётр». Но этот хронист был явно человек непростой. Скорее всего, один из близких преданных людей государя или же даже сам государь. В «Отрывках из дневника неизвестного лица» нет ни единого упоминания об имени главного героя.



Доказательств того, что документ действительно относится к государю Петру Алексеевичу, достаточно много. Начинается он с предложения: «Родился маия 30 1672 года». Это и есть дата рождения великого царя. Далее говорится, «егда был 6 лет пошли под Чигирин, а в двенадцатом году был бунт в стрелецкой, в тринадцатом воинские регулы утвердил». Всё это снова – неотъемлемая часть биографии Петра. Также в документе присутствует немало описаний Северной войны. Напомним, что Северная война была глобальным противостоянием между Русским царством (позднее Российской империей) и Королевством Швеция. Карл XII и Петр I схлестнулись меж собой за контроль над Балтикой. В «Отрывках» отмечается битва при Лесной, в которой войско шведского генерала Левенгаупта было наголову разбито русскими силами. Ещё одним доказательством того, что документ относится к Петру, являются слова о Печорской крепости. «Печорскую крепость изволил заложити» - это 1706 год. И, как всегда, ни единого указания имени героя.



Упоминается и легендарная Полтавская битва. Только, конечно, не в стихотворном варианте. «Июня 27 Полтавская имелась баталия главная. 2 февраля оттуда возвратившись, начал покорять грады Свейские, где был Елбниг взят перво, июния 13, потом же Выборг славный…» Говоря о взятии трёх шведских галер русскими лодками, царь имел в виду нашумевший случай захвата простыми лодками без пушек мощных шведских судов. Произошло это уже в 1715-м. Данная биография Петра обрывается на полуслове: «1720 маия 14 наперво взяли…» В утерянной концовке речь скорее всего могла идти о Гренгамской битве. И правда, это действительно интересные хроники. Но кто их написал – опять же вопрос без ответа. Возвращаясь к тому, о чём говорилось вверху, можно лишь делать предположения о вероятной личности хрониста. Возможно, это мог быть даже сам царь Пётр. Но почему тогда без имени? И почему такая секретность? Историки детально исследуют «Отрывки» и ведут упорную работу, так что возможно, в скором времени нам придут какие-нибудь ответы по этому поводу.