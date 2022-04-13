Украинский национализм закладывался в годы СССР

Аргументы Недели → История 13+

13 апреля 2022, 14:19

Украинскую ССР нельзя назвать самостоятельным государством, она возникла в горниле Гражданской войны и хотя бы в первые годы обладала чертами реальной автономии. Как и многие молодые образования, Украина скреплялась на живую нитку – и это заложило в её фундамент мину, сработавшую в XXI веке.



В 1918 г. большая часть территории современной Украины находилась под контролем немецко-австрийских войск. Хотя до их поражения в Первой мировой войне оставалось всего несколько месяцев, кайзеровское командование на Украине вдруг объявило, что жители исконно великорусской Орловской губернии (которая простиралась от Брянска до Ельца) желают присоединиться к новому украинскому государству. Большевики в Москве не на шутку заволновались.



В бюллетене Наркомата по военным делам от 25 июня 1918 г. говорилось: «Отношение населения Орловской губернии к вопросу о присоединении к Украине резко отрицательное. Громадное большинство полученных резолюций (около 420) сходов сёл и деревень и постановлений волостей и уездов выражает категорический протест против присоединения к Украине и определённое желание остаться в составе Российской Советской Республики. Почти все, за ничтожным исключением, согласны защищать советскую власть с оружием в руках до последнего человека, могущего носить оружие, не считаясь с годами».



Даже в 1920-е гг., когда об иноземной оккупации речи уже не шло, простой передел административных границ между субъектами СССР воспринимался исключительно серьёзно. И мог стать причиной серьёзной зарубы с сабельными атаками и пулемётной стрельбой. Так было, например, когда большевики создали на Кавказе Горскую республику, в которую запихали разом чеченцев, ингушей, кабардинцев, осетин, балкарцев, карачаевцев, а также часть станиц терских казаков. Осознав, что сморозили глупость, из республики стали выделять национальные автономии.



Украинская культура при НЭПе расцвела столь пышным цветом, что уже русская и еврейская интеллигенция в республике жаловалась, что не может устроиться на приличную работу без знания украинского языка.



Ещё при царе в Зимнем дворце властвовала другая логика: нужно не объединять народы Российской империи в национальные автономии, а, наоборот, придать им ощущение принадлежности к России, к её прошлому и традициям.



Никакой украинской автономии в составе империи по этой логике и быть не могло. И даже от книжного топонима «Малороссия» отошли ещё в 1802 г., разделив Малороссийскую губернию на Полтавскую и Черниговскую. Но даже если сложить на карте все области с преобладанием украинского населения, то контуры современной Украины никак не проступают. Всё как нарочно запутано.



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