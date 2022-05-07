Князя Дмитрия Павловича Романова ссылка спасла от революции и смерти

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7 мая 2022, 11:51

Один из многочисленных представителей царской семьи и по совместительству внук Александра II появился на свет 6 сентября 1891 года по старому стилю в Подмосковной усадьбе Ильинское. Буквально спустя шесть дней умирает мать младенца.



В 1911 году молодой Дмитрий пишет письмо своему дяде – императору Николаю II. В нём он слёзно просит разрешения поехать в Европу и участвовать на стороне Италии в военных действиях против Турции. Естественно, что последовал отказ. Но уже через год Романов поехал в Стокгольм в статусе участника Олимпийских игр. Он вошёл в команду по конному спорту, которой предстояло соревноваться в трёх дисциплинах. Однако итоговые результаты оказались более чем скромными. В командном первенстве русским удалось занять только пятое место. Сам же Дмитрий в конкуре был только девятым.



В 1914 году Романов в числе многих ушёл на фронт и воевал в Восточной Пруссии. После окончания войны Дмитрий стал известен как один из непосредственных участников убийства Распутина. Именно на автомобиле князя было вывезено тело «старца». В качестве наказания Дмитрий Павлович был сослан служить в далёкую Персию. Нахождение за границей спасло его от расправы со стороны большевиков. Окончил свою жизнь представитель рода Романовых в 1942 году во Франции, не сумев победить туберкулёз.