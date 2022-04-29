Мистика «Титаника»: чертовщина в открытом море

Аргументы Недели → История 13+

29 апреля 2022, 18:33

Фото: pixabay.com

Многие называют это мистикой, кто-то – чертовщиной, но некоторые истории спасения людей перед, казалось бы, неминуемой гибелью продолжают нас удивлять.



Огромное количество конспирологических версий собрала вокруг себя страшная гибель «Титаника», произошедшая 14 апреля 1912 года. Этому способствовал и ставший уже реальным рычагом влияния на умы кинематограф: всего через месяц после катастрофы Голливуд выпустил на экраны остросюжетный фильм «Спасшаяся с Титаника». Особый ажиотаж премьере придавало то, что главную роль в фильме сыграла актриса Дороти Гибсон, которая на самом деле была реально спасшейся пассажиркой погибшего лайнера и, по сути, в фильме играла саму себя.



В 1997 году американский режиссер Джеймс Кэмерон выпустил самый «звёздный» фильм о трагедии Титаника, собравший все мыслимые кинонаграды, призы, гонорары и прочее. Но основной «фишкой» киношедевра явилось то, что полностью выдуманный режиссером сюжет (кроме самой гибели лайнера) и в той трагедии имел некоторые реальные аналогии. Какие же?



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