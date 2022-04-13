Какие санкции против русичей вводились Западом до эпохи царей

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13 апреля 2022, 20:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В нынешние дни словом «санкции» уже никого не увидишь. О них в России знают с 2014 года, когда возник международный скандал вокруг Крымской ситуации. Сейчас времена изменились, и количество санкций увеличилось. Но мало кто знает, что западные государства налагали всевозможные запреты на торговлю с нами ещё задолго до существования Российского государства и знаменитой Эпохи Царей. Тогда ещё не было даже понятия «Россия», а под словом «россы» подразумевались представители династии Рюриковичей.



Первые удары были нанесены Западной Европой. И хоть серьёзной вражды по отношению к русским тогда не было, запреты всё же создавали определённые проблемы на рынке. Например, в 1137 году был введён запрет на поставку продовольствия в Великий Новгород, представлявший тогда собой фактически отдельное государство. А в 1179 году римский папа Александр III строго-настрого запретил торговать с иудеями, сарацинами, прокажёнными и еретиками. Русичей же воспринимали, как еретиков. К тому же тогда католики и православные имели лютую вражду. Мир ещё не отошёл от раскола церкви 1054-го. И потому нередко следовали обвинения с обеих сторон в так называемой ереси.



Через 100 лет после решения Александра III, санкции на торговлю были введены Ганзейским союзом, который тогда представлял довольно мощную конфедерацию. Эмбарго на поставки пшеницы в русские земли активно поддерживался Ливонским орденом. Попытка не давать продовольствия на территорию Руси продолжалась с перерывами от 13-го века до судьбоносной Ливонской войны. Даже в голодные годы ставленники Ордена отказывались продавать русам хлеб. Правда и наши князья частенько накладывали собственные «санкции» на торговлю с врагами, происходившими из их же народа. Феодальную раздробленность и кровавые столкновения русских княжеств признают все историки мира.



В 1548 году исследователи отмечают неожиданный вид санкций. Иван Грозный пригласил из Европы сотни мастеров-ремесленников для благоустройства своих земель. В Ливонском ордене об этом узнали, и сделали всё, чтобы помешать дальнейшему ходу действий. Тех же, кто занимался своеобразным «подбором кадров» для великого князя Московского, находили и убивали. Правда завершилась вся эта волна санкций весьма печально для западных королевств. В 1560 году Ливонский орден и его союзники потерпели поражение от русских сил. Орден ослаб и был разорван на части возвышавшимся Великим Княжеством Литовским, а также Швецией и Данией.