Легендарный командарм

Аргументы Недели → История 13+

12 апреля 2022, 14:12 Вадим Кулинченко,

Фото: генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов

19 апреля исполняется 80 лет со дня трагической гибели одного из героев Великой Отечественной войны, участника битвы за Москву, генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова.



80 лет назад в апреле состоялся финал битвы за Москву, в ходе которой были отмечены достойные полководцы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский (к-р 16-армии), Л.М. Доватор (к-р кавкорпуса), И.В. Панфилов (к-р дивизии) и многие другие. Но вот имя генерала М.Г. Ефремова, командующего 33-й армией, долгое время оставалось в тени. Почему?



Михаил Григорьевич был рожден в 1897 г. Он был призван в армию в 1915 г., прошёл ускоренные курсы в школе прапорщиков, а потом на фронт Первой мировой войны. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве на Юго-Западном фронте. В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. В гражданскую войну командовал отрядами на бронепоездах. Именно М.Г. Ефремову принадлежит авторство первого в мировой практике «глубокого прорыва» по рельсам в тыл противника.



27 апреля 1920 г. после дерзкого броска на Баку была повержена 30-ти тысячная армия мусаватистов, за что М. Ефремов был удостоен ордена Красного Знамени Азербайджанской ССР и награждён почётным оружием - саблей с драгоценными камнями.



К началу Великой Отечественной войны за плечами М.Г. Ефремова большой опыт службы на высоких командных должностях, к тому же и военное образование, полученное в двух академиях.



Под Наро-Фоминском, куда Ефремов прибыл 23 октября 1941 г., он сумел из обученных на скорую руку ополченцев и отступающих частей, сформировать боеспособную 33-ю армию, которая выдержала последний решительный натиск немцев на Москву 1-4 декабря 1941 г., так называемый Наро-Фоминский прорыв.



К «белым пятнам» истории относится последний рывок немцев на Москву в районе Наро-Фоминска в декабре 1941 г. Тогда все оперативные мероприятия по уничтожению прорвавшегося врага разрабатывались опергруппой 33-й армии, которую возглавил генерал-лейтенант Ефремов. Его командный пункт находился в районе платформы Алабина. И надо отметить, что прорвавшихся к столице фашистов в районе Юшкова разгромили войска 33-й армии. Солдатская молва гласила – "Наш командарм из деревни Жары, вот уж задаст фашистам жару".



Надо отдать должное, что в своих воспоминаниях Г.К. Жуков, отдавая лавры в этой победе командарму 33-й Ефремову, мало останавливается на этом моменте битвы за Москву и не говорит о своих заслугах. Возможно, этот вопрос не поднимался из-за возникших напряжённых отношений Жукова и Ефремова в последовавшей затем Ржевско-Вяземской операции. Она до сих пор является «тёмным пятном» в битве за Москву, и в которой генерал М.Г. Ефремов выполнил свой долг до конца.



17 января 1942 г. из штаба фронта поступил приказ: 33-й армии наступать на Вязьму и овладеть этим важным стратегическим узлом. А находилась Вязьма в глубоком тылу противника. Армейская ударная группа 33-й армии по численности не превышала дивизию, к тому же не имела танков и средств ПВО. Но приказ есть приказ. Командарму 33-й армии помог опыт маневренной войны, обретённый ещё в Гражданскую.



В ночь со 2 на 3 февраля 1942 г. у деревни Захарово немецкие танковые клинья отрезали передовые части 33-й армии от их восточных частей. Пришлось отойти от Вязьмы. Превосходящим силам противника удалось окружить западную группу войск 33-й армии во главе с М.Г. Ефремовым.



Кольцо сжималось всё сильнее, а помощи извне не было. В этой критической ситуации командарм по радио запросил разрешения прорываться из окружения самостоятельно. Но командующий Западным фронтом Г.К. Жуков, руководствуясь более высокими, стратегическими интересами, разрешения не давал. И только в апреле, когда начались паводки, Жуков после разговора со Сталиным разрешил отход.



Годы спустя Жуков признал свою неправоту, что было крайне редко: «Критически оценивая сейчас эти события 1942 года, считаю, что нами в то время была допущена ошибка в оценке обстановки в районе Вязьмы».



И. Сталин лично распорядился послать за Ефремовым самолёт, чтобы вывезти его из окружения, но тот оказался: «Я с солдатами сюда пришёл, с ними и уйду».



К 18 апреля осталось около 2000 человек. Отчаянным броском им удалось прорваться на другой берег реки Угры. Но группе Ефремова прорваться не удалось – кончились боеприпасы, а враг многократно превосходивший, рассёк бойцов плотным огнём. Возле лесной деревушки Горнево тяжело раненный генерал попрощался с товарищами и патрон, оставшийся в последней обойме, выпустил в себя. Свой последний бой он принял 19 апреля 1942 года. На следующий день битва за Москву завершилась…



Когда тело Ефремова принесли из леса, в гибели русского генерала пожелал удостовериться высокопоставленный чин германского командования. Это был в последующем начальник штаба 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, пленённый в Сталинграде, генерал-лейтенант Шмидт. У церкви вырыли могилу. По одну сторону построили немецких солдат, с другой стороны стояли наши военнопленные. Немецкий чин сказал, что солдаты фюрера должны сражаться за великую Германию так, как этот мужественный русский генерал сражался за Россию. Немцы похоронили М.Г. Ефремова со всеми воинскими почестями.



Случай особый: старший офицер вермахта публично признал силу духа русского военачальника и его бойцов. И это не легенда, а факт. Пока в России есть такие генералы, она непобедима!



Генерала М.Г. Ефремова, командарм-33, с почестями перезахоронили в третий раз уже в Вязьме, где ему в 1946 году сооружён памятник, отлитый из патронных гильз, собранных на поле последнего боя командарма.



31 декабря 1996 года президентским Указом генерал-лейтенанту Ефремову Михаилу Григорьевичу было посмертно присвоено звание Героя России.



Доблесть и трагедия тысяч бойцов 33-й армии, в составе которой сражались весьма малочисленные 113-я, 160-я и 328-я дивизии, практически не были известны широкой общественности. Поэтому доброго слова заслуживают поисковики, поднимающие память о тех, кто ковал Победу в тяжёлые дни 1941 -1942 годов, среди которых был и генерал М.Г. Ефремов. О них мы должны помнить всегда.