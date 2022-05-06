Почему в египтологии фараонов Нармера и Менеса нередко выделяют вместе

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6 мая 2022, 12:30 Александр Крохмаль, Журналист

Кто является объединителем Верхнего и Нижнего Египта? И кто же стал тем самым венценосным фараоном, положившим начало 1-й Династии?

В истории принято считать, что это был Менес, Тот, Кто стал родоначальником всех фараонов Египта. Однако есть и другое имя, звучащее как Нармер. Палетка Нармера, найденная египтологом Квибеллом в Иераконполе, отчётливо говорит нам, что этот фараон действительно существовал. Но почему тогда первым в списке считается именно Менес, а Нармер не упоминается? Данный вопрос всё ещё остаётся спорным в египтологии. Поэтому и принято записывать через чёрточку – Нармер\Менес. В любом случае кто-то из этих двух правителей действительно являлся объединителем Египта, и по сути, первым из известных завоевателей в мировой истории.

Существует несколько теорий, которые объясняют личность фараона Нармера и его участие в объединении Обоих Египтов. Согласно первой, Нармер и Менес – это одно и то же лицо. При этом, Нармер – его второе имя. Это бы объяснило тот факт, что объединителем считался именно Менес, а имя Нармера в царский список просто не попало, так как оно не являлось основным, то есть первым. Вполне вероятно, что второе имя фараона было неофициальным. Так его могли именовать подданные или жители отдельных областей страны. Вторая теория гласит о том, что Нармер мог быть сыном Менеса. Он мог получить Египет уже в состоянии объединения, когда обе его части превратились в единое государство. Также он мог являться его родным братом или побратимом, а может просто другом, которому сам объединитель доверял, как самому себе. Нередко бывало, что такие «побратимы» потом свергали своих «братьев по оружию» и в итоге приходили к власти.

Тем не менее, найденная Булава Нармера отчётливо говорит нам, что этот фараон был очень могущественной личностью и так же обожествлялся, как и все остальные египетские властители. На самой булаве изображены празднества, возможно устроенные в честь царского юбилея. Сам же Нармер сидит на высоком троне в короне Нижнего Египта (дешрете) под балдахином и с атрибутами бога Осириса. Над главой его витает коршун, аватар богини Нехбет. За ним же стоят министры и царедворцы. Там же есть сообщения о захвате тысяч пленных, очевидно во время похода в Ливию или Нубию. В любом случае Нармер считался могущественным владыкой, которого боялись и любили. Но как именно он правил, и как же всё-таки он связан с Менесом – эта загадка до сих пор не разгадана.