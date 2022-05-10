Десятого мая 1913 года совершил свой первый полет самолет «Гранд» Игоря Сикорского

Аргументы Недели → История 13+

10 мая 2022, 17:18 Источник: rg.ru

Фото: vk.com

В истории науки десятого мая произошло несколько значимых событий.



В этот день в 1503 году Христофор Колумб открыл новые острова. В 1530 году их по ошибке назвали «Каймановы». Обитающих там ящериц-игуан исследователи приняли за кайманов. Корабли из Европы стали сворачивать на эти острова, пополняя запасы пресной воды и пищи. В наши дни Каймановы острова считаются одним из крупнейших оффшоров.



Десятого мая 1913 года совершил свой первый полет самолет «Гранд» конструктора Игоря Сикорского. Это был первый самолет с четырьмя моторами. Сначала их предполагалось два, но во время испытаний Сикорский решил удвоить их количество: первый раз он хотел сделать два толкающих и два тянущих двигателя, но, поразмыслив, сделал все моторы тянущими и установил их на переднюю часть крыльев. Усилилась тяга, для «разбега» самолету потребовалось всего 700 метров. Был также установлен рекорд продолжительности полета - 1 час 54 минуты.



Фюзеляж самолета напоминал трамвайный вагон. В нем был отделенный отсек для двух пилотов, в отделении для пассажиров находилось шесть плетеных кресел и столик, ближе к хвосту - умывальник и шкаф для багажа и одежды. В носу самолета можно было установить пулемет.



Самолет стал гордостью отечественного авиастроения и родоначальником всей тяжелой авиации мира, он получил имя собственное «Русский витязь».



В этот же день в 1788 году родился французский физик Огюстен Жан Френель, который в 1816 году дополнил физическую оптику своими исследованиями когерентности элементарных волн и их интерференции, что легло в основу известного теперь всем школьникам принципа Гюйгенса - Френеля. Позднее он разработал теорию дифракции света.



Десятого мая 1901 года появился на свет великий британский ученый Джон Десмонд Бернал, занимавшийся кристаллографией, рентгеноструктурным анализом, исследованием молекул металлов, аминокислот и белков, первым начавший изучать вирусы. Он был президентом-исполнителем Президиума Всемирного Совета Мира, членом многих академий наук, в том числе - АН СССР.



