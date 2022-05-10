Как после войны восстанавливали Сталинград

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10 мая 2022, 12:40 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

На территорию Сталинграда с июля 1942-го по февраль 1943-го упало огромное количество бомб, погибли сотни тысяч людей. Город был почти до основания разрушен. На его восстановление после войны ушло 10 лет.



В 1925 году Сталинград превратился из уездного Царицына в губернский город. В начале 30-х были построены и заработали ГРЭС, Сталинградский тракторный завод, «Судоверфь», метизный завод. Активно строились жилые дома.



До начала Сталинградской битвы население города составляло по разным данным от 494 тыс. до 551,5 тыс. человек. Спустя полгода, 2 февраля 1943 года, в день окончания сражения, в городе осталось чуть больше 32 тыс. человек. Уничтоженными оказались 41 685 домов. Городской жилой фонд составлял до 9,5% от довоенного. Центр города временно переместился в наиболее уцелевший Кировский район, где сохранилось более 7 тыс. жилых одноэтажных домов.



В местах боев оставались неубранными до 200 тыс. тел погибших, более 10 тыс. трупов лошадей. Захоронить их удалось только через пять месяцев после окончания битвы. Оставалось множество неразорвавшихся снарядов, бомб, минных полей. Известно, что неразорвавшиеся снаряды и незахороненные тела солдат находили даже при подготовке к чемпионату мира по футболу – 2018. По некоторым оценкам, ущерб Сталинградской области составил более 19 млрд. рублей.



Восстанавливать город начали еще в военных условиях, поэтому приоритетом стало возрождение промышленности. Работы по вводу в строй промышленных предприятий финансировались без проектов и смет по фактическим затратам. Сейчас такое сложно представить.



Сталинградским предприятиям удалось достичь довоенного уровня производства к 1946 году. Сталинградский тракторный завод выпускал танки Т-44 уже в 1944 году. К 1 сентября 1943 года в городе открылось несколько школ.



План по промышленному капиталовложению на 1943–1944 годы был выполнен на 123%, а по жилищному — на 72%. В первую очередь восстанавливали сохранившиеся коробки зданий, строили бараки и финские сборно-щитовые дома. Свет был проведен почти везде, а вот центральное отопление было в 20% домов, водопровод — в 13%, канализация — в 12%.



Многие старались обеспечить себя жильем сами. Жителям выделяли ссуду на семь лет на строительство своего жилища. Качество построек оставляло желать лучшего. Дома на 90% сооружались из древесных отходов, глины и других неподходящих материалов.



Интересно, что рост численности населения опережал темпы строительства. По этой причине примерно 16% населения жили в блиндажах, подвалах, летних кухнях, на лестничных площадках разрушенных зданий, в подсобках промпредприятий.



Новый этап жилищного строительства проводился в 1945–1947 годы. На эти цели было выделено 587 млн рублей. Известно, что в 1946 году в эксплуатацию ввели только 56% от запланированной жилплощади, в 1947-м — 38%. Уже в 1949 году в городе перешли к строительству капитального жилья вместо временного и отказались от бараков.



В восстановлении Сталинграда участвовала Германия. Нехватка рабочих восполнялась привлечением военнопленных и репатриантов. Помимо этого, из Германии поступали стройматериалы, инструменты и оборудование. Известно, что взятые в плен в Сталинграде немцы город не восстанавливали — их отправляли в другие регионы.



«Нельзя сказать, что город перестроен полностью, но центральная его часть — аллея Героев, площадь Павших Борцов — выглядит очень сильно отличающейся от того, что было здесь до войны и тем более до революции. А в Ворошиловском районе, в части Центрального района, сетка улиц сохранилась практически неизменной», — рассказал краевед Дмитрий Герасимов.



В центре города еще долго сохранялись руины. Так, до начала 1960-х простояли несколько стен шестиэтажного дома коммунальщиков, построенного в 1937 году на Привокзальной площади.



Сейчас на месте Сталинграда по правому берегу Волги растянулся Волгоград. Его протяженность составляет более 80 км, а ширина местами достигает всего нескольких километров.



