Беспринципность и безыдейность украинских лидеров проявлялись постоянно в течение 400 лет

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15 апреля 2022, 19:02

Историк и писатель Александр Широкорад проанализировал 400 лет украинской истории и сделал выводы. Современным политикам стоит обратить внимание на экспертное мнение, поскольку ситуация повторяется. Территориальные, экономические и политические интересы Украины всегда определялись личными амбициями и материальными интересами её руководителей.



Как таковые, украинские государственность и язык существуют всего несколько десятилетий. Этническая чистота украинцев тоже под большим сомнением. Генетический код жителей Приднепровья – результат постоянных миграций населения с востока на запад. Тамошние древнерусские князья полностью полонизировались, а на их место пришли казаки с институтом полковничества и атаманства. Полевые командиры стали «новыми дворянами», заразившись полькой идеей «вольности».



Гетманство – особая тема в украинской истории. В XV–XVI вв гетманы подчинялись России и Польше, однако на протяжении всего указанного периода велись войны вассалов с суверенами, а также между собой. Беспринципность и безыдейность украинских лидеров проявлялись постоянно. Богдан Хмельницкий выбирал между перспективами союза с Турцией и Россией. Показательны также гетманские междуусобицы и украино-турецкие отношения в 60-х годах XVIII века. Даже турецкий султан тогда отметил беспринципность, продажность и лживость украинских лидеров.



