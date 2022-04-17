Что такое Project Scanate, и как он связан с «псионическими искусствами»

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17 апреля 2022, 20:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В эпоху Холодной войны США и СССР стремились всяческими способами превозмочь друг друга, добиться абсолютного превосходства в вооружении и экономике.

Иногда затрагивались и такие области, которые многие бы сочли фантастикой. Например, в США всерьёз считали, что Советский Союз проводил эксперименты над людьми, обладающими «особыми способностями». О таких людях давно говорилось в мифах и легендах. На Руси их называли волхвами и ведунами, в других странах колдунами и магами, в восточных – просветлёнными и бодхисатвами. Причём, научное доказательство существования таких людей не имеется, либо же оно попросту скрывается спецслужбами. В Эру Холодной войны обе державы полагали, что использование «сверхчеловека» может привести к глобальной победе и даже к полному искоренению противника.

Уже в 50-х в американских спецслужбах вовсю говорили об использовании в СССР так называемых ясновидящих. А в 1960 году прошли слухи о том, что Советское правительство выделило члену-корреспонденту Академии Наук Леониду Васильеву средства на создание в Ленинградском университете специальной лаборатории для изучения телепатии. Незадолго до этого Васильев представил свою книгу о загадочных и неизученных психических явлениях человека. Считается, что в своих лабораториях, созданных на деньги правительства, учёный мог проводить эксперименты с телепатической связью. Тогда в военных кругах заговорили не только о возможностях общения на расстоянии без всяких приборов, но и на тему того, чтобы использовать вражеских пленных в своих целях с помощью гипноза. Определённое воздействие на психику предполагало превращение человека в своеобразного «зомби-солдата».

Советскую стратегическую парапсихологическую угрозу всерьёз восприняли в США. Они посчитали это явление за прямую угрозу. В 1972 году была запущена первая научная программа по исследованию дистанционного видения. Она носила название Project Scanate. Scanate означало в переводе – «сканирование по координатам». Проект вело высшее руководство ЦРУ. Исследования начались в том же году в Стэндфордском научно-исследовательском институте. Работами руководили Рассел Тарг и Гарольд Путхофф. Именно им принадлежит заслуга введения в научный термин словосочетания «дистанционное видение». Под этим термином они предполагали мысленное приобретение и описание информации, недоступной с помощью органов чувств, расстояния или времени. Это направление было признано наиболее перспективным по сравнению с ментальной телепатией или экстрасенсорикой.

Тарг и Путхофф прославились многочисленными секретными экспериментами. Также есть сведения, что оба они являлись саентологами (течение саентологии признано в России нежелательным), и участники всех опытов тоже принадлежали к их организации. Одним из участников таких экспериментов был художник по имени Инго Суонн, якобы специалист по дистанционному виденью. Он же, как говорят, сотрудничал ещё и с отделом поисков внеземной жизни. В течение 10 дней Суонну сообщали географические координаты целей на земной поверхности. Он должен был немедля описать, что именно там находится. На 10 ответов ему выделялось полчаса. Точность оценивалась по трёхуровневой шкале. Буква Н означало «hit», точное описание района поблизости от цели, N – «neutral», возможную частичную правоту, а M – «miss» означало ошибку.

Вскоре исследователи пришли к выводу, что данный канал получения информации об отдалённых объектах использовать можно, но как и во всех биосистемах канал не является идеальным. Вместе с сигналом поступает шум, и для выяснения их соотношения требуются другие исследования, более сложные. Через Тарга и Путхоффа прошли множество интересных людей, так называемых «псиоников». Нет никаких доказательств, что они 100% обладали способностями, о которых они говорили. Но ничто не стоит исключать из списка. Достоверных сведений по поводу этих экспериментов практически не существует, есть лишь отдельные обрывки информации.

В 1977 году с двумя учёными начинает активно сотрудничать Пентагон. Помощник начальника генштаба США даёт команду инициировать программу Gondola Wish. Он на полном серьёзе считал, что в СССР все испытания, связанные с телепатией, давно завершены, и американцам нужно немедленно нагнать «злостных красных». Можно сказать, что дорогу к дальнейшим пси-исследованиям США проложил как раз Project Scanate. Но, как и говорилось выше, точно утверждать в этом случае нельзя ничего. Уже к концу существования СССР все данные о военных парапсихологических исследованиях начали исчезать. В научной сфере парапсихология никогда не считалась серьёзной дисциплиной, а телепатия и телекинез нередко признаются за фантастическую магию. На сегодня подобные сферы почти не затрагиваются, и о возможностях создания «экстрасенсов-убийц» на службе армии уже всерьёз не говорят. Возможно, военные структуры давно отошли от подобного рода науки, и едва ли вернутся к ней в ближайшее время.