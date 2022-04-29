Как Ленин Украину «потерял»

После залпа Авроры, пришедшие к власти большевики принялись раздавать земли Российской империи. Причем умудрились отдать даже то, что испокон веков принадлежало лишь России.
В марте 1918 года по настоянию Ленина Россия подписала с Германией «Брест-Литовский договор». В результате немцы получили Прибалтику и приличный кусок Белоруссии.
Финляндия умудрилась оформить себе статус «независимого» государства. Часть Грузии, включая Батуми, Ленин пожаловал Турции. В результате «мирного договора» Россия без единого выстрела потеряла территорию площадью в… 780 тыс. кв. км с общим населением в 56 миллионов(!) человек, что, по сути, составило треть населения всей тогдашней Российской империи.
Украина же еще за месяц до полного подписания Брест-Литовского договора между Россией и Германией усилиями делегации от Киевской Рады успела подмахнуть сепаратный договор с Австро-Венгрией, Германией, Болгарией и Турцией о «суверенитете». Взамен своим «старшим партнерам» Киев пообещал «…не вступать в союзы, направленные против Центральных держав и поставлять им продовольствие и сырьё».
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