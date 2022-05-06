85 лет назад был создан Северный флот

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6 мая 2022, 19:09 Вадим Кулинченко,

11 мая 1937 года приказом Наркома Обороны военно-морская флотилия Севера стала именоваться Северным флотом (СФ). Это было 85 лет назад, а сегодня это самый мощный флот России.



Сформированная ещё в августе 1933 г. Северная морская флотилия, командование которой уже тогда начало подготовку к созданию на Севере полноценного военно-морского флота, стала основой СФ. В 1933 г. по решению Советского правительства в Кольском заливе (Екатерининская гавань) началось строительство главной базы – Полярное. База создавалась в Александровском порту, основанном ещё в 1899 г. В 1936 г. продолжалось дальнейшее расширение военно-морских баз и аэродромов на Северном морском театре. Глубоко вникали в эту работу руководители партии и правительства. Посещая Кольский полуостров И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян и другие на месте решали важнейшие вопросы, связанные с созданием флота.



Строительство военно-морских баз и аэродромов на Севере было сопряжено с большими трудностями. Люди работали в сложных климатических условиях. Пирсы, пристани, казармы, береговые батареи и другие военные объекты сооружались в гранитных скалах. Несмотря на это, важное правительственное задание было выполнено в срок. Уже в 1935 году завершились основные работы по созданию главной базы флота, и в неё перешли из Мурманска все корабельные соединения вместе со штабом флотилии. Над главной базой были подняты Государственный и Военно-морской флаги.



В 1935 г. командующим Северной флотилией был назначен К.И. Душенов, который продолжил командовать и Северным флотом до июня 1938 г., когда был репрессирован.



Константин Иванович Душенов, первый командующий СФ был выходцем из балтийских матросов. Принимал активное участие в Октябрьской социалистической революции и Гражданской войне. Ему были присущи беззаветная преданность делу революции, высокие политические и воинские качества, незаурядные способности и неутомимая энергия. Это позволило ему пройти путь от матроса до флагмана 1 ранга. Это был представитель ленинской гвардии, за что и пострадал, когда в 1937 году стали уничтожаться истинные последователи дела В.И. Ленина.



До назначения на флотилию Севера он возглавлял Военно-морскую академию, был начальником штаба Черноморского флота. Под его руководством продолжалось строительство баз и аэродромов, создавалась береговая оборона и судостроительная база, осваивался и оборудовался морской театр, налаживалась боевая подготовка североморцев.



Командовавший в период становления флотилии отдельным дивизионом эсминцев, адмирал В.А. Фокин писал о тех временах: «Чем свирепее шторм, чем гуще туман, тем чаще посылает товарищ Душенов наши корабли в океан, да ещё ночью, да ещё без огней. Не каждый командующий решится взять на себя такую ответственность. Но Душенов – человек исключительно воли, опыта, знаний, и поэтому удача нам сопутствовала нам всегда. Он говорит: «Плавать надо в наиболее сложной обстановке, но каждый выход надо сопровождать глубоким расчётом и глубокой подготовкой. Туман, «заряд», шторм надо сделать нашими союзниками».



Значительное пополнение флота новыми кораблями позволило формировать новые как корабельные, так и береговые соединения. Развивалась на Севере и судостроительная промышленность. Создавались новые базы. Однако эти работы шли недостаточно интенсивно, что явилось главной причиной, сдерживающей дальнейший рост состава корабельных соединений. Этот недостаток не учтён и в сегодняшнее время, когда многие базы СФ просто заброшены…



Северный флот рос и развивался, готовился к защите Советского Заполярья. Главная его сила была в личном составе. Вместе с численным ростом флота повышалась и совершенствовалась боевая и политическая подготовка североморцев. Командиры упорно изучали и осваивали суровый северный морской театр.



Начавшаяся война временно нарушила большие планы по дальнейшему развёртыванию СФ. Всего лишь восемь лет осуществлялось его строительство, но и за этот небольшой срок было сделано многое, а главное своевременно. Даже теми силами СФ не допустил фашистов на наши северные рубежи.



Его первые командующие К.И. Душенов, В.П. Дрозд и А.Г. Головко, который командовал СФ в годы Великой Отечественной войны (1940-1946 гг.) заложили славные традиции, которые и сегодня обеспечивают ведущую роль Северного флота во всей системе ВМФ России!