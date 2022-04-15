Вернувшаяся из «ада»

Аргументы Недели → История 13+

15 апреля 2022, 13:40 Михаил Смиренский,

В жизни каждого человека радости и беды идут рука об руку: это не банальность, но житейская статистика. «От печали до радости» - не просто поговорка, но финал многих личных наблюдений и каждого из нас. Впрочем, жизнь бывает очень беспощадной и под видом бытовой «печали» часто преподносит людям настоящие трагедии, для кого-то абсолютно фатальные, а для кого-то при всем их ужасе – и относительно «удачные». О них и поговорим.

Взлет без посадки.

21 августа 1981г. молодые супруги Владимир и Лариса Савицкие разместились в салоне пассажирского лайнера АН-24, вылетавшего из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Их места находились в самом хвосте самолета, так настояла Лариса, читавшая о том, что там и вибрация меньше, и не так укачивает в полете. Да и в случае каких-либо «непредвиденных ситуаций» в воздухе по статистике эти места считались наиболее безопасными. Никто из молодоженов в ту минуту и подумать не мог, что бесстрастная статистика уже занесла их в свой траурный список. Усевшись в кресле, Лариса, уставшая от ранних предполетных хлопот, сразу уснула. Муж читал книгу.

Девушка проснулась от громкого удара и сильного холода. Увидела залитого кровью Владимира, так и сжимавшего в руках книгу. Поняла: мужа у нее более нет. Страха не было, лишь осознание того, что самолёт падает с высоты 5 км, а вместе с ним и она, и все пассажиры. В салоне было дымно, стоял страшный крик. Единственная мысль, как потом рассказывала сама Лариса, была о том, чтобы всё закончилось как можно быстрее и…безболезненнее. С этим она успела посмотреть на часы и снова потеряла сознание.

Уже потом, в своих интервью она вспоминала, как в том то ли кошмарном сне, то ли – в полной бессознательности она видела и несостоявшееся их с мужем свадебное путешествие к морю, и поездку к родителям, и несданные зачеты, и почему-то кухонную мебель, которую они с супругом планировали купить после свадьбы.

Снова сознание вернулось к Ларисе уже на земле. По часовой стрелке она определила, что страшное падение заняло каких-то 8 минут. Кругом мрачно шумела глухая сибирская тайга. Шел дождь. Громоздились обломки фюзеляжа. Изуродованные останки тех, кто еще 8 минут назад были ее живыми соседями по рейсу. Одуряющий запах керосина. Тело мёртвого мужа с намертво сжатой в руке книгой. Нелепая мысль: успел ли он ее дочитать до конца? Снова провал в беспамятство…

Девушка очнулась через пять часов: определила по часам, которые в том кошмаре чудом не остановились и стали единственным «живым» механизмом в ее страшной ситуации. Сибирский ливень не переставал, беспощадные комары покрывали лицо плотным кровососным ковром. Быстро пришло ощущение жуткой боли во всем теле. Уже после спасения врачи диагностировали у несчастной перелом в пяти(!) местах позвоночника, рёбер, руки, сильное сотрясение мозга и полностью выбитые зубы. Но осознание того, что при всем ужасе случившегося она все-таки осталась живой, заставило Ларису каким-то сверхчеловеческим усилием воли начать бороться за свою жизнь.

- Тогда я впервые поверила в Бога, - вспоминала девушка. – Уж если Всевышний своим выбором даровал жизнь лишь мне, то я просто не имела права умирать. Вспомнила «Повесть о настоящем человеке», которую прочла еще в школе и самой себе поклялась ни в коем случае не умереть!

Из каких-то обрывков салонной ткани уцелевшей рукой соорудила подобие палатки. От мошкары из целлофановых пакетов соорудила какую-то маску. Есть не хотелось, пила воду их многочисленных луж. И так трое суток!

- О том, что я буду делать дальше, даже не думала: если ищут, значит найдут! Не найдут… Ну и на то значит божья воля!

Её нашли лишь на четвертые сутки. Пилоты поискового вертолета, как они сами потом рассказали журналистам, истово стали креститься, когда поняли, что лежавшая перед ними обескровленная девушка – жива! Этот момент запомнила и сама Лариса. Когда поняла, что спасена, снова потеряла сознание. Часы на руке бесстрастно отсчитывали мгновения ее уже второй жизни…

Рекорды развитого социализма.

Лечение затянулось на год. За это время ее успели «за прогулы» отчислить из института. Поднялся шум в прессе, ее восстановили. В инвалидности «гуманная» советская ВТЭК девушке отказала: дескать, да, травмы страшные, урон здоровью очень велик, но по инструкциям Минздрава, увы, они на инвалидность «не тянут»! Сжалился лишь Госстрах: отстегнул девушке аж…75 рублей на таблетки! – «Если бы вы погибли, вот тогда ваши близкие получили бы от государства 300 рублей! А так – извините!» Подсуетилась лишь охочая до скандальных рекордов Книга Гиннеса: дважды занесла Ларису Вербицкую в особую графу: как выжившую после падения с такой высоты и как получившую от советского правительства самую мизерную в мире денежную компенсацию за всё пережитое!

Расследование трагедии установило, что виной аварии стало столкновение пассажирского АН-24 с военным Ту-16, пилоты которого не вовремя передали диспетчерам свои данные о наборе высоты. Всего погибло 38 человек. Хочется верить, что их близкие всё же получили от партии и правительства «похоронные» триста рублей.