Мог ли Саргон Древний разрушить Вавилон, если тогда этот город ещё не был центром Месопотамии?

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23 апреля 2022, 12:03 Александр Крохмаль, Журналист

Вавилонское царство возникло в 19-м веке до н.э., когда древний город завоевали амореи. Город имел надёжное стратегическое положение. Из него можно было небольшими силами контролировать не только верховья важнейших каналов, но и всю Нижнюю Месопотамию. Таким образом, после аморейского завоевания Вавилон превратился в развивающийся торговый центр; центр нового крупного государства, обладавшего серьёзной военной мощью. Всё Междуречье трепетало перед силой и могущество местных царей. Но что было в этих местах задолго до завоевания? И как Вавилон функционировал во времена Аккада? Какое именно значение он представлял для правителей Шумера?

Историками до сих пор не решён вопрос о связи Саргона Древнего, полулегендарного аккадского царя, с этим древним городом. Известно, что в раннюю эпоху Шумера Вавилон существовал, но представлял собой незначительный город-государство в Аккадской области, а точнее на канале Арахту, ответвлении реки Евфрат. Достоверным упоминанием Вавилона считаются сведения, относящиеся к периоду правления царя Шаркаллишари. Говорится, что аккадский властитель вёл там крупное строительство, это был его подчинённый «провинциальный» город. Но тот правитель царствовал уже после Саргона, в 22-м столетии до нашей эры. Саргон же правил примерно в 2300-х годах до н.э. и считался основателем Аккадской династии.

Легендарный аккадский царь имеет множество загадок, которые и поныне не разгаданы. Остаётся секретом вопрос его происхождения и прихода к власти. А ещё под вопросом находится само существование города Аккаде. Хронологию первых дней царствований Саргона историкам составить не удалось. Фактов было недостаточно. Такой же самый вопрос и с положением Вавилона во времена основателя аккадской династии. Судя по письменным источникам той далёкой эпохи, город Аккаде, столица новой империи Саргона, располагался недалеко от шумерского Киша, а по другим данным, рядом с Вавилоном. Но историки считают, что Вавилон в те дни не представлял собой особой важности, будучи обычным маленьким поселением.

В поздневавилонских жреческих хрониках говорится, что Саргон относился к древним богам с большим пренебрежением, и за то получил кару. Также прошли и сведения о том, что аккадский царь был разрушителем Вавилона, и уж из его стен начал строить свою столицу в Аккаде. Но какое тогда значение имел вышеупомянутый Вавилон? Вероятнее всего, что абсолютно никакого, так как тогда доминирующими городами в Месопотамии были шумерские. Аккадское царство, возникшее во время Саргона, стало своеобразной новой силой, которая и уничтожила старую власть. Царь царей Лугальзагеси из Урука, объединивший Шумер, столкнулся с Саргоном в войне, в которой не только проиграл жизненно важные битвы, но и лишился жизни от враждебных сил. Важнейшим политическим центром Месопотамии тогда считался Урук, где и правил Лугальзагеси до своего уничтожения аккадцами. Урук, а не Вавилон.

Возвращаясь к поздним хроникам, стоить упомянуть легенду о чудовищном голоде в Аккаде, разразившемся якобы из-за разрушения Саргоном Вавилона. «Из ям под изваяниями богов в Вавилоне он извлёк землю, и на этой земле построил новый Вавилон рядом с Аккадом. Из-за этого богохульства, которое он сотворил, Мардук разгневался и уничтожил его народ голодом». Мардук, как известно, считался верховным покровителем великого города. Благодаря этим хроникам, можно предположить, что Саргон разрушил Старый Вавилон, а вместо него воздвиг новый. Но почему тогда столицей царства стал именно Аккаде, а не сам Вавилон? Пожалуй, на эти вопросы мы ещё долго не узнаем ответов.

Личность Саргона Древнего – великая тайна для современных историков, а особенно для тех, кто углублённо изучает Месопотамию. Из-за отсутствия достаточного количества фактов остаётся лишь строить предположения по поводу действий Саргона в Междуречье и выдвигать гипотезы. Его история разрушения Вавилона и вопрос политической значимости данного города - это самое большое «белое пятно». Сама же история Вавилона вероятнее всего была преувеличена местными жрецами, чтобы подчеркнуть важность и могущество города. А миф о Саргоне, якобы разрушившего великий город, можно было спокойно воссоздать уже в позднюю эпоху, дабы указать, что «даже Саргон, разрушив стены града, получил кару от богов». То есть, тот, кто возжелает разрушить Вавилон – получит гибельную кару.